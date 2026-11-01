પીવી સિંધુએ હાઇલો ઓપન 2026નો ખિતાબ જીત્યો, ફાઇનલમાં ડેનમાર્કની ખેલાડીને હરાવી
HYLO OPEN 2026: પીવી સિંધુએ ફાઇનલ મેચમાં ડેનમાર્ક લાઇન હોજમાર્ક કજાર્સફેલ્ડને હરાવીને હાઇલો ઓપન 2026નો ખિતાબ જીત્યો
Published : November 1, 2026 at 8:31 PM IST
PV SINDHU WON HYLO OPEN 2026: ભારતીય મહિલા શટલર પીવી સિંધુએ હિલો ઓપન 2026 ની ફાઇનલમાં ડેનમાર્કની ટોચની ક્રમાંકિત લાઇન હોજમાર્ક કજાર્સફેલ્ડને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું. પીવી સિંધુએ ફાઇનલમાં 21-12 અને 21-14 થી જીત મેળવી. 2026 માં સિંધુનું આ બીજું BWF ટાઇટલ હતું. સિંધુએ મેચની બંને ગેમમાં તેના પ્રતિસ્પર્ધી હોજમાર્કને કોઈ તક આપી ન હતી અને શાનદાર જીત સાથે ટૂર્નામેન્ટનો અંત કર્યો હતો.
હિલો ઓપન ટાઇટલ જીત્યું
અગાઉ, પીવી સિંધુ ફ્રેન્ચ ઓપન 2026 ની ફાઇનલમાં પહોંચી હતી, પરંતુ વિશ્વની નંબર વન એન સે યંગ સામે હારી ગઈ હતી. બે વખતની ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા સિંધુએ આ વર્ષે જુલાઈમાં જાપાન ઓપન પણ જીત્યું હતું અને હવે તેણે હિલો ઓપન ટાઇટલ પણ જીત્યું છે. સિંધુએ ફ્રેન્ચ ઓપનમાં પોતાની ભૂલોમાંથી શીખીને, પોતાની રમત પર કામ કર્યું અને ચેમ્પિયન બનવામાં સફળ રહી.
News Alert! India's PV Sindhu wins Hylo Open crown, her second title of the season. https://t.co/tJqTRA6Fg9— Press Trust of India (@PTI_News) November 1, 2026
એક પણ ગેમ હાર્યા વિના ફાઇનલમાં પહોંચી અને ફાઇનલ જીતી
પીવી સિંધુનું વર્ચસ્વ સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન સ્પષ્ટ હતું, એક પણ ગેમ હાર્યા વિના ફાઇનલમાં પહોંચી અને ફાઇનલ જીતી. તેણીએ પોતાના દેશબંધુ પ્રકૃતિ ભરત સામે સીધી ગેમમાં જીત મેળવીને પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરી અને પછી ફ્રાન્સની રોઝી ઓક્ટાવીયા પંકાસારીને હરાવી. ત્યારબાદ તેણીએ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં જર્મનીની અમાલી શુલ્ઝને અને પછી સેમિફાઇનલમાં અન્ય એક ભારતીય, અનમોલ ખરબને 21-13, 21-16 થી હરાવી.
SHE'S A SUPER 500 CHAMPION! 🇮🇳🏆 PV Sindhu seals the Hylo Open 2026 title with a dominant 21-12, 21-14 win over World No. 25 Line Kjærsfeldt in the final! 🔥 #PVSindhu #HyloOpen2026 https://t.co/L7OwhtE02q— FanCode (@FanCode) November 1, 2026
લાઇન હોજમાર્ક કજાર્સફેલ્ડને ફાઇનલમાં પહોંચવા સંઘર્ષ કરવો પડ્યો
લાઇન હોજમાર્ક કજાર્સફેલ્ડની વાત કરીએ તો, તેણીને ફાઇનલમાં પહોંચવા માટે ખૂબ જ સંઘર્ષ કરવો પડ્યો. ડેનિશ શટલરે સેમિફાઇનલમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, એક રમત પાછળ રહીને વાપસી કરીને થાઇલેન્ડની પોર્નપાવી ચોચુવોંગને 8-21, 21-19, 28-26 થી હરાવી. તેણીએ 82 મિનિટની કઠિન સ્પર્ધામાં ચાર મેચ પોઇન્ટ બચાવ્યા અને પીવી સિંધુ સામે ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું.
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