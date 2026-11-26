Kabaddi Player Suicide: પ્રો કબડ્ડી ખેલાડીએ ટ્રેન આગળ કૂદીને આત્મહત્યા કરી
સોનીપતના ભૈંસવાલ ગામના રહેવાસી પ્રો કબડ્ડી ખેલાડી અંકિતે મોહના રેલ્વે સ્ટેશન નજીક ટ્રેન આગળ કૂદીને આત્મહત્યા કરી લીધી.
Published : November 26, 2026 at 8:12 PM IST
Kabaddi Player Suicide: સોનીપત જિલ્લાના મોહના રેલ્વે સ્ટેશન નજીક ભૂતપૂર્વ પ્રો કબડ્ડી ખેલાડી અંકિતે ટ્રેનની આગળ કૂદીને આત્મહત્યા કરી લીધી. આ ઘટના બાદ, GRP સ્ટેશનના તપાસ અધિકારી આગળ આવ્યા અને મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપી, જેમાં તેના આત્યંતિક પગલા પાછળના કારણોનો ખુલાસો થયો. મૂળ ભૈંસવાલ ગામના વતની, અંકિતે કબડ્ડી ક્ષેત્ર છોડી દીધું હતું અને હાલમાં કોચિંગ ફરજો સંભાળી રહ્યો હતો.
પ્રો કબડ્ડી લીગમાં રમી ચૂકેલા અંકિત નામના ખેલાડીએ તાજેતરમાં એક સ્પોર્ટ્સ એકેડેમી શરૂ કરી હતી, જ્યાં તે બાળકો અને યુવાનોને કબડ્ડીની તાલીમ આપતો હતો. થોડા દિવસો પહેલા જ એક ખેલાડી કોચિંગ માટે આ એકેડેમીમાં જોડાયો હતો. આરોપ છે કે કોચ અંકિતે આ સગીર ખેલાડીનું જાતીય શોષણ કર્યું. આ ઘટના બાદ, ભયભીત થયેલો બાળક ઘરે પહોંચ્યો અને તેણે પોતાના પરિવારને આખી આપવીતી જણાવી, આ ફરિયાદના આધારે, ગોહાના સદર પોલીસ સ્ટેશનમાં ખેલાડી વિરુદ્ધ POCSO એક્ટ હેઠળ FIR નોંધવામાં આવી હતી.
પોલીસ અધિકારીઓનું કહેવું છે કે, પોક્સો એક્ટ હેઠળ કેસ દાખલ થયા બાદથી અંકિત ગંભીર માનસિક તણાવમાં હતો, અને તેના કારણે તેણે ટ્રેન આગળ કૂદીને પોતાનું જીવન ટૂંકાવી લીધું. ગુરુવારે, પોલીસે ગોહાનાની સિવિલ હોસ્પિટલમાં પીડિતાનું તબીબી પરીક્ષણ કરાવ્યું, જ્યાં ડોકટરોએ તેને વધુ મૂલ્યાંકન માટે ખાનપુરની ભગત ફૂલ સિંહ મહિલા મેડિકલ કોલેજમાં રિફર કર્યો.
અંકિત ત્રીજી પ્રો કબડ્ડી ચેમ્પિયનશિપ માટે તૈયારી કરી રહ્યો હતો
મૃતક અંકિતના પરિવારે પોલીસને જણાવ્યું હતું કે તેમને ખબર નથી કે અંકિતે આટલું કડક પગલું કેમ ભર્યું. પરિવારના જણાવ્યા અનુસાર, અંકિત એક આશાસ્પદ કબડ્ડી ખેલાડી હતો જે અગાઉ બે વાર પ્રો કબડ્ડી લીગમાં રમી ચૂક્યો હતો અને હવે તે લીગમાં ત્રીજા સ્થાને આવવા માટે જોરશોરથી તૈયારી કરી રહ્યો હતો. GRP પોલીસ હાલમાં આ મામલાની સંપૂર્ણ તપાસ કરી રહી છે.
અંકિત પ્રો કબડ્ડીમાં રમ્યો હતો
પ્રો કબડ્ડીમાં પોતાનું કૌશલ્ય દર્શાવનાર અંકિતના આ નિર્ણયથી વિસ્તારમાં સનસનાટી મચી ગઈ છે. જ્યારે તે ખેલાડીઓને તાલીમ આપી રહ્યો હતો, ત્યારે ગંભીર આરોપોની આસપાસની ઘટનાઓએ સમગ્ર મામલો સંવેદનશીલ બનાવી દીધો છે.
પોલીસ તપાસ કરી રહી છે
હાલમાં, GRP પોલીસ સ્ટેશન સમગ્ર ઘટનાની તપાસ કરી રહી છે. પોલીસ અધિકારીઓ ઘટના અને સંબંધિત પાસાઓની તપાસ કરી રહ્યા છે અને આગળની કાનૂની કાર્યવાહીમાં રોકાયેલા છે.
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