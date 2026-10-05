પૃથ્વી શોની કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત, રણજી ટ્રોફીમાં કરશે નેતૃત્વ
પૃથ્વી શો આગામી રણજી ટ્રોફી સીઝનની પહેલી મેચમાં સર્વિસિસ સામે મહારાષ્ટ્રનું નેતૃત્વ કરશે. નિયમિત કેપ્ટન રુતુરાજ ગાયકવાડની ગેરહાજરીને કારણે આ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
Published : October 5, 2026 at 4:59 PM IST
ભારતીય બેટ્સમેન પૃથ્વી શો 2026-27 રણજી ટ્રોફી સીઝનની પહેલી મેચમાં મહારાષ્ટ્ર ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. મહારાષ્ટ્ર 11 થી 14 ઓક્ટોબર દરમિયાન દિલ્હીના પાલમ એ સ્ટેડિયમમાં સર્વિસિસ સામે પોતાની પહેલી મેચ રમશે. 2018ના અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં ભારતને વિજય અપાવનાર પૃથ્વી શોને નિયમિત કેપ્ટન રુતુરાજ ગાયકવાડની ગેરહાજરીમાં મહારાષ્ટ્ર ટીમનો નવો કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે. તેમને ફક્ત એક મેચ માટે આ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
ગાયકવાડ ભારત A ટીમના કેપ્ટન બનશે
ભારત A અને ઓસ્ટ્રેલિયા A ટીમ વચ્ચેની ODI શ્રેણીમાં ભાગ લેવાને કારણે ઋતુરાજ ગાયકવાડ મહારાષ્ટ્રની પ્રથમ રણજી ટ્રોફી મેચ ગુમાવશે. જમણા હાથના આ બેટ્સમેનને ભારત A ટીમના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તે 6, 9 અને 11 ઓક્ટોબરે પુડુચેરીમાં યોજાનારી ત્રણ બિનસત્તાવાર ODI મેચમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. પૃથ્વી શો અગાઉ દુલીપ ટ્રોફીમાં ગાયકવાડની કેપ્ટનશીપ હેઠળ રમ્યો હતો.
મહારાષ્ટ્ર માટે ગાયકવાડનું પ્રદર્શન કેવું રહ્યું?
ભારત માટે ત્રણેય ફોર્મેટ રમી ચૂકેલા પૃથ્વી શોએ 2025-26 રણજી ટ્રોફી સીઝન પહેલા મુંબઈ છોડીને મહારાષ્ટ્ર ટીમમાં જોડાયા હતા. મહારાષ્ટ્ર માટે પોતાની ડેબ્યૂ સીઝનમાં, તેમણે સાત મેચમાં 11 ઇનિંગ્સમાં 537 રન બનાવ્યા, અને ટીમના સૌથી વધુ રન બનાવનારા ખેલાડી તરીકે સમાપ્ત થયા.
🚨 PRITHVI SHAW IS BACK AS CAPTAIN 🚨 - Prithvi Shaw has been named Maharashtra's Captain for the Ranji Trophy opener against Services. https://t.co/sxmOy0U62Z— Cricket Central (@CricketCentrl) October 4, 2026
પૃથ્વી શો ઉપરાંત, અનુભવી બેટ્સમેન અંકિત બાવને, સ્પિનર વિક્કી ઓસ્ટવાલ, ઓલરાઉન્ડર રાજવર્ધન હંગરગેકર અને ઝડપી બોલર મુકેશ ચૌધરીની પણ સર્વિસિસ સામેની આ મેચ માટે ટીમમાં પસંદગી કરવામાં આવી છે. રુતુરાજ ગાયકવાડની જેમ, અર્શીન કુલકર્ણી પણ ઇન્ડિયા એ ટીમનો ભાગ છે, તેથી તે પણ સિઝનની પહેલી મેચ ગુમાવશે.
ત્રણ નવા ખેલાડીઓની પસંદગી કરવામાં આવી
સૌરભ નવલે, સચિન ધાસ અને ઋષિકેશ સોનાવણેની મહારાષ્ટ્ર રણજી ટ્રોફી ટીમ માટે પસંદગી કરવામાં આવી છે. બીડ જિલ્લા ક્રિકેટ એસોસિએશનના સેક્રેટરી આમેર સલીમના જણાવ્યા અનુસાર, આ પહેલી વાર છે જ્યારે બીડ જિલ્લાના ત્રણ ખેલાડીઓએ એક સાથે રાજ્યની મુખ્ય ક્રિકેટ ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. આ રણજી ટ્રોફી સિઝનમાં તેઓ કેવું પ્રદર્શન કરે છે તે જોવાનું બાકી છે.
Get ready for the comeback https://t.co/PqzoBUclCc— Parth (@Gill_kaizen) October 4, 2026
સર્વિસીસ સામેની રણજી ટ્રોફી મેચ માટે મહારાષ્ટ્રની ટીમ
પૃથ્વી શો (કેપ્ટન), સચિન ધાસ, દિગ્વિજય પાટિલ, અંકિત બાવણે, હર્ષલ કાટે, સિદ્ધેશ વીર, સૌરભ નવલે (વિકેટકીપર), વિકી ઓસ્ટવાલ, રાજવર્ધન હંગરગેકર, મુકેશ ચૌધરી, પ્રદીપ દધે, તનય સંઘવી, વૈભવ દારકુંડે, હિતેશ વાલુંજ, ઋષિકેશ સોનાવણે, અથર્વ ધર્માધિકારી
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