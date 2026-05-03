પ્રીતિ ઝિન્ટાએ જીત્યું દિલ! 62 વર્ષીય ચાહક કૃષ્ણા ચંદની સાથે વાત કરી આપ્યું વચન
LSG સામેની મેચ દરમિયાન ઘાયલ થયેલા 62 વર્ષીય ચાહક કૃષ્ણા ચંદની સાથે પ્રીતિ ઝિન્ટા અને બેટ્સમેન પ્રિયાંશ આર્યએ વીડિયો કોલ દ્વારા વાત કરી.
Published : May 3, 2026 at 5:38 PM IST
IPL 2026 માં, પંજાબ કિંગ્સ ફક્ત મેદાન પર જ નહીં પરંતુ તેની બહાર પણ દિલ જીતી રહ્યું છે. ટીમના સહ-માલિક પ્રીતિ ઝિન્ટા અને ઓપનિંગ બેટ્સમેન પ્રિયાંશ આર્યએ તાજેતરમાં પંજાબ કિંગ્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચેની મેચ દરમિયાન ઘાયલ થયેલા એક ચાહક સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી. આ જોડીએ 62 વર્ષીય કૃષ્ણ ચંદ સાથે વીડિયો કોલ દ્વારા તેમની તબિયત પૂછવા અને તેમને ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની શુભેચ્છા પાઠવી હતી.
ચહેરા પર વાગ્યો બોલ
આ ઘટના 19 એપ્રિલના રોજ ન્યુ ચંદીગઢના ન્યુ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી પંજાબ કિંગ્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચેની મેચ દરમિયાન બની હતી. ઇનિંગની ચોથી ઓવર દરમિયાન, પ્રિયાંશ આર્ય દ્વારા ફટકારવામાં આવેલ છગ્ગો હરભજન સ્ટેન્ડ A માં પડ્યો, જે સીધો કૃષ્ણ ચંદના ચહેરા પર વાગ્યો. ઈજાને કારણે તેના ચહેરા પરથી લોહી નીકળવા લાગ્યું. સ્ટેડિયમમાં હાજર તબીબી ટીમે તાત્કાલિક પ્રાથમિક સારવાર આપી, ત્યારબાદ તેને સિવિલ હોસ્પિટલ એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા ક્લિનિક લઈ જવામાં આવ્યો. તેનો પુત્ર, જે વ્યવસાયે ડૉક્ટર છે, પણ તેની સાથે હતો. ત્યાં તેના ચહેરા પર ટાંકા લગાવવામાં આવ્યા.
Priyansh Arya and Preity Zinta had a video call with the uncle who was hit by Arya’s six. They also invited the fan for the Dharamshala game.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 2, 2026
- A lovely gesture by PZ and Priyansh! ❤️ pic.twitter.com/5Hr2pSICjZ
વિડીયો કોલ પર કરી વાત
પંજાબ કિંગ્સ મેનેજમેન્ટને ઘટનાની જાણ થતાં જ, પ્રીતિ ઝિન્ટા અને પ્રિયાંશ આર્યએ વિલંબ કર્યા વિના કૃષ્ણ ચંદનો સંપર્ક કર્યો. પંજાબ કિંગ્સના જનરલ મેનેજર આશિષ તુલી પણ કોલમાં જોડાયા. આ હાવભાવ ફ્રેન્ચાઇઝ તેના ચાહકોની સલામતી અને લાગણીઓ પ્રત્યે કેટલી ગંભીર છે તે દર્શાવે છે.
A fan got injured after the ball hit near his eye during PBKS vs RR match, He was immediately taken to the hospital, and I hope his eye and nose will be fine.
But I’m furious to know why that guy in the white shirt was shamelessly laughing, as if he were watching any comedy show… pic.twitter.com/uYe4ARYI2G
ધર્મશાલા મેચ માટે આમંત્રણ અને હેલ્મેટનું વચન
વાતચીત દરમિયાન, પ્રીતિ ઝિન્ટાએ કૃષ્ણ ચંદને ભવિષ્યમાં ધર્મશાલામાં પંજાબ કિંગ્સ મેચ લાઇવ જોવા માટે ખાસ આમંત્રણ આપ્યું. રમતિયાળ છતાં પ્રેમાળ રીતે, તેણીએ ટિપ્પણી કરી કે સ્ટેડિયમમાં તેમના આગમન પર તેમના માટે હેલ્મેટ તૈયાર રાખવામાં આવશે, જેથી તેઓ કોઈપણ ચિંતા વિના મેચનો આનંદ માણી શકે. આ નાના વચનને ચાહકો પ્રત્યે અપાર આદરના સંકેત તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે.
પંજાબ કિંગ્સનો શાનદાર ચાલુ
પંજાબ કિંગ્સ આ સિઝનમાં શાનદાર ફોર્મમાં છે અને પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર બેઠું છે, આઠ મેચમાં માત્ર એક જ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. શ્રેયસ ઐયરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ટીમ સતત શક્તિશાળી પ્રદર્શન કરી રહી છે. પંજાબ કિંગ્સનો આગામી મુકાબલો રવિવારે સાંજે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે રમાશે.
