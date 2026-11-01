ETV Bharat / sports

પીવી સિંધુએ હાઇલો ઓપન 2026નો ખિતાબ જીત્યો, ફાઇનલમાં ડેનમાર્કની ખેલાડીને હરાવી

HYLO OPEN 2026: પીવી સિંધુએ ફાઇનલ મેચમાં ડેનમાર્ક લાઇન હોજમાર્ક કજાર્સફેલ્ડને હરાવીને હાઇલો ઓપન 2026નો ખિતાબ જીત્યો

પીવી સિંધુએ હાઇલો ઓપન 2026નો ખિતાબ જીત્યો
પીવી સિંધુએ હાઇલો ઓપન 2026નો ખિતાબ જીત્યો (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 1, 2026 at 8:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

PV SINDHU WON HYLO OPEN 2026: ભારતીય મહિલા શટલર પીવી સિંધુએ હિલો ઓપન 2026 ની ફાઇનલમાં ડેનમાર્કની ટોચની ક્રમાંકિત લાઇન હોજમાર્ક કજાર્સફેલ્ડને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું. પીવી સિંધુએ ફાઇનલમાં 21-12 અને 21-14 થી જીત મેળવી. 2026 માં સિંધુનું આ બીજું BWF ટાઇટલ હતું. સિંધુએ મેચની બંને ગેમમાં તેના પ્રતિસ્પર્ધી હોજમાર્કને કોઈ તક આપી ન હતી અને શાનદાર જીત સાથે ટૂર્નામેન્ટનો અંત કર્યો હતો.

હિલો ઓપન ટાઇટલ જીત્યું

અગાઉ, પીવી સિંધુ ફ્રેન્ચ ઓપન 2026 ની ફાઇનલમાં પહોંચી હતી, પરંતુ વિશ્વની નંબર વન એન સે યંગ સામે હારી ગઈ હતી. બે વખતની ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા સિંધુએ આ વર્ષે જુલાઈમાં જાપાન ઓપન પણ જીત્યું હતું અને હવે તેણે હિલો ઓપન ટાઇટલ પણ જીત્યું છે. સિંધુએ ફ્રેન્ચ ઓપનમાં પોતાની ભૂલોમાંથી શીખીને, પોતાની રમત પર કામ કર્યું અને ચેમ્પિયન બનવામાં સફળ રહી.

એક પણ ગેમ હાર્યા વિના ફાઇનલમાં પહોંચી અને ફાઇનલ જીતી

પીવી સિંધુનું વર્ચસ્વ સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન સ્પષ્ટ હતું, એક પણ ગેમ હાર્યા વિના ફાઇનલમાં પહોંચી અને ફાઇનલ જીતી. તેણીએ પોતાના દેશબંધુ પ્રકૃતિ ભરત સામે સીધી ગેમમાં જીત મેળવીને પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરી અને પછી ફ્રાન્સની રોઝી ઓક્ટાવીયા પંકાસારીને હરાવી. ત્યારબાદ તેણીએ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં જર્મનીની અમાલી શુલ્ઝને અને પછી સેમિફાઇનલમાં અન્ય એક ભારતીય, અનમોલ ખરબને 21-13, 21-16 થી હરાવી.

લાઇન હોજમાર્ક કજાર્સફેલ્ડને ફાઇનલમાં પહોંચવા સંઘર્ષ કરવો પડ્યો

લાઇન હોજમાર્ક કજાર્સફેલ્ડની વાત કરીએ તો, તેણીને ફાઇનલમાં પહોંચવા માટે ખૂબ જ સંઘર્ષ કરવો પડ્યો. ડેનિશ શટલરે સેમિફાઇનલમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, એક રમત પાછળ રહીને વાપસી કરીને થાઇલેન્ડની પોર્નપાવી ચોચુવોંગને 8-21, 21-19, 28-26 થી હરાવી. તેણીએ 82 મિનિટની કઠિન સ્પર્ધામાં ચાર મેચ પોઇન્ટ બચાવ્યા અને પીવી સિંધુ સામે ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું.

આ પણ વાંચોઃ

  1. અંડર-19 વિશ્વ કપ 2002 ટીમના ખેલાડી સિદ્ધાર્થ ત્રિવેદી જૂનાગઢ પહોંચ્યા, યુવા ખેલાડીઓને આપી ટિપ્સ
  2. અફઘાનિસ્તાને રચ્યો ઇતિહાસ, ફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવી હોંગકોંગ સુપર સિક્સેસનો ખિતાબ જીત્યો

TAGGED:

PV SINDHU WON HYLO OPEN 2026
હિલો ઓપન 2026 ની ફાઇનલ
હિલો ઓપન 2026 ની ફાઇનલ પીવી સિંધુ
પીવી સિંધુ જીતી હિલો ઓપન 2026
HYLO OPEN 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.