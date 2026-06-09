આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયામાં ફેરફાર, BCCI એ લીધો મોટો નિર્ણય
આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડના આગામી પ્રવાસ માટે ભારતીય ટીમમાં એક ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે; મોહમ્મદ સિરાજને આ T20 શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.
Published : June 9, 2026 at 3:14 PM IST
SIRAJ REPLACE PRASIDH KRISHNA: ટીમ ઈન્ડિયા ટૂંક સમયમાં આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસે જવાની છે, જેની શરૂઆત ટી20 શ્રેણીથી થશે. જોકે ટીમ ઈન્ડિયા જાહેરાત થોડા દિવસ પહેલા જ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ અચાનક ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. બીસીસીઆઈએ જાહેરાત કરી છે કે, મોહમ્મદ સિરાજને પ્રવાસમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યા છે અને તેમના સ્થાને પ્રસિધ્ધ ક્રિષ્નાને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.
અફઘાનિસ્તાનની ટીમ હાલમાં ભારતના પ્રવાસે છે. એક ટેસ્ટ મેચ થઈ ચૂકી છે, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયા એક ઇનિંગ્સ અને 300 રનથી જીત મેળવી હતી. આ પછી, અફઘાનિસ્તાન સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમવાની છે, જેની પહેલી મેચ 13 જૂને રમાશે. ODI શ્રેણી પછી, ભારતીય ટીમ બે મેચની T20 શ્રેણી માટે આયર્લેન્ડ જશે. ત્યારબાદ, ટીમ પાંચ મેચની T20 શ્રેણી રમવા માટે સીધી ઇંગ્લેન્ડ જશે. BCCI એ હવે આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ સામેની આ T20 શ્રેણી માટે ટીમમાં ફેરફારની જાહેરાત કરી છે.
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) June 9, 2026
Prasidh Krishna replaces Mohd. Siraj in #TeamIndia's T20I squads for Ireland & England.
Siraj has been advised a period of rest as part of his workload management programme.
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બીસીસીઆઈએ જાહેરાત કરી છે કે, ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ સિરાજ હવે આયર્લેન્ડ અને ઈંગ્લેન્ડ સામેની ટી20 શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમનો ભાગ નથી. બીસીસીઆઈ મેડિકલ ટીમ અને ટીમ મેનેજમેન્ટ વચ્ચેની પરામર્શ બાદ, સિરાજને વર્કલોડ મેનેજમેન્ટના ભાગ રૂપે આરામ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. લાંબા આંતરરાષ્ટ્રીય સિઝન પહેલા તે સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થઈ જાય તે માટે સાવચેતીના પગલા તરીકે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ટીમમાં તેના સ્થાને પ્રખ્યાત કૃષ્ણાને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે; ટીમમાં અન્ય કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યા નથી.
સૂર્યકુમાર યાદવના સ્થાને શ્રેયસ ઐયરને ટીમ ઈન્ડિયાની T20 ટીમના નવા કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ખરાબ ફોર્મને કારણે સૂર્યાને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે. તિલક વર્માને નવા ઉપ-કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીએ પહેલીવાર ભારતીય ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું છે; જોકે, તે જોવું રસપ્રદ રહેશે કે તેને શરૂઆતની ઈલેવનમાં રમવાની તક મળે છે કે નહીં.
આયર્લેન્ડ અને ઈંગ્લેન્ડ T20I માટે ભારતની ટીમ: શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટ-કીપર), ઈશાન કિશન (વિકેટ-કીપર), શિવમ દુબે, તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), નીતીશ કુમાર રેડ્ડી, અક્ષર પટેલ,વોશિંગટન સુંદર, વરુણ ચક્રવર્તી, રવિ બિશ્નોઈ, હર્ષિત રાણા, અર્શદિપ સિંહ, પ્રિંન્સ યાદવ, વૈભવ સૂર્યવંશી, પ્રસિધ્ધ ક્રિષ્ના.
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