ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરનું મોટું નિવેદન, પ્રિન્સ યાદવ ટૂંક સમયમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે ડેબ્યૂ કરશે

LSG ના યુવા ફાસ્ટ બોલર, પ્રિન્સ યાદવ, IPL માં ધૂમ મચાવી રહ્યો છે. RCB સામેની મેચમાં, પ્રિન્સે વિરાટ કોહલીને ક્લીન બોલિંગ કરીને બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું.

Published : May 8, 2026 at 8:32 PM IST

IPL 2026 માં, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સના યુવા ફાસ્ટ બોલર, પ્રિન્સ યાદવે પોતાની ગતિ અને સ્વિંગથી સનસનાટી મચાવી છે. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) સામેની મેચ દરમિયાન તેણે વિરાટ કોહલીને જે રીતે ક્લીન બોલ્ડ કર્યો હતો, તેણે તેની બોલિંગ કુશળતાથી બધાને મોહિત કરી દીધા છે. ક્રિકેટ વર્તુળોમાં તેની બોલિંગની વ્યાપક પ્રશંસા થઈ રહી છે. આ વચ્ચે, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર અંબાતી રાયડુએ પ્રિન્સ અંગે એક મોટી આગાહી કરી છે.

પ્રિન્સ યાદવ ટૂંક સમયમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે ડેબ્યૂ કરશે - રાયડુ

RCB સામેની મેચમાં, પ્રિન્સ યાદવે ત્રણ વિકેટ લીધી અને LSGની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. આ મેચવિનિંગ પ્રદર્શન બાદ, અંબાતી રાયડુએ તેમના વખાણ કર્યા અને કહ્યું કે તે ટૂંક સમયમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે ડેબ્યૂ કરશે. રાયડુએ ટિપ્પણી કરી, "મને લાગે છે કે પ્રિન્સ યાદવ ટૂંક સમયમાં ભારત માટે ડેબ્યૂ કરશે. તે એક અપવાદરૂપે ખાસ પ્રતિભા છે. તેના રન-અપને જોઈને, તમે કહી શકો છો કે તે લડવા માટે ઉતર્યો છે. તેના મોટાભાગની ડિલિવરી સ્ટમ્પ સાથે સુસંગત રીતે પિચ કરવામાં આવે છે, જે તેની સૌથી મોટી સંપત્તિ છે."

રાયડુએ વધુમાં ઉમેર્યું, “કોહલીને આઉટ કરનારી બોલ ખરેખર ખાસ હતી. સીમ સીધી રહી. તે એક મોટી વિકેટ હતી. પ્રિન્સ પણ દિલ્હીનો છે - તે દિલ્હી માટે રમે છે - અને તેણે દિલ્હી ટીમના તેના સિનિયર સાથીને આઉટ કર્યો હતો. ઘણા બોલરો એક ઓવરમાં ફક્ત એક કે બે સારા બોલ ફેંકે છે; આ યુવાન ચાર કે પાંચ બોલ ફેંકે છે. તે તેની સૌથી મોટી તાકાત છે.”

‘ટુર્નામેન્ટનો શ્રેષ્ઠ બોલ’

રાયડુએ ટિપ્પણી કરી, “મને નથી લાગતું કે દુનિયાનો કોઈ બેટ્સમેન તે બોલ રમી શક્યો હોત. તમારે તેને ટુર્નામેન્ટનો શ્રેષ્ઠ બોલ કહેવું પડશે. જે રીતે બોલ છેલ્લી ઘડીએ સ્વિંગ થયો અને સ્ટમ્પમાં અથડાઈ ગયો - તે એક શાનદાર બોલ હતો. કદાચ પ્રિન્સ યાદવ પણ આવો બોલ ફેંકવાનું સ્વપ્ન જોતા હોય છે. અને વિરાટ કોહલી જેવા બેટ્સમેનને આઉટ કરવો, જેને આપણે આ રન ચેઝમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ ખેલાડી માનતા હતા - તે ખરેખર નોંધપાત્ર હતું.”

તેણે વધુમાં ઉમેર્યું, “તેનો સૌથી મોટો ગુણ તેની કુશળતામાં આત્મવિશ્વાસ છે. મેં તેને લાંબા સમયથી જોયો છે. તે તેની ટીમને શરૂઆતમાં સફળતા અપાવવામાં નિષ્ણાત છે. તે સંપૂર્ણ ચોકસાઈથી બોલિંગ કરે છે. મેં ભાગ્યે જ તેને ઘણા રન ચૂકવતા જોયો છે. મારા મતે, તે મેચ બદલી નાખનાર સ્પેલ હતો.”

આ સિઝનમાં શાનદાર પ્રદર્શન

આરસીબી સામેની મેચમાં, પ્રિન્સ યાદવે વિરાટ ઉપરાંત દેવદત્ત પડિકલ અને જીતેશ શર્માની વિકેટ લીધી. પ્રિન્સે 4 ઓવરમાં 33 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી. તેની ઘાતક બોલિંગના બળે, એલએસજીએ કુલ 213 રનનો સફળતાપૂર્વક બચાવ કરીને આરસીબીને 9 રનથી હરાવ્યું. પ્રિન્સે આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી રમાયેલી 10 મેચમાં 16 વિકેટ લીધી છે અને હાલમાં પર્પલ કેપની રેસમાં ત્રીજા સ્થાને છે.

