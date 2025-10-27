ETV Bharat / sports

પ્રતિકા રાવલની ઈજા અંગે અપડેટ, ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની સેમિફાઇનલ પહેલા ભારતને મોટો ફટકો?

વર્લ્ડ કપમાં 308 રન બનાવનાર ભારતની ઓપનિંગ બેટ્સમેન પ્રતિકા રાવલની ઈજા અંગે અપડેટ...

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 27, 2025 at 4:06 PM IST

હૈદરાબાદ: ICC મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 ની બીજી સેમિફાઇનલ 30 ઓક્ટોબરે નવી મુંબઈના ડી.વાય. પાટિલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે રમાશે. આ મેચ પહેલા, ટુર્નામેન્ટના અંતિમ લીગ મેચમાં ભારતને બાંગ્લાદેશ સામે મોટો ઝટકો લાગ્યો હતો જ્યારે તેની ઓપનિંગ બેટ્સમેન પ્રતિકા રાવલ ગંભીર રીતે ઘાયલ થઈ હતી.

સેમિફાઇનલ પહેલા ભારતને મોટો ઝટકો લાગ્યો હતો

ઓસ્ટ્રેલિયા આ ટુર્નામેન્ટમાં સૌથી મજબૂત ટીમ છે. તેઓ વર્લ્ડ કપમાં એક પણ મેચ હાર્યા નથી. ઓસ્ટ્રેલિયાએ પોતાની બધી મેચ જીતીને સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. 330 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે લીગ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ભારતનો 3 વિકેટથી પરાજય થયો હતો. હવે, સેમિફાઇનલમાં ભારત સામે ઓસ્ટ્રેલિયાનો પડકાર વધુ મુશ્કેલ બનશે. સ્મૃતિ મંધાના પછી, ટીમની સૌથી વધુ રન બનાવનાર અને ફોર્મમાં રહેલી બેટ્સમેન પ્રતિકા ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ શકે છે.

પ્રતિકાને ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે ગંભીર ઈજા થઈ

બાંગ્લાદેશ સામેની 21મી ઓવરમાં ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે પ્રતિકા રાવલ ઘાયલ થઈ હતી. શર્મિન અખ્તરે સ્વીપ રમ્યો ત્યારે પ્રતિકા મિડ-વિકેટ પર ફિલ્ડિંગ કરી રહી હતી. પ્રતિકા બોલ રોકવા માટે દોડી ગઈ, પરંતુ તેનો પગ અચાનક જમીનમાં ફસાઈ ગયો અને સંપૂર્ણપણે વળી ગયો. ત્યારબાદ તે ખૂબ જ પીડામાં જોવા મળી અને ઊભી થઈ શકી નહીં. સપોર્ટ સ્ટાફની મદદથી તેને મેદાનની બહાર લઈ જવામાં આવી.

પ્રતિકાનું વર્લ્ડ કપમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન

પ્રતિકા રાવલ ટીમની અગ્રણી બેટ્સમેન છે. 15 સભ્યોની ટીમમાં બીજો કોઈ ઓપનર નથી. તેણીએ 7 મેચમાં 6 ઇનિંગ્સમાં કુલ 308 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 1 સદી અને 1 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેણીનો સરેરાશ 51.33 છે અને તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 77.77 છે. પ્રતિકાએ આ ટુર્નામેન્ટમાં 37 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા પણ ફટકાર્યા છે. તેણીએ 1 વિકેટ પણ પોતાના નામે કરી છે.

ટીમ ઈન્ડિયા માટે નોકઆઉટ મેચોમાં તેની હાજરી મહત્વપૂર્ણ છે, પરંતુ તેની ઈજાને કારણે, ઘણા ક્રિકેટ નિષ્ણાતો માને છે કે તે વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાંથી બહાર થઈ શકે છે. જોકે, BCCI મહિલા અને ICC દ્વારા તેની ઈજા અંગે કોઈ સત્તાવાર માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી.

કેપ્ટન પ્રતિકાની ઈજા અંગે અપડેટ શેર કરે છે

બાંગ્લાદેશ સામેની મેચ વરસાદને કારણે રદ થયા પછી, ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે પ્રતિકાની ઈજા વિશે કહ્યું, "તબીબી ટીમ તેનું મૂલ્યાંકન કરી રહી છે. તે શક્ય તેટલી વહેલી તકે સ્વસ્થ થવાની અપેક્ષા છે."

