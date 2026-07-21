'જ્યારે મને કોઈની જરૂર હતી, ત્યારે તે મારી સાથે...' પીવી સિંધુનું વિરાટ કોહલી પર મોટું નિવેદન
ભારતની સ્ટાર મહિલા શટલર પીવી સિંધુએ સ્ટાર ભારતીય ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી વિશે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે.
Published : July 21, 2026 at 8:47 PM IST
PV SINDHU ON VIRAT KOHLI: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી તેની શાનદાર રમત માટે વિશ્વભરમાં જાણીતા છે. તેણે ક્રિકેટના મેદાન પર તેના બેટથી અસંખ્ય રેકોર્ડ બનાવ્યા છે. પરંતુ ક્રિકેટર હોવા ઉપરાંત, તેની એક અલગ બાજુ છે જેના વિશે બહુ ઓછા લોકો જાણે છે. ક્રિકેટના મેદાન પર, વિરાટ કોહલી ફક્ત એક ગુસ્સાવાળો અને હઠીલો ખેલાડી લાગે છે જે તેની ટીમની જીત સુનિશ્ચિત કરવા માટે કોઈપણ હદ સુધી જશે. પરંતુ એક વ્યક્તિ તરીકે તે કેવો છે? મિત્ર તરીકે તે કેવો છે? શું તે લોકોને મદદ માંગે છે ત્યારે મદદ કરે છે?
ભારતની સ્ટાર મહિલા બેડમિન્ટન ખેલાડી પીવી સિંધુએ વિરાટ કોહલીના આ પાસાં વિશે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. સિંધુએ વર્ણન કર્યું છે કે જ્યારે વિરાટને મદદની જરૂર હતી ત્યારે તે કેવી રીતે તેની સાથે ઉભો રહ્યો. મુશ્કેલ સમયમાં તેણે કોહલીને ટેકો પણ માંગ્યો. હવે, આ સમગ્ર ઘટનાને યાદ કરીને, વિરાટ કોહલી વિશે પીવી સિંધુની ટિપ્પણીઓ પર વિસ્તારથી વાત કરીએ.
પીવી સિંધુએ વિરાટ કોહલી પર આપ્યું મોટું નિવેદન
પીવી સિંધુએ કહ્યું, "મારી કારકિર્દીના સૌથી ખરાબ તબક્કા દરમિયાન મેં વિરાટ ભાઈ સાથે વાત કરી હતી. મારી ઈજાઓનો ઢગલો થઈ રહ્યો હતો, પરિણામો આવી રહ્યા ન હતા અને મને ફક્ત એવી વ્યક્તિની જરૂર હતી જે મને સમજે. હું બીજા જ દિવસે વિરાટને મળી. અમે જે ચર્ચા કરી તે હંમેશા અમારી વચ્ચે રહેશે, પરંતુ હું હંમેશા આભારી રહીશ કે જ્યારે મને કોઈની જરૂર હતી ત્યારે તે મારી સાથે હતા."
PV Sindhu said, “I reached out to Virat bhai at one of the lowest points of my career. Injuries were piling up, the results weren’t coming, and I just needed someone who understood. I met Virat the very next day, what we spoke about will always stay between us. But I’ll always be… pic.twitter.com/EwNhzlUVYa— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 20, 2026
ઈજા પછી સિંધુએ વિરાટ સાથે વાત કરી
ખરેખર, પીવી સિંધુ પોતાના પગના અંગૂઠાના અસ્થિબંધન ફાટી જવાથી ખૂબ જ દુઃખી અને હતાશ હતી. તે સમયે સિંધુને ત્રણ મહિના માટે સંપૂર્ણ આરામ કરવાની સૂચના આપવામાં આવી હતી. રમતવીર અને ખેલાડી માટે રમતથી દૂર રહેવું ખૂબ જ મુશ્કેલ હોય છે. ત્યારબાદ તેણીએ વિરાટ કોહલીનો સંપર્ક કર્યો અને તેની સાથે વાત કરી, જેમણે પછી તેણીને ટેકો આપ્યો, અને આજે, સિંધુ ફરી એકવાર દેશને ગૌરવ અપાવી રહી છે.
❤️🏸 PV Sindhu on Virat Kohli:— KUMAR (@MyCric101) July 20, 2026
" i reached out to virat bhai at one of the lowest points of my career. injuries were piling up, the results weren’t coming, and i just needed someone who understood."
"i met virat the very next day. what we spoke about will always stay between us,… pic.twitter.com/U0F4G24MSU
ઇંગ્લેન્ડ શ્રેણીમાં વિરાટ કોહલીનું શાનદાર પ્રદર્શન
એ નોંધનીય છે કે ઇંગ્લેન્ડ સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમ્યા બાદ વિરાટ કોહલી હાલમાં ફ્રી છે. તેણે આ શ્રેણીમાં ત્રીજા નંબરે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, બે અડધી સદી ફટકારી. જોકે, તે પોતાની ટીમને જીત અપાવવામાં નિષ્ફળ ગયો. શુભમન ગિલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ 1-2થી હારી ગઈ. તેણે આ શ્રેણીમાં ત્રણ મેચમાં 144 રન બનાવ્યા છે, જેમાં તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 74 છે. તેણે બે અડધી સદી પણ ફટકારી છે અને 13 ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગા ફટકાર્યા છે.
આ પણ વાંચો: