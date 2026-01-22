પીવી સિંધુુએ રચ્યો ઈતિહાસ, આ સિદ્ધિ હાંસલ કરનારી પ્રથમ ભારતીય મહિલા બેડમિન્ટન ખેલાડી
ભારતીય મહિલા બેડમિન્ટન સ્ટાર પીવી સિંધુ, જે હાલમાં ઇન્ડોનેશિયા માસ્ટર્સમાં ભાગ લઈ રહી છે.
PV SINDHU: ભારતીય સ્ટાર મહિલા બેડમિન્ટન ખેલાડી પીવી સિંધુ, જે હાલમાં ઇન્ડોનેશિયા માસ્ટર્સ બેડમિન્ટન ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈ રહી છે, તેણે પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચમાં ડેનિશ ખેલાડી લાઇન હોજમાર્ક કજાર્ફેલ્ડ્ટ સામે સીધા સેટમાં જીત મેળવીને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે. ઇન્ડોનેશિયા માસ્ટર્સમાં પીવી સિંધુની શરૂઆત ખૂબ જ મુશ્કેલ રહી હતી, જેમાં તેણીને પ્રથમ મેચ જીતવા માટે સખત મહેનત કરવી પડી હતી. પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચમાં સિંધુનો વિજય તેના માટે ખૂબ જ ઐતિહાસિક હતો, જેનાથી તેણીએ એક એવું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું જે સિંગલ્સમાં પહેલા કોઈ ભારતીય મહિલા બેડમિન્ટન ખેલાડી હાંસલ કરી શકી ન હતી.
કારકિર્દીની 500મી સિંગલ્સ જીત
ઇન્ડોનેશિયા માસ્ટર્સ સુપર 500 ટુર્નામેન્ટમાં, પીવી સિંધુએ લાઇન હોજમાર્ક કજાર્ફેલ્ડ્ટ સામે પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચ ફક્ત 43 મિનિટમાં જીતીને પ્રથમ સેટ 21-19થી જીતી લીધો. ત્યારબાદ તેણીએ બીજો સેટ 21-18થી જીતીને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું. આ મેચમાં પીવી સિંધુની જીત તેની કારકિર્દીની 500મી સિંગલ્સ જીત હતી, જેનાથી તે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરનારી પ્રથમ ભારતીય મહિલા બેડમિન્ટન ખેલાડી બની હતી. પીવી સિંધુ 500 કે તેથી વધુ સિંગલ્સ મેચ જીતનારી વિશ્વની છઠ્ઠી મહિલા ખેલાડી પણ છે. પીવી સિંધુ હવે ઇન્ડોનેશિયા માસ્ટર્સના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં વિશ્વની ચોથા ક્રમાંકિત ચીનની ચેન યુ ફેઇનો સામનો કરશે. સિંધુ અને ફેઇ અત્યાર સુધીમાં 13 વખત એકબીજાનો સામનો કરી ચૂક્યા છે, જેમાં ફેઇએ ૭ મેચ જીતી છે જ્યારે સિંધુ 6 મેચ જીતવામાં સફળ રહી છે.
🇮🇳🏸P. V. Sindhu STORMS INTO QFs AT INDONESIA MASTERS AS SHE COMPLETED HER 500 CAREER WIN🔥🔥🔥🔥— Sports India (@SportsIndia3) January 22, 2026
India’s badminton queen PV Sindhu (WR13) produced a composed and classy performance to defeat Line Christophersen 🇩🇰 (WR 18) in straight set , sealing her place in the… pic.twitter.com/ju80T0rDSI
ઇન્ડોનેશિયા માસ્ટર્સ પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું
લક્ષ્ય સેને પણ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે. પીવી સિંધુ ઉપરાંત, પુરુષ વર્ગમાં ભાગ લેનાર લક્ષ્ય સેને પણ ઇન્ડોનેશિયા માસ્ટર્સ 500ના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું છે. પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચમાં, લક્ષ્ય સેને હોંગકોંગના જેસન ગુણવાનને સીધા સેટમાં 21-10 અને 21-11થી હરાવ્યો હતો, જે લગભગ અડધા કલાક સુધી ચાલેલી મેચ હતી. હવે, લક્ષ્ય સેન થાઇલેન્ડના પક્કાપોન તિરારાત્સાકુલનો સામનો કરશે.
