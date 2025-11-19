ETV Bharat / sports

બિલખાના રાજકુમાર અને સફળ ક્રિકેટર યજુવેન્દ્ર સિંહ બિલખા રમ્યા હતા ચાર ટેસ્ટ મેચ

રાજકોટની 'રાજકુમાર કોલેજ' માંથી ક્રિકેટના કરતબ શીખીને યજુવેન્દ્રસિંહ ચાર ટેસ્ટ મેચ રમ્યા હોવાનો પણ ઇતિહાસ જોવા મળે છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 19, 2025 at 5:06 PM IST

|

Updated : November 19, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: જ્યારે બીલખા રાજ્ય હતું ત્યારે તે સમયના રાજકુમાર યજુવેન્દ્રસિંહ રાજકુમાર હોવાની સાથે ખૂબ સારા ક્રિકેટર પણ હતા રાજકોટની રાજકુમાર કોલેજમાં ક્રિકેટનું પ્રશિક્ષણ પ્રાપ્ત કરીને યજુવેન્દ્રસિંહ ચાર ટેસ્ટ મેચ પણ રમ્યા હતા તેઓ ખૂબ સારા ફિલ્ડર હોવાની સાથે ઓફ બ્રેક બોલર અને બેટિંગના કરતાબો પણ જાણતા હતા. રાજ પરિવારમાંથી આવતા રાજકુમાર ક્રિકેટના ઓલ રાઉન્ડર પણ હતા જે તે સમયે તેમનો ક્રિકેટમાં દબદબો પણ આટલો જ જોવા મળતો હતો.

બીલખા રાજ્યના યુવરાજ સારા ક્રિકેટર

જે સમયે બીલખા સ્વતંત્ર રાજ્યનો દરજ્જો ધરાવતું હતું તે સમયે રાજ દરબારના કુમાર યજુવેન્દ્રસિંહ ક્રિકેટના ખૂબ સારા ખેલાડી હતા. રાજકોટની 'રાજકુમાર કોલેજ' માંથી ક્રિકેટના કરતબ શીખીને યજુવેન્દ્રસિંહ ચાર ટેસ્ટ મેચ રમ્યા હોવાનો પણ ઇતિહાસ જોવા મળે છે. એક સમયે રાજા રજવાડાના રાજકુમારો અને તેના પરિવારો અંગ્રેજોની રાજવી ગણાતી રમત ક્રિકેટમાં પણ આટલા જ મસહૂર હતા.

હનીફ કુરેશી, ક્રિકેટ કોચની બાઈટ (Etv Bharat Gujarat)

સૌરાષ્ટ્ર સાથે જોડાયેલા ક્રિકેટના ઇતિહાસને બિલખા રાજ્યના રાજકુમાર યજુવેન્દ્રસિંહ વધુ આગળ વધારી રહ્યા હતા. રાજકોટની રાજકુમાર કોલેજમાં ક્રિકેટનું પ્રશિક્ષણ પ્રાપ્ત કરીને તેઓ ચાર ટેસ્ટમાં જ રમ્યા હતા, પરંતુ ખેલાડી તરીકેની તેમની કારકિર્દી ખૂબ જ ઉતાર ચઢાઉ ભરેલી પણ જોવા મળી હતી.

હનીફ કુરેશી, ક્રિકેટ કોચ
હનીફ કુરેશી, ક્રિકેટ કોચ (Etv Bharat Gujarat)

બેટિંગ, બોલિંગ અને ફિલ્ડિંગ યજુવેન્દ્રસિંહની ઓળખ

બીલખા રાજ પરિવારમાંથી આવતા યજુવેન્દ્રસિંહ ન માત્ર સારા બેસ્ટમેન હતા, પરંતુ એક ઉચ્ચ કોટીના ફિલ્ડર હોવાની સાથે તે ઓફ સ્પીન બોલિંગ પણ કરતા હતા. એક જ મેચમાં તેમણે સાત કેચ પકડીને એક સારા ઓલરાઉન્ડરની પોતાની છાપ ક્રિકેટના મેદાનમાં ઊભી કરી હતી. આજે આપણે સુનિલ ગાવસ્કરને સન્ની ગાવસ્કરના હુલામણા નામથી ઓળખીએ છીએ, બિલકુલ તેવી જ રીતે યજુવેન્દ્રસિંહનું મેદાન પરનું હુલામણું નામ પણ સન્ની હતું.

હનીફ કુરેશી યુવા ક્રિકેટરને પ્રેક્ટિસ કરાવતા
હનીફ કુરેશી યુવા ક્રિકેટરને પ્રેક્ટિસ કરાવતા (Etv Bharat Gujarat)

યજુવેન્દ્રસિંહ કદાવર શરીર ધરાવતા હોવાને કારણે તેમને લાવવા મુકવા માટે જતી કારમાં પણ વિશેષ દરવાજા તેમના શરીરને અનુરૂપ બનાવવામાં આવ્યા હતા. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, હનીફ અને સાદિક મહમદની માફક યજુવેન્દ્ર સિંહ પણ તેમના સમય ગાળાના ખૂબ સારા ક્રિકેટર હતા અને ક્રિકેટની દુનિયામાં જુનાગઢને પણ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓ આપ્યા છે તેનું પ્રતિનિધિત્વ આજે પણ આ પૂર્વ ખેલાડીઓ કરી રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો:

  1. જૂનાગઢમાં જિલ્લા કક્ષાનો ખેલ મહાકુંભ, વિદ્યાર્થિનીઓથી લઈને ગૃહિણીઓએ મોટી સંખ્યામાં લીધો ભાગ
  2. જૂનાગઢની અનોખી માતા અને પુત્રીની જોડી, આર્ચરીમાં મેળવી રહી છે સઘન તાલીમ
Last Updated : November 19, 2025 at 5:22 PM IST

TAGGED:

JUNAGADH CRICKETER YUJUVENDRA SINH
JUNAGADH CRICKETER
JUNAGADH CRICKETER YUJUVENDRA SINH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.