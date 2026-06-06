પ્રજ્ઞાનંધાએ ઇતિહાસ રચ્યો, નોર્વે ચેસ ટાઇટલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય બન્યા
ચેન્નાઈના 20 વર્ષીય ખેલાડીએ એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી જે મહાન ભારતીય ચેસ ખેલાડી વિશ્વનાથન આનંદ અને વર્તમાન વિશ્વ ચેમ્પિયન ડી. ગુકેશે હાંસલ કરી ન હતી.
Published : June 6, 2026 at 7:15 AM IST
ઓસ્લો: ગ્રાન્ડમાસ્ટર આર. પ્રજ્ઞાનંધાએ ઇતિહાસ રચ્યો. તે પ્રતિષ્ઠિત નોર્વે ચેસ ટાઇટલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય બન્યો. શુક્રવારે તેણે જર્મનીના વિન્સેન્ટ કીમર સામે અંતિમ રાઉન્ડમાં વિજય મેળવીને પોતાનો પ્રભાવશાળી પ્રવાસ પૂર્ણ કર્યો.
પ્રજ્ઞાનંધાએ દિવસની શરૂઆત 15 પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને રહીને કરી. તેણે નિર્ણાયક ક્ષણે શાનદાર રમત રમી, એક ક્લાસિકલ ગેમ જીતીને ત્રણ પોઈન્ટ મેળવ્યા. આનાથી તે 18 પોઈન્ટ અને એલિટ ચેસમાં સૌથી પ્રતિષ્ઠિત ટ્રોફીમાંનો એક બન્યો.
આમ કરીને, ચેન્નાઈના ૨૦ વર્ષીય ખેલાડીએ એક એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી જે 2013માં ટુર્નામેન્ટની શરૂઆતથી વિશ્વનાથન આનંદ અને વર્તમાન વિશ્વ ચેમ્પિયન ડી. ગુકેશ જેવા ભારતીય ચેસ દિગ્ગજોને પણ પાછળ છોડી દીધી હતી.
🇮🇳 PRAGGNANANDHAA IS THE NORWAY CHESS CHAMPION 2026 👏👏👏#NorwayChess— Norway Chess (@NorwayChess) June 5, 2026
📷 Norway Chess / Tor Nilssen & Kjetil V. Tveito pic.twitter.com/cFEQudz2Em
બીજી વખત નોર્વે ચેસમાં ભાગ લેનારા પ્રજ્ઞાનંધાની શરૂઆત ધીમી રહી પરંતુ ટુર્નામેન્ટના બીજા ભાગમાં તેણે પોતાની લય મેળવી.
તેની સફરની મુખ્ય સિદ્ધિ સાત વખતના નોર્વેજીયન ચેસ ચેમ્પિયન અને વિશ્વ નંબર 1 મેગ્નસ કાર્લસનને બે વાર ક્લાસિકલ ચેસમાં હરાવવાની હતી. આ એક દુર્લભ સિદ્ધિ હતી જે આ વર્ષની શરૂઆતમાં પેફોસમાં યોજાયેલી કેન્ડીડેટ્સ ટુર્નામેન્ટની નિરાશાને દૂર કરવાના તેમના દૃઢ નિશ્ચયને દર્શાવે છે.
જ્યારે વર્તમાન વિશ્વ ચેમ્પિયન ગુકેશ અંતિમ રાઉન્ડમાં ટાઇટલ રેસમાંથી બહાર થઈ ગયો, ત્યારે પ્રજ્ઞાનંધાએ ભારતના પડકારને જીવંત રાખ્યો અને અંતે ટાઇટલ જીત્યું.
આ પરિણામ ત્યારે શક્ય બન્યું જ્યારે અમેરિકન ગ્રાન્ડમાસ્ટર વેસ્લી સો, જેમણે અંતિમ રાઉન્ડ પહેલા 15.5 પોઈન્ટ સાથે આગળ હતા, તેમણે અલીરેઝા ફિરોઝા સામેની પોતાની ક્લાસિકલ ગેમ ડ્રો કરવામાં સફળ રહ્યા. આ પછી આર્માગેડન ટાઇ-બ્રેકમાં ગયું.
આ પરિણામથી પ્રજ્ઞાનંધાની જીતનો માર્ગ મોકળો થયો. તે જાણતો હતો કે કીમર સામેની ક્લાસિકલ જીત તેને સ્ટેન્ડિંગમાં ટોચ પર લઈ જશે અને તેને આ ઐતિહાસિક ટાઇટલ સુરક્ષિત કરશે.
વેસ્લી સોએ આર્માગેડન ટાઈ-બ્રેક જીત્યો હોવા છતાં, તે જીતથી તેને ફક્ત 1.5 પોઈન્ટ મળ્યા, જેનાથી તેનો કુલ સ્કોર 17 થયો - પ્રજ્ઞાનંધાના 18 ના વિજેતા સ્કોર કરતા એક ઓછો.
ટાઇટલ જીતવાની આશા સાથે અંતિમ રાઉન્ડમાં પ્રવેશ કરનાર અલીરેઝા 15.5 પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને રહ્યો. દરમિયાન, ગુકેશનું નિરાશાજનક પ્રદર્શન ચાલુ રહ્યું. ટુર્નામેન્ટમાં તેનો ત્રીજો દેખાવ પણ તેણે આશા રાખી હતી તે સફળતા વિના સમાપ્ત થયો, જોકે તેણે આ વર્ષે ચેલેન્જર ઝાવોખિર સિંદારોવ સામે પોતાનું વિશ્વ ટાઇટલ બચાવવું પડ્યું.
ફાઇનલ રાઉન્ડમાં, સફેદ ટુકડાઓ સાથે રમતા, કાર્લસને 20 વર્ષીય ભારતીય ખેલાડીને ક્લાસિકલ રમતમાં હરાવીને સંપૂર્ણ ત્રણ પોઈન્ટ મેળવ્યા. જો કે, આ જીત નોર્વેજીયન મહાન ખેલાડીને ટાઇટલ રેસમાં મૂકવા માટે પૂરતી ન હતી, કારણ કે તે 13 પોઈન્ટ સાથે સ્ટેન્ડિંગમાં પાંચમા સ્થાને રહ્યો.