પીવી સિંધુ દુબઈમાં ફસાઈ, ઓલ ઈંગ્લેન્ડ ઓપન 2026માં ભાગ લઈ શકશે નહીં!

ભારતની સ્ટાર બેડમિન્ટન ખેલાડી પીવી સિંધુના ચાહકો માટે કોઈ સારા સમાચાર નથી. ઓલ ઈંગ્લેન્ડ ઓપનમાં સિંધુની ભાગીદારી અશક્ય લાગે છે.

પીવી સિંધુ
પીવી સિંધુ (AFP FILE PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 2, 2026 at 5:39 PM IST

2 Min Read
PV SINDHU: પીવી સિંધુ વિશે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. 3 માર્ચથી શરૂ થઈ રહેલા ઓલ ઈંગ્લેન્ડ ઓપન 2026માં સિંધુ માટે રમવું ખૂબ જ મુશ્કેલ બની ગયું છે. ઈરાન પર અમેરિકાના બોમ્બમારા અને તેના પરિણામે મધ્ય પૂર્વમાં એરસ્પેસ બંધ થવાને કારણે તે દુબઈમાં ફસાઈ ગઈ છે. ઈરાન પર અમેરિકા અને ઇઝરાયલી હુમલાને કારણે સમગ્ર મધ્ય પૂર્વમાં અરાજકતાનું વાતાવરણ છે. દુબઈ સહિત ઘણા મોટા એરપોર્ટ બંધ છે. આ જ કારણ છે કે ભારતીય શટલર પીવી સિંધુ દુબઈથી ઈંગ્લેન્ડ જઈ શકતી નથી. હવે તેના માટે ટુર્નામેન્ટમાં રમવું મુશ્કેલ બની ગયું છે. એવી આશંકા છે કે આ યુદ્ધની સ્થિતિમાં સિંધુ માટે ઈંગ્લેન્ડ જવું લગભગ અશક્ય છે.

સિંધુ કોચ સાથે દુબઈમાં ફસાઈ

સિંધુ હાલમાં તેના ઇન્ડોનેશિયન કોચ, ઇરવાંસ્યાહ આદિ પ્રતામા સાથે દુબઈમાં છે. સિંધુ તેના કોચ સાથે દુબઈ એરપોર્ટ પર હતી ત્યારે નજીકમાં થયેલા વિસ્ફોટમાં બચી ગઈ હતી. જોકે, બાદમાં તેને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવી હતી.

ભારતીય સ્ટાર ખેલાડીનો પ્રથમ રાઉન્ડમાં થાઇલેન્ડની સુપાનિદા કાટેથોંગ સામે મુકાબલો થવાનો હતો, પરંતુ દુબઈનું એરસ્પેસ અને એરપોર્ટ બંધ થવાને કારણે, તેણીને ટુર્નામેન્ટમાંથી ખસી જવું પડશે. બેડમિન્ટન વર્લ્ડ ફેડરેશન (BWF) પણ પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે. BWF વાસ્તવિક સમયમાં પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે અને વિલંબ અથવા રુટ બદલવાનો અનુભવ કરી રહેલા પ્રતિનિધિમંડળોને મદદ કરવા માટે તૈયારીઓનું આયોજન કરી રહ્યું છે.

લક્ષ્ય સેન અને આયુષ શેટ્ટી ઈંગ્લેન્ડ પહોંચ્યા

સિંધુની ભાગીદારી હજુ સુધી પુષ્ટિ થઈ નથી, પરંતુ તેના કેટલાક સાથી શટલર્સ સિંગાપોર અને આફ્રિકાના અન્ય માર્ગો દ્વારા બર્મિંગહામ પહોંચ્યા છે. જોકે, આ લાંબી અને થકવી નાખનારી મુસાફરી તેમની તૈયારીઓ પર કેવી અસર કરશે તે જોવાનું બાકી છે. ભારતના ટોચના પુરુષ સિંગલ્સના દાવેદાર લક્ષ્ય સેન અને ઉભરતા સ્ટાર આયુષ શેટ્ટી કોઈપણ મુસાફરી સમસ્યાઓ વિના પહોંચ્યા. લક્ષ્યનો સામનો વિશ્વના નંબર 1 ચીનના શી યુકી સામે થશે, જ્યારે આયુષનો સામનો પ્રથમ રાઉન્ડમાં ઇન્ડોનેશિયાના અલવી ફરહાન સામે થશે. લક્ષ્ય માટે શી સામે આ બીજી કઠિન કસોટી હશે. લક્ષ્યે ચીની ખેલાડી સામે તેની છેલ્લી પાંચ મેચમાંથી ચાર મેચ હારી છે.

