T20 મેચમાં 181 રન, 19 છગ્ગા... પ્રિયાંશ આર્યની તોફાની બેટીંગ
PRIYANSH ARYA CENTURY: દિલ્હીના કેપ્ટન પ્રિયાંશ આર્યએ સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં ધમાલ મચાવી દીધી છે. તેણે 181 રન ફટકાર્યા, જેમાં છગ્ગા અને ચોગ્ગાનો વરસાદ થયો.
Published : November 24, 2026 at 1:42 PM IST
SMAT DL VS TN MATCH: દિલ્હીના કેપ્ટન પ્રિયાંશ આર્યએ સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં ધમાલ મચાવી દીધી. તમિલનાડુ સામે ઇનિંગની શરૂઆત કરતા, પ્રિયાંશ તરત જ તેની વિસ્ફોટક બેટિંગ શરૂ કરી. તેણે પહેલા ફક્ત 36 બોલમાં સદી ફટકારી. તે ત્યાં જ અટક્યો નહીં, તેની વિસ્ફોટક બેટિંગ ચાલુ રાખીને, 181 રન બનાવીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો. તેણે ચોગ્ગા અને છગ્ગા સાથે પોતાની ઇનિંગ રમી.
પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગ માટે જાણીતા પ્રિયાંશ આર્યએ ફરી એકવાર પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી બધાના દિલ જીતી લીધા. તમિલનાડુ સામે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2026 ની મેચમાં, પ્રિયાંશ આર્યએ પ્રથમ વખત ફક્ત 36 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી. તે ત્યાં જ અટક્યો નહીં; તેણે તમિલનાડુના બોલરોને ધક્કો મારવાનું ચાલુ રાખ્યું. ઇનિંગની શરૂઆત કરતા, પ્રિયાંશ 19મી ઓવરના ચોથા બોલ પર આઉટ થયો. તેની ઇનિંગ દરમિયાન, તેણે 68 બોલમાં 7 ચોગ્ગા અને 19 છગ્ગા ફટકારીને 181 રન બનાવ્યા. તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 266.18 હતો.
🚨🚨 181 runs off 68 balls in record shattering inning by Priyansh Arya. Highest score by an Indian in T20 - 181(68) by Priyansh Arya in SMAT - 152*(67) by KL Rahul in IPL - 151(67) by Tilak Varma in SMAT - 147(55) by Shreyas Iyer in SMAT Highest score in history of T20 cricket: - 188*(79) by Lhuan de Pretorious - 175*(66) by Chris Gayle - 172(76) by Aaron Finch He is so so underrated. He has done so well for India-A also but he was dropped to fit in Abhishek Sharma who is a flop List A player. Priyansh Arya doesn't gets the hype & rewards he deserves by the BCCI & its fans coz he plays for Punjab Kings, despite him being so good throughout his IPL career. Abhishek took almost a 5 seasons to start performing in IPL but Priyansh delivered in IPL from the word go.❤️🔥 https://t.co/HvHl52Yd0l— Rajiv (@Rajiv1841) November 24, 2026
દિલ્હી 116 રનથી મેચ જીત્યું
સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2026 આજે દિલ્હી અને તમિલનાડુ વચ્ચે રમાઈ હતી. પ્રિયાંશ આર્યની કેપ્ટનશીપની ઇનિંગથી દિલ્હીએ 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 275 રન બનાવ્યા. આર્ય ઉપરાંત, અનુજ રાવતે પણ 22 બોલમાં અણનમ 29 રન બનાવ્યા. હિંમત સિંહે 10, તેજસ્વી દહિયાએ 8, નીતિશ રાણાએ 18 અને યશ ધુલએ 8 રન બનાવ્યા. આમ, દિલ્હીએ તમિલનાડુ માટે 186 રનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો. તમિલનાડુએ 18.3 ઓવરમાં 159 રન બનાવી ઓલ આઉટ થઈ ગયુ હતું.
Delhi Won by 116 Run(s) #DELvTN #SMAT #Elite Scorecard:https://t.co/ftBNxAGGbw— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 24, 2026
પ્રિયાંશ આર્યએ રેકોર્ડ તોડ્યા
1. ભારતીય બેટ્સમેન દ્વારા સૌથી વધુ T20 સ્કોર: કેએલ રાહુલે પુરુષોની T20 ક્રિકેટમાં ભારત માટે સૌથી વધુ સ્કોરનો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. તેણે IPL 2026 માં પંજાબ કિંગ્સ સામે અણનમ 152 રન બનાવ્યા હતા. હવે, પ્રિયાંશએ 181 રનની ઇનિંગ સાથે તેનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે.
2. T20 ક્રિકેટમાં બીજી સૌથી મોટી ઇનિંગ્સ: દક્ષિણ આફ્રિકાના લુવાન ડ્રે પ્રિટોરિયસના નામે T20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ ઇનિંગ્સનો રેકોર્ડ છે. તેણે SA20 ટુર્નામેન્ટમાં 79 બોલમાં અણનમ 188 રન બનાવ્યા હતા. પ્રિયાંશ આર્યએ 181 રન બનાવીને ક્રિસ ગેલનો અણનમ 175 રનનો રેકોર્ડ તોડ્યો અને T20 ક્રિકેટમાં બીજી સૌથી મોટી ઇનિંગ્સ બની ગયો.
3. કેપ્ટન તરીકે સૌથી વધુ સ્કોર: એરોન ફિન્ચે 2018માં ઝિમ્બાબ્વે સામે 172 રન બનાવ્યા હતા. ઓસ્ટ્રેલિયાની કેપ્ટનશીપ દરમિયાન તેણે આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. T20 ક્રિકેટમાં કેપ્ટન તરીકે સૌથી વધુ ઇનિંગ્સનો રેકોર્ડ તેમના નામે છે. હવે, પ્રિયાંશે દિલ્હીના કેપ્ટન તરીકે 181 રન બનાવીને એરોનનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. T20 ક્રિકેટમાં કેપ્ટન તરીકે સૌથી વધુ ઇનિંગ્સનો રેકોર્ડ તેમના નામે છે.
4. એક ઇનિંગમાં સૌથી વધુ છગ્ગા: પ્રિયાંશ આર્યએ તમિલનાડુ સામે 19 છગ્ગા ફટકાર્યા. આ સાથે, તે ફિન એલનની બરાબરી કરવામાં સફળ રહ્યો છે, જેણે MLC 2025માં એક ઇનિંગમાં 19 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. પ્રિયાંશ હવે આવી જ સિદ્ધિ મેળવી છે.
5. સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારનાર કેપ્ટન: ભારત માટે T20 ક્રિકેટમાં એક જ ઇનિંગમાં સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારવાનો રેકોર્ડ પુનીત બિષ્ટના નામે છે. મેઘાલયની કેપ્ટનશીપ દરમિયાન, તેણે 2021માં મિઝોરમ સામે 17 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. દિલ્હીના કેપ્ટન પ્રિયાંશે હવે તેનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. 19 છગ્ગા સાથે, તે T20 ક્રિકેટમાં એક જ ઇનિંગમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારનાર કેપ્ટન બની ગયો છે.
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