ભારતીય ટીમના મુખ્ય પસંદગીકારની રેસમાંથી પાર્થિવ પટેલ બહાર, આ ખેલાડીનું નામ લગભગ નક્કી
બીસીસીઆઈએ ભારતીય ટીમના મુખ્ય પસંદગીકાર સમિતિમાં અજિત અગરકરનું સ્થાન ભરવા માટે અરજીઓ મંગાવી હતી.
Published : October 15, 2026 at 2:04 PM IST
TEAM INDIA CHIEF SELECTOR: જ્યારથી અજિત અગરકરે મુખ્ય પસંદગીકાર પદેથી રાજીનામું આપ્યું છે, ત્યારથી એક પ્રશ્ન ઉભો થઈ રહ્યો છે: તેમનું સ્થાન કોણ લેશે? ઘણા નામો સામે આવ્યા છે, જેમાં ભૂતપૂર્વ ભારતીય ખેલાડીઓ પાર્થિવ પટેલ અને પ્રજ્ઞાન ઓઝાનો સમાવેશ થાય છે. પાર્થિવ પટેલ હવે દોડમાંથી બહાર હોય તેવું લાગે છે કારણ કે પાર્થિવ પટેલે અરજી કરી નથી, જેથી મુખ્ય પસંદગીકાર તરીકે ઓઝાની નિમણૂક હવે લગભગ નિશ્ચિત માનવામાં આવે છે.
અગાઉ મુખ્ય પસંદગીકાર તરીકેનો હોદ્દો સંભાળી રહેલા અજિત અગરકરનો કાર્યકાળ ઓક્ટોબરની શરૂઆતમાં સમાપ્ત થયો હતો, જેના પગલે BCCIએ પસંદગી સમિતિમાં પશ્ચિમ ઝોનના પ્રતિનિધિના ખાલી પદ માટે અરજીઓ મંગાવી હતી. સમાચાર એજન્સી PTI અનુસાર, BCCIના એક અધિકારીએ નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું હતું કે, "મને ખબર નથી કે BCCI અરજીની અંતિમ તારીખ લંબાવશે કે નહીં, પરંતુ પાર્થિવ પટેલે 14 ઓક્ટોબરના રોજ સાંજે 5 વાગ્યા સુધી અરજી કરી ન હતી.
જો અંતિમ તારીખ લંબાવવામાં આવે અથવા તેઓ પોતાનો નિર્ણય બદલી નાખે, તો પરિસ્થિતિ બદલાઈ શકે છે." દરમિયાન, દક્ષિણ ઝોનનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા પ્રજ્ઞાન ઓઝા તેમના બાકીના કાર્યકાળ માટે ચેરમેન રહે તેવી શક્યતા છે. વર્તમાન પસંદગીકારોમાં તેમની હાજરી તેમના દાવાને મજબૂત બનાવે છે કારણ કે તેમના નામે સૌથી વધુ ટેસ્ટ મેચ છે.
ફક્ત બે અરજીઓ
અત્યાર સુધી, ફક્ત બે અરજીઓ મળી છે. એક ભૂતપૂર્વ સ્પિનર રમેશ પોવારની છે અને બીજી ભૂતપૂર્વ વિકેટકીપર સમીર દિઘેની છે. બંનેએ પ્રજ્ઞાન ઓઝા કરતા ઓછી ટેસ્ટ મેચ રમી છે. તેથી, તેમાંથી એક સમિતિમાં જોડાઈ શકે છે પરંતુ તેના અધ્યક્ષ બની શકશે નહીં.
🚨 NO PARTHIV PATEL AS INDIA'S CHIEF SELECTOR 🚨 - Parthiv Patel hasn't apply for the India's Chief selector post. (Arani Basu/TOI). https://t.co/XLVDODGcx7— Tanuj (@ImTanujSingh) October 15, 2026
પાર્થિવ પટેલ અરજી કરવામાં નિષ્ફળ ગયા પછી, જુનિયર પુરુષ પસંદગી સમિતિના અધ્યક્ષ પદ માટે મજબૂત દાવેદાર ગણાતા રમેશ પોવારને પશ્ચિમ ઝોનના પ્રતિનિધિ તરીકે સિનિયર પસંદગી સમિતિ માટે વિચારણામાં લઈ શકાય છે. ભૂતપૂર્વ ભારતીય વિકેટકીપર સમીર દિઘેનું નામ પણ ચર્ચાઈ રહ્યું છે. પસંદગીકાર પદ માટે છેલ્લા રાઉન્ડની અરજીઓ મંગાવવામાં આવી ત્યારે પોવાર અને દિઘે બંનેએ અરજી કરી હતી. જો કે, પશ્ચિમ ઝોનમાંથી આ પદ માટે લાયક અને અગ્રણી ઉમેદવારોની સંખ્યા ઘણી મર્યાદિત જણાય છે, અને આ પરિસ્થિતિ ફક્ત ત્યારે જ બદલાઈ શકે છે જો BCCI અરજીની સમયમર્યાદા લંબાવે અને પાર્થિવને અરજી કરવાની મંજૂરી આપે.
પ્રજ્ઞાન ઓઝાની ક્રિકેટ કારકિર્દી
પ્રજ્ઞાન ઓઝાએ ભારત માટે 24 ટેસ્ટ મેચ રમી છે, જેમાં 113 વિકેટ લીધી છે. તેમણે ભારત માટે 18 વનડે અને છ T20 મેચ પણ રમી છે. તેની પાસે 21 વનડે અને 10 T20 વિકેટ છે.
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