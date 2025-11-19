બિલખાના રાજકુમાર અને સફળ ક્રિકેટર યજુવેન્દ્ર સિંહ બિલખા રમ્યા હતા ચાર ટેસ્ટ મેચ
રાજકોટની 'રાજકુમાર કોલેજ' માંથી ક્રિકેટના કરતબ શીખીને યજુવેન્દ્રસિંહ ચાર ટેસ્ટ મેચ રમ્યા હોવાનો પણ ઇતિહાસ જોવા મળે છે.
Published : November 19, 2025 at 5:06 PM IST|
Updated : November 19, 2025 at 5:22 PM IST
જુનાગઢ: જ્યારે બીલખા રાજ્ય હતું ત્યારે તે સમયના રાજકુમાર યજુવેન્દ્રસિંહ રાજકુમાર હોવાની સાથે ખૂબ સારા ક્રિકેટર પણ હતા રાજકોટની રાજકુમાર કોલેજમાં ક્રિકેટનું પ્રશિક્ષણ પ્રાપ્ત કરીને યજુવેન્દ્રસિંહ ચાર ટેસ્ટ મેચ પણ રમ્યા હતા તેઓ ખૂબ સારા ફિલ્ડર હોવાની સાથે ઓફ બ્રેક બોલર અને બેટિંગના કરતાબો પણ જાણતા હતા. રાજ પરિવારમાંથી આવતા રાજકુમાર ક્રિકેટના ઓલ રાઉન્ડર પણ હતા જે તે સમયે તેમનો ક્રિકેટમાં દબદબો પણ આટલો જ જોવા મળતો હતો.
બીલખા રાજ્યના યુવરાજ સારા ક્રિકેટર
જે સમયે બીલખા સ્વતંત્ર રાજ્યનો દરજ્જો ધરાવતું હતું તે સમયે રાજ દરબારના કુમાર યજુવેન્દ્રસિંહ ક્રિકેટના ખૂબ સારા ખેલાડી હતા. રાજકોટની 'રાજકુમાર કોલેજ' માંથી ક્રિકેટના કરતબ શીખીને યજુવેન્દ્રસિંહ ચાર ટેસ્ટ મેચ રમ્યા હોવાનો પણ ઇતિહાસ જોવા મળે છે. એક સમયે રાજા રજવાડાના રાજકુમારો અને તેના પરિવારો અંગ્રેજોની રાજવી ગણાતી રમત ક્રિકેટમાં પણ આટલા જ મસહૂર હતા.
સૌરાષ્ટ્ર સાથે જોડાયેલા ક્રિકેટના ઇતિહાસને બિલખા રાજ્યના રાજકુમાર યજુવેન્દ્રસિંહ વધુ આગળ વધારી રહ્યા હતા. રાજકોટની રાજકુમાર કોલેજમાં ક્રિકેટનું પ્રશિક્ષણ પ્રાપ્ત કરીને તેઓ ચાર ટેસ્ટમાં જ રમ્યા હતા, પરંતુ ખેલાડી તરીકેની તેમની કારકિર્દી ખૂબ જ ઉતાર ચઢાઉ ભરેલી પણ જોવા મળી હતી.
બેટિંગ, બોલિંગ અને ફિલ્ડિંગ યજુવેન્દ્રસિંહની ઓળખ
બીલખા રાજ પરિવારમાંથી આવતા યજુવેન્દ્રસિંહ ન માત્ર સારા બેસ્ટમેન હતા, પરંતુ એક ઉચ્ચ કોટીના ફિલ્ડર હોવાની સાથે તે ઓફ સ્પીન બોલિંગ પણ કરતા હતા. એક જ મેચમાં તેમણે સાત કેચ પકડીને એક સારા ઓલરાઉન્ડરની પોતાની છાપ ક્રિકેટના મેદાનમાં ઊભી કરી હતી. આજે આપણે સુનિલ ગાવસ્કરને સન્ની ગાવસ્કરના હુલામણા નામથી ઓળખીએ છીએ, બિલકુલ તેવી જ રીતે યજુવેન્દ્રસિંહનું મેદાન પરનું હુલામણું નામ પણ સન્ની હતું.
યજુવેન્દ્રસિંહ કદાવર શરીર ધરાવતા હોવાને કારણે તેમને લાવવા મુકવા માટે જતી કારમાં પણ વિશેષ દરવાજા તેમના શરીરને અનુરૂપ બનાવવામાં આવ્યા હતા. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, હનીફ અને સાદિક મહમદની માફક યજુવેન્દ્ર સિંહ પણ તેમના સમય ગાળાના ખૂબ સારા ક્રિકેટર હતા અને ક્રિકેટની દુનિયામાં જુનાગઢને પણ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓ આપ્યા છે તેનું પ્રતિનિધિત્વ આજે પણ આ પૂર્વ ખેલાડીઓ કરી રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો: