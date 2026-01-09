ETV Bharat / sports

PSL માં રમશે હૈદરાબાદની ટીમ, 1.75 અબજ પાકિસ્તાની રૂપિયામાં ખરીદવામાં આવી

પાકિસ્તાન સુપર લીગમાં બે નવી ટીમો 'હૈદરાબાદ' અને 'સિયાલકોટ'નો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

Published : January 9, 2026 at 5:19 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: પાકિસ્તાન સુપર લીગ (PSL) માં બે નવી ટીમો ઉમેરવા માટે 8 જાન્યુઆરીએ ઇસ્લામાબાદમાં એક હરાજી યોજાઈ હતી. દસ ફ્રેન્ચાઇઝીઓને ફૈસલાબાદ, ગિલગિટ, હૈદરાબાદ, મુઝફ્ફરાબાદ, રાવલપિંડી અને સિયાલકોટમાંથી કોઈપણ બે ટીમો માટે બોલી લગાવવાનો વિકલ્પ આપવામાં આવ્યો હતો. આ છ ટીમોમાંથી, હૈદરાબાદ ટીમને 1.75 અબજ પાકિસ્તાની રૂપિયામાં અને સિયાલકોટ ટીમને 1.85 અબજ પાકિસ્તાની રૂપિયામાં ખરીદવામાં આવી હતી. આનાથી પાકિસ્તાન સુપર લીગમાં ટીમોની સંખ્યા છથી વધીને આઠ થઈ ગઈ.

PSL માં હૈદરાબાદ ટીમ

પીએસએલમાં હૈદરાબાદ ટીમને અમેરિકન કંપની એફકેએસ ગ્રુપ દ્વારા ખરીદવામાં આવી હતી, જે યુએસમાં ઘણી ક્રિકેટ ટીમોની માલિકી ધરાવે છે. એફકેએસ ગ્રુપના માલિક, પાકિસ્તાની-અમેરિકન ફુવાદ સોરૂર કહે છે, "અમે વર્ષોથી આની રાહ જોઈ રહ્યા હતા." તેમણે એમ પણ ઉમેર્યું, "હું અને મારી બહેન હૈદરાબાદમાં મોટા થયા અને ધોરણ 10 સુધી ત્યાં અભ્યાસ કર્યો."

સિયાલકોટ ટીમ

લીગની બીજી નવી ટીમ, સિયાલકોટ, ઓજી નામની ઓસ્ટ્રેલિયન કંપની દ્વારા ₹185 કરોડ (આશરે $1.85 બિલિયન) માં ખરીદી લેવામાં આવી હતી, જે તેને PSL ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ બોલી લગાવનાર ટીમ બનાવી હતી. OG ગ્રુપ પણ એક પાકિસ્તાનીનું છે. ક્રિકેટમાં આ ગ્રુપનો પહેલો પ્રવેશ છે. ગ્રુપના માલિક હમઝા મજીદ બે વર્ષ પહેલાં પોતાના પરિવાર સાથે વ્યવસાય માટે પાકિસ્તાન પરત ફર્યા હતા અને હવે અહીં પોતાનો વ્યવસાય ચલાવે છે. હમઝા પાકિસ્તાનના લાહોરનો રહેવાસી છે.

કુલ PSL ટીમો

બંને નવી ટીમોને દસ વર્ષના અધિકારો આપવામાં આવ્યા છે. બંને નવી ટીમો આગામી PSL સીઝનમાં પણ દેખાશે, જે 26 માર્ચથી 3 મે સુધી ચાલશે. PSL 2015 માં પાંચ ટીમો સાથે શરૂ થયું હતું, અને 2018 માં બીજી ટીમ ઉમેરવામાં આવી હતી. હાલમાં, PSL ટીમોની સંખ્યા આઠ પર પહોંચી ગઈ છે, જેમાં હૈદરાબાદ, સિયાલકોટ, લાહોર કલંદર્સ, ઇસ્લામાબાદ યુનાઇટેડ, પેશાવર ઝાલ્મી, ક્વેટા ગ્લેડીયેટર્સ, કરાચી કિંગ્સ અને મુલતાન સુલ્તાન્સનો સમાવેશ થાય છે.

PSL ની સૌથી સફળ ટીમો

PSL ની અત્યાર સુધી 10 સીઝન રહી છે, જેમાં બે ટીમો, ઇસ્લામાબાદ અને લાહોરે, સૌથી વધુ ત્રણ વખત ટ્રોફી જીતી છે, જ્યારે બાકીની ટીમોએ એક-એક વખત ટાઇટલ જીત્યું છે.

સંપાદકની પસંદ

