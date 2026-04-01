PBKSVsGT: પંજાબે ગુજરાતને ત્રણ વિકેટે હરાવી જીત સાથે પ્રારંભ કર્યો, કોનોલીની અડધી સદી

PBKSVsGT IPL 2026: પંજાબ કિંગ્સે 163 રનના પડકારને 19.1 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને મેળવી લીધો હતો.

પંજાબ કિંગ્સ Vs ગુજરાત ટાઇટન્સ (IANS)
Published : April 1, 2026 at 6:40 AM IST

PBKS vs GT IPL 2026: IPL 2026ની ચોથી મેચમાં પંજાબ કિંગ્સે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો અને પછી સારી બોલિંગ કરી ગુજરાત ટાઇટન્સને 162 રનમાં જ રોકી દીધી હતી. તે બાદ પ્રભસિમરન સિંહ (37) અને કૂપર કોનોલીના 44 બોલમાં અણનમ 72 રનની મદદથી 19.1 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને મેચને જીતી લીધી હતી.

એક સમયે પંજાબની ટીમ આસાનીથી મેચને જીતતી જોવા મળતી હતી જ્યારે તેનો સ્કોર 12 ઓવરમાં 2 વિકેટે 110 રન હતો. જોકે, તે બાદ પંજાબે 44 રનની અંદર જ પોતાની 5 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. પંજાબનો સ્કોર એક સમયે 17 ઓવરમાં 7 વિકેટે 144 રન થઇ ગયો હતો પરંતુ કોપર કોનોલીએ 72 રનની આક્રમક રમત રમી ટીમને જીત અપાવી હતી.

કોનોલીએ પોતાની ઇનિંગમાં 5 ફોર અને 5 સિક્સર ફટકારી હતી જેને કારણે તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો. પ્રભસિમરન અને કોનોલી સિવાય બીજો કોઇ બેટ્સમેન પંજાબ તરફથી વધારે રન બનાવી શક્યો નહતો. કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યર 18 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. બીજી તરફ ગુજરાત ટાઇટન્સ તરફથી પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા સૌથી સફળ બોલર રહ્યો હતો. પ્રસિદ્ધ ક્રૃષ્ણાએ 4 ઓવરમાં 29 રન આપીને 3 વિકેટ ઝડપી હતી. આ સિવાય રબાડા, અશોક, રાશિદ ખાન અને સુંદરને 1-1 વિકેટ મળી હતી.

આ પહેલા ન્યૂ ચંદીગઢના મહારાજા યાદવેન્દ્ર સિંહ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 162 રન બનાવ્યા હતા. કેપ્ટન શુભમન ગિલે 27 બોલમાં 39, જોસ બટલરના 33 બોલમાં 38, ગ્લેન ફિલિપ્સના 17 બોલમાં 25 અને વોશિંગ્ટન સુંદરના 16 બોલમાં 18 રન સામેલ હતા.

પંજાબના બોલરોએ સારૂ પ્રદર્શન કર્યું હતું. ખાસ કરીને વિજય કુમાર વિશાક અને યુઝવેન્દ્ર ચહલે સારી બોલિંગ કરી હતી અને 6માંથી પાંચ વિકેટ ઝડપી હતી. વિજય કુમારે 4 ઓવરમાં 34 રન આપીને 3 વિકેટ ઝડપી હતી જ્યારે ચહલે 4 ઓવરમાં 28 રન આપીને 2 વિકેટ ઝડપી હતી.

