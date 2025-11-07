પ્રતિકા રાવલને વર્લ્ડ કપ વિજેતા મેડલ મળ્યો, જય શાહનો માન્યો આભાર
ભારતીય ઓપનર પ્રતિકા રાવલને જય શાહના કારણે વર્લ્ડ કપ વિજેતા મેડલ મળ્યો છે.
હૈદરાબાદ: ભારતીય ઓપનર પ્રતિકા રાવલે 2025 મહિલા ODI વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. જોકે, સેમિફાઇનલ પહેલા બાંગ્લાદેશ સામેની મેચમાં પ્રતિકા ઘાયલ થઈ ગઈ હતી અને ટીમમાંથી બહાર થઈ ગઈ હતી. તેના સ્થાને શેફાલી વર્માને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવી હતી. પરિણામે, પ્રતિકાને ફાઇનલ મેચ પછી વર્લ્ડ કપ વિનર્સ મેડલ આપવામાં આવ્યો ન હતો.
વર્લ્ડ કપ વિનર્સ મેડલ ફક્ત તે લોકોને જ આપવામાં આવે છે જે ફાઇનલ મેચ સુધી ટીમમાં રહે છે. આ કારણે પ્રતિકાને મેડલ મળ્યો ન હતો, જેનાથી સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ નારાજ હતા. જોકે, પ્રતિકાએ તાજેતરમાં એક મીડિયા ઇન્ટરવ્યુમાં ખુલાસો કર્યો હતો કે તેને ICC વર્લ્ડ કપ વિનર્સ મેડલ મળ્યો છે.
પ્રતિકા રાવલને વર્લ્ડ કપ વિજેતાનો મેડલ મળ્યો
પ્રતિકાએ ગુરુવારે IANS સાથેની એક ખાસ મુલાકાતમાં કહ્યું, "આખરે મારી પાસે મારો પોતાનો મેડલ છે. મને તે મળી ગયો છે. ખરેખર, જય શાહ સરે ICC ને વિનંતી કરી હતી કે મને પણ એક મેડલ મોકલે. તો હવે મારી પાસે મારો પોતાનો મેડલ છે, તેમનો આભાર. મારા સપોર્ટ સ્ટાફ અને અમારી આખી ટીમનો આભાર. તેમણે મારા માટે મેડલની વ્યવસ્થા કરી કારણ કે હું આ ટીમનો ભાગ હતો, અને હવે આખરે મારી પાસે એક મેડલ છે."
પ્રધાનમંત્રી અને રાષ્ટ્રપતિ સાથે મુલાકાત
પ્રતિકાએ આગળ કહ્યું, "તે ખરેખર અવાસ્તવિક લાગે છે. મારો મતલબ, તે જીત પછી, અમે ઘણી મુસાફરી કરી રહ્યા છીએ. અમે પ્રધાનમંત્રી અને રાષ્ટ્રપતિને મળ્યા છીએ. તે જાદુઈ લાગે છે. મારો મતલબ, તે ટ્રોફી વારંવાર જોવી, તેની સાથે ફોટા પાડવા - અમે હજી પણ પૂરતા ફોટા લીધા નથી. મારો મતલબ, અમે ઘણા બધા લીધા છે." જ્યારે પણ આપણે તે ટ્રોફી જોઈએ છીએ, ત્યારે મને લાગે છે કે આપણામાંથી દરેક તેને ઉપાડે છે અને વિડિઓગ્રાફરને વધુ ફોટા લેવાનું કહે છે.
પ્રતિકા રાવલ આ ટુર્નામેન્ટમાં સ્મૃતિ મંધાના સાથે ઓપનર તરીકે રમી હતી. તેણીએ 6 ઇનિંગ્સમાં 308 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં એક સદી અને એક અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેણીએ કુલ 37 ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 122 હતો. આ સાથે, તે ટુર્નામેન્ટમાં ચોથા સૌથી વધુ રન બનાવનાર અને ભારત માટે બીજા ક્રમે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બની હતી.
પ્રતિકા દિલ્હીમાં મોદીને મળેલા ટીમ ઈન્ડિયાના પ્રતિનિધિમંડળનો ભાગ હતી. ચાલી શકતી ન હોવાથી, તે વ્હીલચેરમાં વડા પ્રધાન પાસે ગઈ. મોદીએ જોયું કે નાસ્તા દરમિયાન તેણીને તકલીફ પડી રહી હતી, તેથી તેમણે વ્યક્તિગત રીતે તેણીને ભોજન પીરસ્યું. આનાથી હાજર બધા પ્રભાવિત થયા. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો.
