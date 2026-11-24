IPL 2027 પહેલા વધુ એક મોટી જાહેરાત, પંજાબ કિંગ્સમાં વધુ એક એન્ટ્રી
IPL 2027 સીઝનની શરૂઆત પહેલા, પંજાબ કિંગ્સે પારસ મ્હામ્બ્રેને તેમના બોલિંગ કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. મ્હામ્બ્રે પાસે વ્યાપક કોચિંગનો અનુભવ છે.
Published : November 24, 2026 at 2:49 PM IST
IPL 2027: પંજાબ કિંગ્સે પારસ મ્હામ્બ્રેને તેમના બોલિંગ કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. મ્હામ્બ્રે જેમ્સ હોપ્સનું સ્થાન લેશે, જેમણે ગયા મહિને રાજીનામું આપ્યું હતું. દરમિયાન, ફ્રેન્ચાઇઝ રાજીવ કુમારને તેના ફિલ્ડિંગ કોચ તરીકે નિયુક્ત કરશે, જે ભૂતપૂર્વ ફિલ્ડિંગ કોચ બ્રેડ હેડિનનું સ્થાન લેશે. રાજીવ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) કોચિંગ ટીમનો ભાગ હતા.
મ્હામ્બ્રે ભારતીય ડ્રેસિંગ રૂમનો ભાગ રહ્યા છે
પારસ મ્હામ્બ્રેને બોલિંગ કોચ તરીકેનો બહોળો અનુભવ છે. તેમણે ભારતીય ટીમના બોલિંગ કોચ તરીકે સેવા આપી છે. તેઓ 2021 થી 2024 સુધી રાહુલ દ્રવિડની કોચિંગ ટીમનો ભાગ હતા. તેમણે ભારત A અને ભારત અંડર-19 ટીમોના બોલિંગ કોચ તરીકે પણ સેવા આપી છે. સ્થાનિક ક્રિકેટમાં, તેમણે બંગાળ, મહારાષ્ટ્ર, બરોડા અને વિદર્ભને કોચિંગ આપ્યું છે.
Punjab Kings are set to appoint Paras Mhambrey as their bowling coach and former Chennai Super Kings staff member Rajiv Kumar as their fielding coach https://t.co/JDtWDUc5NY https://t.co/J82KmRlgEx— Cricinfo (@cricinfo) November 24, 2026
વ્યાપક કોચિંગ અનુભવ
પારસ મ્હામ્બ્રે લાંબા સમયથી IPLમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (MI)નો ભાગ રહ્યા છે. તેઓ IPLની શરૂઆતની સીઝન (2008) માં સપોર્ટ સ્ટાફ સભ્ય તરીકે MI માં જોડાયા હતા. 2010 માં, ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેમને સહાયક કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યા. તેમણે 2017 માં ટીમ છોડી દીધી અને પછી 2024 થી 2026 સુધી MI ના બોલિંગ કોચ તરીકે પાછા ફર્યા. બોલિંગ કોચ તરીકે પારસ મ્હામ્બ્રેનો વ્યાપક અનુભવ પંજાબ કિંગ્સને ફાયદો કરાવી શકે છે, જે તેમનું પ્રથમ IPL ટાઇટલ મેળવવા માંગે છે. મ્હામ્બ્રેએ પંજાબના બોલિંગ આક્રમણને મજબૂત બનાવવા માટે મુખ્ય કોચ રિકી પોન્ટિંગ અને કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર સાથે નજીકથી કામ કરવું પડશે.
પંજાબની પ્રથમ ટાઇટલ માટેની શોધ
પંજાબ કિંગ્સ, એક ફ્રેન્ચાઇઝ જે તેની શરૂઆતની સીઝનથી લીગનો ભાગ છે, તે એક પણ ટાઇટલ જીતવામાં નિષ્ફળ રહી છે. IPL 2014 અને IPL 2025 એ બે સીઝન હતી જેમાં પંજાબ ફાઇનલમાં પહોંચ્યું હતું. IPL 2025 માં શ્રેયસ ઐયર કેપ્ટન તરીકે અને રિકી પોન્ટિંગ મુખ્ય કોચ તરીકે હોવાથી, ટીમની ટાઇટલ જીતવાની શક્યતા વધી ગઈ છે. IPL 2025 ની ફાઇનલમાં પહોંચ્યા પછી, પંજાબે IPL 2026 ની મજબૂત શરૂઆત કરી, અડધી સીઝન સુધી ટોચ પર રહી. જોકે, ત્યારબાદ પ્રદર્શનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થવાથી તેઓ પ્લેઓફમાંથી બહાર થઈ ગયા.
પારસ મ્હામ્બ્રેના ઉમેરા સાથે, જેમણે ભારતીય ટીમને ODI વર્લ્ડ કપ 2023 ની ફાઇનલ અને T20 વર્લ્ડ કપ 2024 ની જીતમાં બોલિંગ કોચ તરીકે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, પંજાબ ફરી એકવાર તેના પ્રથમ ટાઇટલ માટે મજબૂત દાવ લગાવવા માટે તૈયાર છે. IPL 2027 સીઝન માટે મીની હરાજી 16 ડિસેમ્બરે ગોવામાં યોજાવાની છે.
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