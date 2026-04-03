ETV Bharat / sports

પીએમ મોદીએ સંજુ સેમસનના કર્યા વખાણ, જાણો શું કહ્યું T20 WC 2026ના હીરો વિશે

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં જીતના હીરો સંજુ સેમસનની પ્રશંસા કરી છે.

PM MODI PRAISES SANJU SAMSON (IANS & ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 3, 2026 at 3:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PM MODI PRAISES SANJU SAMSON: ટીમ ઈન્ડિયાએ તાજેતરમાં ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. ભારતીય સ્ટાર વિકેટકીપર-બેટ્સમેન સંજુ સેમસન આ ટાઇટલ જીતના સાચા હીરો તરીકે ઉભરી આવ્યો, તેણે પોતાના શક્તિશાળી પ્રદર્શનથી બધાના દિલ જીતી લીધા. હવે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સેમસનની પ્રશંસા કરી છે, T20 વર્લ્ડ કપમાં તેના મેચવિનિંગ પ્રદર્શનની પ્રશંસા કરી છે અને તેને સાચો ખેલાડી તરીકે વર્ણવ્યો છે.

પીએમ મોદીએ સંજુ સેમસનની પ્રશંસા કરી

શુક્રવારે (3 એપ્રિલ) કેરળના પાર્ટી કાર્યકરોને સંબોધતા, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું હતું કે દબાણ હેઠળ સંજુ સેમસનનું પ્રદર્શન ધ્યાન અને સંયમનો મૂલ્યવાન પાઠ આપે છે. તેમણે ટિપ્પણી કરી, "હાલમાં ક્રિકેટ સીઝન ચાલી રહી છે, અને કેરળના લોકો માટે તેમાંથી ઘણું શીખવા જેવું છે. અમે વર્લ્ડ કપમાં બરાબર એ જ જોયું જે આપણે સેમસનની રમતમાં વારંવાર જોઈએ છીએ."

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે જેમ જેમ ટુર્નામેન્ટ આગળ વધતી ગઈ, તેમ તેમ સેમસનની રમત વધુ ચમકતી ગઈ. મોદીએ ટિપ્પણી કરી, "જેમ જેમ ટુર્નામેન્ટના નિર્ણાયક ક્ષણો આવતા ગયા અને નોકઆઉટ મેચો શરૂ થઈ, તેમ તેમ તેનું પ્રદર્શન ચરમસીમાએ પહોંચ્યું. શરૂઆતથી અંત સુધી, તેનું ધ્યાન, આત્મવિશ્વાસ અને ઉર્જા સતત વધતી ગઈ - જે એક વાસ્તવિક ખેલાડીની સાચી ઓળખ છે."

સૌથી મહત્વપૂર્ણ ક્ષણો દરમિયાન અસાધારણ પ્રદર્શન કરવાની સેમસનની ક્ષમતા પર ભાર મૂકતા, પીએમ મોદીએ ટિપ્પણી કરી, "જ્યારે ટીમને તેની સૌથી વધુ જરૂર હતી, ત્યારે સેમસનએ પોતાનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું. તે એક સાચા ખેલાડીની ઓળખ છે." એ નોંધનીય છે કે, થોડી સાધારણ શરૂઆત પછી, સેમસને મુખ્ય મેચોમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. તેણે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે વર્ચ્યુઅલ નોકઆઉટ મેચમાં અણનમ 97 રન બનાવ્યા.

ત્યારબાદ, તેણે 89 રનની બે શાનદાર ઇનિંગ્સ રમીને ભારતને ચેમ્પિયનશિપ ટાઇટલ તરફ દોરી જવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી - પ્રથમ ઇંગ્લેન્ડ સામે સેમિફાઇનલમાં અને પછી ન્યુઝીલેન્ડ સામે ફાઇનલમાં. ફાઇનલમાં, ભારતે ન્યુઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું. આ જીત સાથે, ભારત ત્રણ વખત T20 વર્લ્ડ કપ જીતનાર પ્રથમ ટીમ બની, તેમજ ઘરની ધરતી પર ટાઇટલ જીતનાર પ્રથમ ટીમ બની.

2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં સંજુ સેમસનનું પ્રદર્શન

2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર પ્રદર્શન બદલ સંજુ સેમસનને 'પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ' જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. સેમસને માત્ર 5 ઇનિંગ્સમાં 321 રન બનાવ્યા હતા. આ ઝુંબેશ દરમિયાન, તેણે 80.25 ની સરેરાશ અને લગભગ 200 ની સ્ટ્રાઇક રેટ જાળવી રાખી હતી. તેણે 27 ચોગ્ગા અને 24 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા, જે ટુર્નામેન્ટના ત્રીજા સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી તરીકે સમાપ્ત થયા હતા. વધુમાં, સંજુએ 2014ના T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન વિરાટ કોહલી દ્વારા બનાવેલા 319 રનના રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો હતો. સંજુ હાલમાં 2026ના IPLમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે રમી રહ્યો છે.

TAGGED:

PM MODI ON SANJU
PM MODI PRAISES SANJU SAMSON
PM MODI IN KERALA
SANJU SAMSON
PM MODI PRAISES SANJU SAMSON

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.