પીવી સિંધુનું ટાઇટલ જીતવાનું સપનું તૂટ્યું, ફ્રેન્ચ ઓપનની ફાઇનલમાં થઈ હાર
ભારતીય સ્ટાર બેડમિન્ટન ખેલાડી પીવી સિંધુને રવિવારે ફ્રેન્ચ ઓપન 2026 ની ફાઇનલમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો.
Published : October 25, 2026 at 8:36 PM IST
ભારતની સ્ટાર બેડમિન્ટન ખેલાડી પીવી સિંધુ ફ્રેન્ચ ઓપન 2026 ની ફાઇનલમાં હારી ગઈ. રવિવાર (25 ઓક્ટોબર) ના રોજ રમાયેલી ફાઇનલ મેચમાં, વિશ્વની નંબર-1 ખેલાડી દક્ષિણ કોરિયાની એન સે યંગે સિંધુને 16-21, 21-11, 21-12 થી હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું. સિંધુએ મેચની શાનદાર શરૂઆત કરી, પહેલી ગેમ જીતી, પરંતુ એન સે યંગે જોરદાર વાપસી કરી અને સતત બે ગેમ જીતીને ટાઇટલ પર કબજો કર્યો. બે વખતની ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા સિંધુ પહેલી વાર ફ્રેન્ચ ઓપનની ફાઇનલમાં પહોંચી હતી, પરંતુ ટાઇટલ જીતવાનું તેનું સ્વપ્ન અધૂરું રહ્યું. તેણીએ ટુર્નામેન્ટમાં રનર-અપ તરીકે પોતાની સફર પૂર્ણ કરી.
ફ્રેન્ચ ઓપન ફાઇનલમાં પીવી સિંધુ હારી ગઈ
પીવી સિંધુને ફ્રેન્ચ ઓપન 2026 ની ફાઇનલમાં વિશ્વની નંબર 1 એન સે-યંગ તરફથી જોરદાર પડકારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, પરંતુ મજબૂત શરૂઆત છતાં, તે વિજય મેળવવામાં નિષ્ફળ રહી. સિંધુએ ફાઇનલ મેચની આક્રમક શરૂઆત કરી અને મજબૂત પ્રદર્શન દર્શાવ્યું, પ્રથમ ગેમ 21-16 થી જીતી. 2023 બેડમિન્ટન એશિયા ચેમ્પિયનશિપ પછી આ પહેલી વાર હતું જ્યારે સિંધુએ એન સે-યંગ સામે કોઈ ગેમ જીતી હતી. જોકે, દક્ષિણ કોરિયન ખેલાડીએ જોરદાર વાપસી કરી અને બીજી ગેમ 21-11 થી જીતીને મેચ બરાબર કરી દીધી.
🚨 SINDHU FINISHES RUNNER-UP AT FRENCH OPEN (BWF SUPER 750)🥈 India’s PV Sindhu goes down fighting against reigning Olympic & World Champion An Se Young in the Final, l 21-16, 11-21, 12-21. A fantastic run from the Indian shuttler! WELL PLAYED, CHAMP! 👏❤️ https://t.co/0BdDjisOen— The Khel India (@TheKhelIndia) October 25, 2026
નિર્ણાયક ગેમમાં, સિંધુએ ફરી એકવાર આક્રમક શરૂઆત કરી અને 8-5ની લીડ મેળવી. જોકે, એન સે યંગે વાપસી કરી, ભારતીય ખેલાડી પર દબાણ લાવ્યું અને ત્રીજી ગેમ 21-12થી જીતીને મેચ સીલ કરી. આ વિજય સાથે, દક્ષિણ કોરિયન ખેલાડીએ સિંધુ સામે સતત 11મી જીત નોંધાવી. આ સાથે, એન સે યંગે સતત ત્રીજી વખત ચેમ્પિયન બનીને ઇતિહાસ રચ્યો. તે સતત ત્રણ વખત આ ખિતાબ જીતનાર વિશ્વની પ્રથમ ખેલાડી બની.
ONE SET AWAY FROM WIN! 🇮🇳🔥 PV Sindhu seals the first set, 16-21! One more set to go for her maiden French Open title! 🏸🏆 #FrenchOpen2026 #BWFWorldTour #PVSindhu https://t.co/W88kBIEgFa— FanCode (@FanCode) October 25, 2026
સિંધુ વર્ષનો પોતાનો બીજો સુપર 750 ખિતાબ જીતવાથી ચૂકી ગઈ. 31 વર્ષીય પીવી સિંધુએ જાપાનની હિના અકેચીને એક કલાક અને 13 મિનિટની રોમાંચક સેમિફાઇનલમાં 21-10, 20-22, 21-16 થી હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. સિંધુએ અગાઉ આ વર્ષે જુલાઈમાં જાપાન ઓપન સુપર 750 ખિતાબ જીત્યો હતો. તેથી, તેની પાસે ફ્રેન્ચ ઓપન ફાઇનલમાં વર્ષનો પોતાનો બીજો સુપર 750 ખિતાબ જીતવાની તક હતી, પરંતુ તે આમ કરવામાં નિષ્ફળ રહી.
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