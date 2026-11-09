SOM ચૂંટણીમાં પીટી ઉષાની હાર, પુરુષ વર્ગના ચારેય ઉમેદવારો બિનહરીફ ચૂંટાયા
ભારતીય ઓલિમ્પિક એસોસિએશનની SOM ચૂંટણીમાં પ્રમુખ પીટી ઉષાની હાર થઈ. મહિલા વર્ગમાં અંજુ બોબી જ્યોર્જ, રાની રામપાલ, ડોલા બેનર્જી અને સાઇના નેહવાલ ચૂંટાયા.
Published : November 9, 2026 at 8:33 PM IST
IOA SOM ELECTION: સોમવારે સ્પોર્ટ્સપર્સન ઓફ આઉટસ્ટેન્ડિંગ મેરિટ (SOM) ની ચૂંટણીમાં ભારતીય ઓલિમ્પિક એસોસિએશન (IOA) ના પ્રમુખ પીટી ઉષાને મોટો ફટકો પડ્યો. મહિલા વર્ગમાં ચાર બેઠકો માટે તેમની હાર થઈ. ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા સાયના નેહવાલ અને ભૂતપૂર્વ ખેલાડીઓ અંજુ બોબી જ્યોર્જ, રાની રામપાલ અને ડોલા બેનર્જી જીત્યા. મહિલા વર્ગમાં ચાર બેઠકો માટે કુલ છ ઉમેદવારો મેદાનમાં હતા. આમાંથી ચાર ઉમેદવારોની પસંદગી સૌથી વધુ મતોના આધારે કરવામાં આવી હતી. અંજુ બોબી જ્યોર્જે 53 મતો સાથે પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું. રાની રામપાલને 50, ડોલા બેનર્જીને 45 અને સાયના નેહવાલને 43 મતો મળ્યા. IOA ના પ્રમુખ પીટી ઉષાને 40 મતો મળ્યા, જ્યારે અનિતા પોલ દુરાઈને માત્ર છ મતો મળ્યા. મહિલા વર્ગમાં કુલ 80 મતો પડ્યા.
પીટી ઉષા માટે મોટો ઝટકો
પીટી ઉષા ડિસેમ્બર 2022 માં ભારતીય ઓલિમ્પિક એસોસિએશનના પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયા હતા, અને આ પદ સંભાળનાર પ્રથમ મહિલા બન્યા હતા. SOM ચૂંટણીમાં તેમની હારને IOA માં તેમના માટે એક મોટો ઝટકો માનવામાં આવી રહ્યો છે. આ ચૂંટણી એટલા માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે IOA ની એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલની ચૂંટણી 5 ડિસેમ્બરે યોજાવાની છે. આ ચૂંટણીઓ 2026 થી 2030 સુધીના કાર્યકાળ માટે નવા પદાધિકારીઓની પસંદગી કરશે.
News Alert! Indian Olympic Association President PT Usha fails to get elected as one of four female Sportspersons of Merit in a field of 6 candidates. https://t.co/rOcNLmm321— Press Trust of India (@PTI_News) November 9, 2026
પુરુષ વર્ગના ચારેય ઉમેદવારો બિનહરીફ ચૂંટાયા
પુરુષ વર્ગના ચાર ઉમેદવારો પહેલાથી જ બિનહરીફ ચૂંટાયા છે. કુલ 12 ઉમેદવારો મેદાનમાં હતા, પરંતુ આઠ ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી પાછી ખેંચી લીધા બાદ, ચારેય બેઠકો બિનહરીફ ચૂંટાયા હતા. આમાં ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા ગગન નારંગ, યોગેશ્વર દત્ત અને વિજેન્દ્ર સિંહ, તેમજ ભૂતપૂર્વ ટેબલ ટેનિસ ખેલાડી કમલેશ મહેતાનો સમાવેશ થાય છે.
PT Usha loses IOA SOM election; Saina Nehwal, Anju Bobby George among four women elected Read @ANI Story | https://t.co/L4mFECpHz9 #IOASOMelections #PTUsha #IOAelections #IOA #SainaNehwal https://t.co/4H2jPfmQvj— ANI Digital (@ani_digital) November 9, 2026
5 ડિસેમ્બરની ચૂંટણીમાં SOM ના પ્રતિનિધિઓ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે
SOM હેઠળ ચૂંટાયેલા તમામ પ્રતિનિધિઓ ભારતીય ઓલિમ્પિક એસોસિએશનની જનરલ એસેમ્બલીના સભ્ય બનશે. તેમને ૫ ડિસેમ્બરે યોજાનારી એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલની ચૂંટણીમાં મતદાન કરવાનો અને લડવાનો અધિકાર હશે. વધુમાં, SOM માંથી એક પુરુષ અને એક મહિલા સભ્યને IOA એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલમાં પણ સામેલ કરવામાં આવશે. પરિણામે, સંગઠનના ભાવિ નેતૃત્વની પસંદગીમાં આ પ્રતિનિધિઓની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. મહિલા ચૂંટણીના પરિણામોએ IOA માં આગામી નેતૃત્વ સ્પર્ધાને વધુ રસપ્રદ બનાવી દીધી છે. હવે બધાની નજર 5 ડિસેમ્બરની ચૂંટણી પર છે, જે ભારતીય ઓલિમ્પિક એસોસિએશનનું આગામી નેતૃત્વ નક્કી કરશે.
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