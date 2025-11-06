રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુની વિશ્વ ચેમ્પિયન ટીમ સાથે મુલાકાત, કેપ્ટન હરમનપ્રીતે આપી રાષ્ટ્રપતિને ખાસ ભેટ
ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં વર્લ્ડ કપ વિજેતા ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ સાથે મુલાકાત કરી.
Published : November 6, 2025 at 6:00 PM IST
હૈદરાબાદ: ICC મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2025 જીતનાર ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના સભ્યોએ આજે (ગુરુવાર, 6 નવેમ્બર, 2025) રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં ભારતના રાષ્ટ્રપતિ શ્રીમતી દ્રૌપદી મુર્મુ સાથે મુલાકાત કરી. આ મુલાકાતના ફોટા અને વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે.
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ ભારતીય ટીમને મળ્યા
રાષ્ટ્રપતિએ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના દરેક સભ્યને અભિનંદન આપતા કહ્યું, "તેઓએ ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. દેશ અને વિદેશમાં લાખો ભારતીયો આ વિજયની ઉજવણી કરી રહ્યા છે. આ ટીમ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેઓ અલગ અલગ પ્રદેશો, અલગ અલગ સામાજિક પૃષ્ઠભૂમિ અને અલગ અલગ પરિસ્થિતિઓમાંથી આવે છે, પરંતુ તેઓ એક ટીમ છે. આ ટીમ ભારતનું શ્રેષ્ઠ પ્રતિનિધિત્વ કરે છે."
Members of the Indian Women Cricket team, winner of the ICC Women’s Cricket World Cup 2025 called on President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. The President congratulated the team and said that they have created history and have become role models for younger generation.… pic.twitter.com/lHBBXRcPh5— President of India (@rashtrapatibhvn) November 6, 2025
ફાઇનલ તરફ આગળ વધતાં, ભારતે સાત વખતની વિશ્વ ચેમ્પિયન શક્તિશાળી ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમને ચાર વિકેટથી હરાવી અને ટુર્નામેન્ટમાં અજેય રહી. આ વિશે બોલતા, રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ કહ્યું, "ફાઇનલ જીતવી એ ટીમ ઇન્ડિયાના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શનનું યાદગાર ઉદાહરણ છે."
#WATCH | World Cup-winning Indian Women's Cricket Team meets President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan in Delhi— ANI (@ANI) November 6, 2025
Head Coach Amol Mazumdar says, " i believe this is a victory not just of the indian women's cricket team but every indian." pic.twitter.com/vorE2CGWZi
રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ ખેલાડીઓની પ્રશંસા કરી
રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે સાત વખતની વિશ્વ ચેમ્પિયન અને તે સમયે અજેય ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ પર ટીમના વિજયથી તમામ ભારતીયોનો તેમની ક્ષમતાઓમાં આત્મવિશ્વાસ મજબૂત થયો. એક મજબૂત ટીમ સામે મુશ્કેલ મેચમાં મોટા અંતરથી ફાઇનલ મેચ જીતવી એ ટીમ ઇન્ડિયાના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શનનું યાદગાર ઉદાહરણ છે. વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમના દરેક સભ્ય દેશભરની છોકરીઓ માટે રોલ મોડેલ બન્યા છે જે ક્રિકેટમાં કારકિર્દી બનાવવાની ઇચ્છા રાખે છે.
VIDEO | Delhi: After meeting ICC Women’s World Cup champion Team India, President Droupadi Murmu (@rashtrapatibhvn) says, “It gives me immense happiness to be among the world champions today. You all have created history by winning the Cricket World Cup. Heartiest congratulations… pic.twitter.com/Uib3JT4s7d— Press Trust of India (@PTI_News) November 6, 2025
રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે તેઓ રોલ મોડેલ બન્યા છે. યુવા પેઢી, ખાસ કરીને છોકરીઓ, જીવનમાં આગળ વધવા માટે તેમની પાસેથી પ્રેરણા લેશે. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે જે ગુણો સાથે તેમણે ઇતિહાસ રચ્યો છે, તે જ ગુણો સાથે તેઓ ભવિષ્યમાં ભારતીય ક્રિકેટને ટોચ પર રાખશે.
#WATCH | Harmanpreet Kaur, the Captain of the Indian Women's Cricket Team, presents the ICC Women's World Cup trophy to President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan in Delhi pic.twitter.com/Cgwcj3YfV9— ANI (@ANI) November 6, 2025
ટુર્નામેન્ટની શ્રેષ્ઠ ખેલાડી રહેલી ઓલરાઉન્ડર દીપ્તિ શર્માએ કહ્યું, "હું તમારો (રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ) આભાર માનવા માંગુ છું કે તેમણે અમને આમંત્રણ આપ્યું. અમે સારી શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ વચ્ચે કેટલીક મેચ હારી ગયા. આ ટીમની સૌથી સારી વાત અમારી એકતા હતી, જ્યારે અમે હારતા હતા." સૌથી સારી વાત એ હતી કે BCCI એ અમને રમવા માટે અલગ અલગ સ્થળો આપ્યા. WPL એ અમને ઘણું સુધારવામાં મદદ કરી છે, યુવા પ્રતિભાઓને એક પ્લેટફોર્મ મળ્યું છે, અને અમે તેમાંથી ઘણું શીખ્યા છીએ. તેના કારણે મહિલા ક્રિકેટ ખૂબ જ વિકસ્યું છે. તેથી, અમે ફક્ત સારું કરવા અને દેશને ગૌરવ અપાવવા માંગીએ છીએ."
#WATCH | Delhi | During interaction with President Droupadi Murmu, Harmanpreet Kaur, the Captain of the Indian Women's Cricket Team, says, " this tournament (icc women's world cup) was very special for us. when we found out this tournament was being held in india, we decided we… pic.twitter.com/cxU109RWzG— ANI (@ANI) November 6, 2025
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ સાથેની વાતચીત દરમિયાન, ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે કહ્યું, "આ ટુર્નામેન્ટ (ICC મહિલા વર્લ્ડ કપ) અમારા માટે ખૂબ જ ખાસ હતી. જ્યારે અમને ખબર પડી કે આ ટુર્નામેન્ટ ભારતમાં યોજાઈ રહી છે, ત્યારે અમે નક્કી કર્યું કે અમે ટ્રોફીને દેશની બહાર જવા દઈશું નહીં. અમને આ ટુર્નામેન્ટ જીતવાનો વિશ્વાસ હતો. અમે તમારી સાથે આ ક્ષણ શેર કરતા ખૂબ ખુશ છીએ."
VIDEO | Delhi: As ICC Women’s World Cup champion team India meets President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhawan, Batter Jemima Rodrigues says, “Today we are seeing everyone following Women's cricket, there was a group of girls before us who did it without the money, without the… pic.twitter.com/PLuCS3Icoj— Press Trust of India (@PTI_News) November 6, 2025
VIDEO | Delhi: As ICC Women’s World Cup champion team India meets President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhawan, all-rounder Deepti Sharma, who was awarded Player of the Tournament, says, “I would like to thank you (President Murmu) that you called us. We started well but then… pic.twitter.com/lfCWINNYc7— Press Trust of India (@PTI_News) November 6, 2025
જેમિમા રોડ્રિગ્સે કહ્યું, "આજે આપણે જોઈએ છીએ કે દરેક વ્યક્તિ મહિલા ક્રિકેટને અનુસરી રહી છે. અમારી પહેલાં, છોકરીઓનું એક જૂથ હતું જેણે આ બધું કર્યું અને બધું જ પૈસા વિના, સમર્થન વિના, ખ્યાતિ વિના, માન્યતા વિના કર્યું. તેમણે જે કર્યું અને જે બીજ વાવ્યા તેના કારણે જ આજે આપણે બધા તેનું ફળ ભોગવી રહ્યા છીએ અને આ વર્લ્ડ કપ તેનો એક ભાગ છે અને તે તેમનો જેટલો છે તેટલો જ આપણો પણ છે, તેથી આજે સમગ્ર ટીમ વતી, હું વચન આપું છું કે અમે તેમણે શરૂ કરેલા વારસાને આગળ ધપાવીશું અને આવનારી પેઢીઓ માટે મહિલા ટીમને વધુ સારી જગ્યાએ લઈ જઈશું.
આ પણ વાંચો: