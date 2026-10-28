માત્ર 21 વર્ષની ઉંમરે, વડોદરાના આ બેટ્સમેને રણજી ટ્રોફી ચેમ્પિયન સામે ત્રેવડી સદી ફટકારી
21 વર્ષીય વડોદરાના બેટ્સમેન પ્રિયાંશુ મોલિયાએ 2026-27 રણજી ટ્રોફીમાં જમ્મુ અને કાશ્મીર સામે અણનમ 321 રન બનાવીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો.
Published : October 28, 2026 at 3:04 PM IST
રણજી ટ્રોફી 2026-27 સીઝનમાં, 21 વર્ષીય વડોદરાના બેટ્સમેન પ્રિયાંશુ મોલિયાએ પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી ક્રિકેટ જગતનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. વડોદરાના રિલાયન્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન જમ્મુ અને કાશ્મીર સામે, પ્રિયાંશુએ 492 બોલનો સામનો કર્યો અને ઐતિહાસિક અણનમ 321 રન બનાવ્યા. તેની સદી દરમિયાન, જમણા હાથના બેટ્સમેને 36 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા ફટકાર્યા. મોલિયાની અણનમ ત્રેવડી સદીને કારણે, બરોડાએ તેમની પ્રથમ ઇનિંગમાં 616 રનનો વિશાળ સ્કોર નોંધાવ્યો.
7મો સૌથી યુવા ભારતીય બેટ્સમેન
આ ત્રેવડી સદી સાથે, પ્રિયાંશુ મોલિયા વડોદરાના બીજા બેટ્સમેન અને ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં ત્રેવડી સદી ફટકારનાર સાતમો સૌથી યુવા ભારતીય બેટ્સમેન બન્યો. ભૂતપૂર્વ ભારતીય ઓપનર વસીમ જાફર (18 વર્ષ, 262 દિવસ) ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં ત્રેવડી સદી ફટકારનાર સૌથી યુવા વ્યક્તિનો રેકોર્ડ ધરાવે છે.
Triple hundred at just 21 years old 🌟 🎥 Watch the moment Vadodara rose to its feet for Priyanshu Moliya 👏 Updates ▶️ https://t.co/EdW2xFXzB6 #RanjiTrophy | @mflone_ https://t.co/zaL8SInC9p— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 27, 2026
ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાં ત્રેવડી સદી ફટકારનાર સૌથી યુવા ભારતીય
- વસીમ જાફર: 18 વર્ષ, 262 દિવસ
- અભિનવ મુકુંદ: 18 વર્ષ, 302 દિવસ
- ઋષભ પંત: 19 વર્ષ, 92 દિવસ
- અર્જુન કૃપાલ સિંહ: 19 વર્ષ, 342 દિવસ
- ચેતેશ્વર પૂજારા: 20 વર્ષ, 290 દિવસ
- કેએસ ભરત: 21 વર્ષ, 126 દિવસ
- પ્રિયાંશુ મોલિયા: 21 વર્ષ, 132 દિવસ
પ્રિયાંશુ મોલિયાએ ત્રેવડી સદી ફટકાર્યા પછી શું કહ્યું?
દિવસની રમત પછી બીસીસીઆઈ સાથેની એક મુલાકાતમાં, મોલિયાએ તેની ઐતિહાસિક ઇનિંગ્સ પાછળની રણનીતિ શેર કરી. મોલિયાએ સમજાવ્યું કે શરૂઆતમાં કેટલીક વિકેટ ગુમાવ્યા પછી, તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ક્રીઝ પર પોતાનો સમય મહત્તમ કરવાનો અને મજબૂત ભાગીદારી બનાવવાનો હતો. તેણે કહ્યું કે વિકેટ બેટિંગ માટે સારી હતી, અને ઝડપી બોલરો માટે ક્ષમતાને ધ્યાનમાં રાખીને, તે શરીરની નજીક રમવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. મોલિયાએ શાનદાર સિક્સર સાથે પોતાની સદી પૂર્ણ કરી.
HIGHEST INDIVIDUAL SCORE FOR BARODA IN FC CRICKET 🫡 🎥 Watch 21-year-old Priyanshu Moliya's marathon 3️⃣2️⃣1️⃣* vs J&K to guide Baroda to a huge total 💯💯💯 Updates ▶️ https://t.co/EdW2xFXzB6 #RanjiTrophy | @mflone_ https://t.co/wCDDlEI7Uc— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 27, 2026
જવાબદારીની ભાવના સફળતા તરફ દોરી ગઈ
ટીમની સતત વિકેટ ગુમાવવાની જવાબદારી લેવાની પોતાની જવાબદારી અંગે, પ્રિયાંશુએ કહ્યું કે જ્યારે બીજી બાજુ વિકેટ પડી રહી હોય છે, ત્યારે ક્રીઝ પર બેટ્સમેન પર લાંબી ઇનિંગ્સ રમવાની અને ભાગીદારી બનાવવાની મોટી જવાબદારી હોય છે. જવાબદારીની આ ભાવના અને ધીરજએ તેને આ ઐતિહાસિક સીમાચિહ્ન સુધી પહોંચવામાં મદદ કરી.
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