ક્વિન્ટન ડી કોકે T20 માં રચ્યો ઇતિહાસ, વિકેટકીપર-ઓપનર તરીકે મેળવી ખાસ સિધ્ધી
Published : December 30, 2025 at 7:43 PM IST
Quinton De Kock 10K runs in T20: દક્ષિણ આફ્રિકાના ઓપનર ક્વિન્ટન ડી કોકે T20 ક્રિકેટમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે. તે ક્રિકેટના આ ટૂંકા ફોર્મેટમાં વિકેટકીપર-ઓપનર તરીકે 10,000 રન પૂર્ણ કરનાર વિશ્વનો પ્રથમ બેટ્સમેન બન્યો છે.
ડી કોકે દક્ષિણ આફ્રિકન T20 લીગ (SA20) ની ચોથી સીઝનમાં 77 રન બનાવીને આ મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ હાંસલ કરી. સનરાઇઝર્સ ઇસ્ટર્ન કેપ માટે રમતા, ડી કોકે પ્રિટોરિયા કેપિટલ્સ સામે 47 બોલમાં 77 રન બનાવ્યા.
પ્રથમ વિકેટકીપર બન્યો
આ સાથે, ડી કોક 10,000 T20 રન બનાવનાર પ્રથમ વિકેટકીપર બન્યો. આ યાદીમાં બીજા ક્રમે પાકિસ્તાનના વિકેટકીપર મોહમ્મદ રિઝવાન છે, જેમણે વિકેટકીપર-ઓપનર તરીકે 6,284 રન બનાવ્યા છે.
𝐑𝐄𝐒𝐔𝐋𝐓 🚨— Betway SA20 (@SA20_League) December 29, 2025
Back-to-back bonus-point victories for Sunrisers Eastern Cape 💪#BetwaySA20 #SECvPC #WelcomeToIncredible pic.twitter.com/gi5C6RPXCu
સનરાઇઝર્સે 48 રનથી મેચ જીતી
મેચની વાત કરીએ તો, સનરાઇઝર્સે ટોસ જીતીને બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો અને ડી કોકના 77, બ્રિટ્ઝકીના 52 અને જોર્ડન હાર્મનના 37 રનની મદદથી 188/6 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, વિરોધી ટીમ, પ્રિટોરિયા કેપિટલ્સ માત્ર 18 ઓવરમાં 140 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.
Quinton de Kock and Matthew Breetzke waste no time in getting the scoreboard moving 💥💥#BetwaySA20 #SECvPC #WelcomeToIncredible pic.twitter.com/20KED1vSeO— Betway SA20 (@SA20_League) December 29, 2025
ડી કોકની ક્રિકેટ કારકિર્દી
ક્વિન્ટન ડી કોકે 54 ટેસ્ટ, 161 વનડે અને 100 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં દક્ષિણ આફ્રિકાનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. રેડ-બોલ ક્રિકેટમાં તેમના 3,300 રન છે, જેમાં 7,123 વનડે અને 2,771 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચનો સમાવેશ થાય છે. તેમની ત્રણેય ફોર્મેટમાં સદી પણ છે. ડી કોકે ટેસ્ટમાં છ સદી, 23 વનડે અને 1 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચનો સમાવેશ થાય છે.
સનરાઇઝર્સ પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર
સનરાઇઝર્સે ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી રમાયેલી બંને મેચ નોંધપાત્ર માર્જિનથી જીતી છે. તેઓએ પહેલી મેચમાં પાર્લ રોયલ્સને 137 રનથી અને પછી પ્રિટોરિયા કેપિટલ્સને 48 રનથી હરાવ્યું. ટીમ 10 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર છે, બંને મેચમાંથી બોનસ પોઈન્ટ મેળવ્યા છે. ટુર્નામેન્ટ માટે તેમનો નેટ રન રેટ પણ +4.625 છે.
