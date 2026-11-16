બ્રિટિશના પ્રિન્સ અને પ્રિન્સેસનો ભારત પ્રવાસ, મુંબઈમાં 'ગલી ક્રિકેટ'નો આનંદ માણ્યો
પ્રિન્સ વિલિયમ અને પ્રિન્સેસ કેટના ભારત પ્રવાસની શરૂઆત દક્ષિણ મુંબઈના બેલાર્ડ પિયર વિસ્તારમાં 'નેબરહુડ ટી' અને 'ગેલી ક્રિકેટ' સાથે થઈ હતી.
Published : November 16, 2026 at 1:46 PM IST
PRINCE WILLIAM INDIA TOUR: બ્રિટિશ શાહી દંપતી પ્રિન્સ વિલિયમ અને પ્રિન્સેસ કેટ ત્રણ દિવસના ભારતના પ્રવાસ પર મુંબઈ પહોંચ્યા છે. તેમના પ્રવાસની શરૂઆત મુંબઈમાં 'ગલી ક્રિકેટ'ની રમતથી થઈ હતી. શાહી દંપતીએ ક્રિકેટના દિગ્ગજ માસ્ટર બ્લાસ્ટર સચિન તેંડુલકર સાથે ક્રિકેટ રમવાનો આનંદ માણ્યો હતો. રસપ્રદ વાત એ છે કે, શાળાની છોકરીઓની મહિલા ક્રિકેટ ટીમે પણ આ રમતમાં ભાગ લીધો હતો.
સચિન તેંડુલકર સાથે ક્રિકેટની રમતનો આનંદ માણ્યો
સોમવારે, શાહી દંપતીએ દક્ષિણ મુંબઈના બેલાર્ડ પિયર વિસ્તારમાં સચિન તેંડુલકર સાથે ક્રિકેટની રમતનો આનંદ માણ્યો. તેઓ આ વિસ્તારમાં પહોંચતાની સાથે જ, ત્રણેય રસ્તાની કિનારે ઉભા રહ્યા અને પહેલા કુલડીમાં ગરમાગરમ ચાનો આનંદ માણ્યો. આ ચા સાથે, તેઓએ કેટલાક ખાસ આમંત્રિતો સાથે 'ચાય પે ચર્ચા' પણ કરી. ત્યારબાદ, ક્રિકેટ રમવાનું શરૂ કરતા પહેલા, સચિને શાહી દંપતીને શેરી ક્રિકેટના કેટલાક મૂળભૂત નિયમો સમજાવ્યા. ત્યારબાદ, શાહી દંપતીએ સચિન સાથે ક્રિકેટની મજા માણી.
પ્રિન્સ વિલિયમ અને તેમની પત્નીનો ભારત પ્રવાસ
બ્રિટનના પ્રિન્સ વિલિયમ અગાઉ મુંબઈના ઓવલ ગ્રાઉન્ડ પર ક્રિકેટનો આનંદ માણી ચૂક્યા છે. 10 એપ્રિલ, 2016 ના રોજ, પ્રિન્સ વિલિયમ અને તેમની પત્ની કેટ મિડલટનનો ભારત પ્રવાસ પણ મુંબઈના પ્રખ્યાત ઓવલ ગ્રાઉન્ડ પર ક્રિકેટની રમત સાથે શરૂ થયો હતો. તે સમયે, શાહી દંપતીએ સચિન તેંડુલકર અને દિલીપ વેંગસરકર સાથે સ્થાનિક NGO ના બાળકો સાથે ક્રિકેટનો આનંદ માણ્યો હતો. આ પ્રદર્શની મેચમાં, પ્રિન્સ વિલિયમે સચિન દ્વારા ફેંકવામાં આવેલા ખૂબ જ ધીમા બોલ પર છગ્ગો ફટકારવાનો આનંદ માણ્યો હતો. આ મુલાકાત પછી, સચિને શાહી દંપતીની સાદગી અને રમત પ્રત્યેના પ્રેમની પણ ખૂબ પ્રશંસા કરી.
17 નવેમ્બરના રોજ મુંબઈમાં એવોર્ડ સમારોહ
આ વર્ષના કાર્યક્રમે દસ વર્ષ પહેલાંની ક્રિકેટની યાદો તાજી કરી છે. આ પ્રવાસ પહેલા, પ્રિન્સ વિલિયમે ઓક્ટોબર 2026 માં લંડનમાં બકિંગહામ પેલેસની બહાર ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન જો રૂટ અને ભારતના ભૂતપૂર્વ ટેસ્ટ કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણે સાથે શેરી ક્રિકેટ રમીને આ કાર્યક્રમને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું. 17 નવેમ્બરના રોજ મુંબઈમાં યોજાનાર 'ધ અર્થશોટ પ્રાઇઝ 2026' એવોર્ડ સમારોહમાં સચિન તેંડુલકર પ્રિન્સ વિલિયમ સાથે એક જ મંચ પર ખાસ મહેમાન અને એવોર્ડ પ્રસ્તુતકર્તા તરીકે જોવા મળશે.
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