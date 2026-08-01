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CWG 2026: પ્રીતિ અને જાસ્મીનનો પરફેક્ટ 'પંચ', ભારતે અડધા કલાકમાં બે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા

ભારતીય બોક્સર પ્રીતિ પવારે 54 કિગ્રા વર્ગમાં કેનેડાની સ્કારલેટ ડેલગાડો પર શાનદાર વિજય મેળવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. આ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતનો છઠ્ઠો ગોલ્ડ મેડલ હતો.

preeti pawar
preeti pawar (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 1, 2026 at 5:17 PM IST

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CWG 2026: ભારતે 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં પોતાનો સાતમો ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે. ભારતીય બોક્સર પ્રીતિ પવારે મહિલા 54 કિગ્રા ફાઇનલમાં કેનેડાની સ્કારલેટ ડેલગાડોને હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. પાંચેય જજોએ પ્રીતિને ત્રણ રાઉન્ડમાં દરેકમાં 10 પોઈન્ટ આપ્યા હતા, જેનો અર્થ એ થયો કે તેણીએ મેચ 5-0થી જીતી હતી. આ દરમિયાન, જૈસ્મીન લેમ્બોરિયાએ પણ મહિલા 57 કિગ્રા બોક્સિંગ કેટેગરીમાં ઉત્તરી આયર્લેન્ડની માઇકેલા વોલ્શને 5-0થી હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. ભારત બોક્સિંગમાં વધુ મેડલ જીતે તેવી અપેક્ષા છે; ખાસ કરીને, તમામ 10 ભારતીય બોક્સરોએ ફાઇનલમાં પહોંચીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. આજે બે ભારતીય મહિલાઓ પહેલાથી જ ગોલ્ડ મેડલ જીતી ચૂકી છે, અને તે જોવાનું બાકી છે કે ભારત બોક્સિંગમાં વધુ કેટલા ગોલ્ડ મેડલ મેળવશે.

પ્રીતિ પવારે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો

ભારતીય બોક્સર પ્રીતિ પવારે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં પોતાનો પહેલો ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. તેણીએ સ્પર્ધાની શરૂઆતથી જ પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું હતું. તેણીએ રાઉન્ડ ઓફ 16 માં ડેબોરાહ માટેન્જે, ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં ઉત્તરી આયર્લેન્ડની નિકોલ ક્લાઈડ અને સેમિફાઇનલમાં ઝામ્બિયાની કેથરિન મ્વાપેને હરાવીને ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું. ત્યારબાદ, અંતિમ મુકાબલામાં, તેણીએ કેનેડાની સ્કારલેટ ડેલગાડો પર એકતરફી વિજય નોંધાવ્યો. ત્રણેય રાઉન્ડમાં તેણીને સંપૂર્ણપણે હરાવી દેશ માટે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો.

જૈસ્મીન અને માઇકેલા વોલ્શ વચ્ચે ટક્કર જોવા મળી

મહિલાઓના 57 કિગ્રા બોક્સિંગ ફાઇનલમાં, ભારતની જૈસ્મીન લેમ્બોરિયાએ ઉત્તરી આયર્લેન્ડની માઇકેલા વોલ્શને હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. પ્રથમ રાઉન્ડમાં કડક સ્પર્ધા જોવા મળી, જે જૈસ્મીને 3-2 ના વિભાજીત નિર્ણય દ્વારા જીતી. ત્યારબાદ તેણીએ બીજા રાઉન્ડમાં શાનદાર વાપસી કરી, પાંચેય નિર્ણાયકો પાસેથી 10 પોઈન્ટ મેળવીને સર્વાનુમતે જીત મેળવી. આખરે, જૈસ્મીને મેચ 5-0 થી જીતી, ગ્લાસગો કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 માં ભારતનો એકંદરે સાતમો ગોલ્ડ મેડલ અને બોક્સિંગમાં બીજો મેળવ્યો.

ભારતે 7 ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા છે

ભારત હવે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 મેડલ ટેલીમાં છઠ્ઠા સ્થાને પહોંચી ગયું છે. રમતોના 10મા દિવસની શરૂઆત સુધીમાં, ભારતે કુલ 25 મેડલ મેળવ્યા હતા, જેમાં 7 ગોલ્ડ, 10 સિલ્વર અને 8 બ્રોન્ઝ મેડલનો સમાવેશ થાય છે. દરમિયાન, ઓસ્ટ્રેલિયા કુલ 132 મેડલ સાથે લીડરબોર્ડ પર ટોચનું સ્થાન જાળવી રાખે છે.

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