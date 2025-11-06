ETV Bharat / sports

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુની વિશ્વ ચેમ્પિયન ટીમ સાથે મુલાકાત, કેપ્ટન હરમનપ્રીતે આપી રાષ્ટ્રપતિને ખાસ ભેટ

ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં વર્લ્ડ કપ વિજેતા ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ સાથે મુલાકાત કરી.

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ વિશ્વ ચેમ્પિયન ટીમને મળી
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ વિશ્વ ચેમ્પિયન ટીમને મળી (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 6, 2025 at 6:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ICC મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2025 જીતનાર ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના સભ્યોએ આજે ​​(ગુરુવાર, 6 નવેમ્બર, 2025) રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં ભારતના રાષ્ટ્રપતિ શ્રીમતી દ્રૌપદી મુર્મુ સાથે મુલાકાત કરી. આ મુલાકાતના ફોટા અને વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે.

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ ભારતીય ટીમને મળ્યા

રાષ્ટ્રપતિએ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના દરેક સભ્યને અભિનંદન આપતા કહ્યું, "તેઓએ ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. દેશ અને વિદેશમાં લાખો ભારતીયો આ વિજયની ઉજવણી કરી રહ્યા છે. આ ટીમ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેઓ અલગ અલગ પ્રદેશો, અલગ અલગ સામાજિક પૃષ્ઠભૂમિ અને અલગ અલગ પરિસ્થિતિઓમાંથી આવે છે, પરંતુ તેઓ એક ટીમ છે. આ ટીમ ભારતનું શ્રેષ્ઠ પ્રતિનિધિત્વ કરે છે."

ફાઇનલ તરફ આગળ વધતાં, ભારતે સાત વખતની વિશ્વ ચેમ્પિયન શક્તિશાળી ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમને ચાર વિકેટથી હરાવી અને ટુર્નામેન્ટમાં અજેય રહી. આ વિશે બોલતા, રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ કહ્યું, "ફાઇનલ જીતવી એ ટીમ ઇન્ડિયાના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શનનું યાદગાર ઉદાહરણ છે."

રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ ખેલાડીઓની પ્રશંસા કરી

રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે સાત વખતની વિશ્વ ચેમ્પિયન અને તે સમયે અજેય ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ પર ટીમના વિજયથી તમામ ભારતીયોનો તેમની ક્ષમતાઓમાં આત્મવિશ્વાસ મજબૂત થયો. એક મજબૂત ટીમ સામે મુશ્કેલ મેચમાં મોટા અંતરથી ફાઇનલ મેચ જીતવી એ ટીમ ઇન્ડિયાના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શનનું યાદગાર ઉદાહરણ છે. વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમના દરેક સભ્ય દેશભરની છોકરીઓ માટે રોલ મોડેલ બન્યા છે જે ક્રિકેટમાં કારકિર્દી બનાવવાની ઇચ્છા રાખે છે.

રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે તેઓ રોલ મોડેલ બન્યા છે. યુવા પેઢી, ખાસ કરીને છોકરીઓ, જીવનમાં આગળ વધવા માટે તેમની પાસેથી પ્રેરણા લેશે. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે જે ગુણો સાથે તેમણે ઇતિહાસ રચ્યો છે, તે જ ગુણો સાથે તેઓ ભવિષ્યમાં ભારતીય ક્રિકેટને ટોચ પર રાખશે.

ટુર્નામેન્ટની શ્રેષ્ઠ ખેલાડી રહેલી ઓલરાઉન્ડર દીપ્તિ શર્માએ કહ્યું, "હું તમારો (રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ) આભાર માનવા માંગુ છું કે તેમણે અમને આમંત્રણ આપ્યું. અમે સારી શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ વચ્ચે કેટલીક મેચ હારી ગયા. આ ટીમની સૌથી સારી વાત અમારી એકતા હતી, જ્યારે અમે હારતા હતા." સૌથી સારી વાત એ હતી કે BCCI એ અમને રમવા માટે અલગ અલગ સ્થળો આપ્યા. WPL એ અમને ઘણું સુધારવામાં મદદ કરી છે, યુવા પ્રતિભાઓને એક પ્લેટફોર્મ મળ્યું છે, અને અમે તેમાંથી ઘણું શીખ્યા છીએ. તેના કારણે મહિલા ક્રિકેટ ખૂબ જ વિકસ્યું છે. તેથી, અમે ફક્ત સારું કરવા અને દેશને ગૌરવ અપાવવા માંગીએ છીએ."

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ સાથેની વાતચીત દરમિયાન, ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે કહ્યું, "આ ટુર્નામેન્ટ (ICC મહિલા વર્લ્ડ કપ) અમારા માટે ખૂબ જ ખાસ હતી. જ્યારે અમને ખબર પડી કે આ ટુર્નામેન્ટ ભારતમાં યોજાઈ રહી છે, ત્યારે અમે નક્કી કર્યું કે અમે ટ્રોફીને દેશની બહાર જવા દઈશું નહીં. અમને આ ટુર્નામેન્ટ જીતવાનો વિશ્વાસ હતો. અમે તમારી સાથે આ ક્ષણ શેર કરતા ખૂબ ખુશ છીએ."

જેમિમા રોડ્રિગ્સે કહ્યું, "આજે આપણે જોઈએ છીએ કે દરેક વ્યક્તિ મહિલા ક્રિકેટને અનુસરી રહી છે. અમારી પહેલાં, છોકરીઓનું એક જૂથ હતું જેણે આ બધું કર્યું અને બધું જ પૈસા વિના, સમર્થન વિના, ખ્યાતિ વિના, માન્યતા વિના કર્યું. તેમણે જે કર્યું અને જે બીજ વાવ્યા તેના કારણે જ આજે આપણે બધા તેનું ફળ ભોગવી રહ્યા છીએ અને આ વર્લ્ડ કપ તેનો એક ભાગ છે અને તે તેમનો જેટલો છે તેટલો જ આપણો પણ છે, તેથી આજે સમગ્ર ટીમ વતી, હું વચન આપું છું કે અમે તેમણે શરૂ કરેલા વારસાને આગળ ધપાવીશું અને આવનારી પેઢીઓ માટે મહિલા ટીમને વધુ સારી જગ્યાએ લઈ જઈશું.

આ પણ વાંચો:

  1. ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી
  2. ચેમ્પિયનની ચેમ્પિયન સાથે ખાસ મુલાકાત, જુઓ ભારતીય ખેલાડીઓએ PM મોદી સાથે શું વાત કરી

TAGGED:

PRESIDENTMEET WORLD CUP TEAM
PRESIDENT OF INDIA MEET CRICKETERS
INDIA ODI WORLD CUP TEAM
TEAM INDIA MET PRESIDENT MURMU

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.