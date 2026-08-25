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ગ્રાન્ડ ચેસ ટૂરમાં પ્રજ્ઞાનંદનું શાનદાર પ્રદર્શન, વિન્સેન્ટ કીમરને હરાવી ફાઇનલમાં પહોંચ્યો

ભારતીય ગ્રાન્ડમાસ્ટર પ્રજ્ઞાનંદ સેમિફાઇનલમાં વિન્સેન્ટ કીમરને હરાવીને ગ્રાન્ડ ચેસ ટૂરની ફાઇનલમાં પહોંચ્યો.

પ્રજ્ઞાનંદ
પ્રજ્ઞાનંદ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2026 at 2:06 PM IST

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PRAGGNANANDHAA: ભારતીય ગ્રાન્ડમાસ્ટર આર. પ્રજ્ઞાનંધાએ ગ્રાન્ડ ચેસ ટૂર 2026માં પોતાનું શાનદાર પ્રદર્શન ચાલુ રાખ્યું છે. તેમણે જર્મનીના વિન્સેન્ટ કીમરને 17-3ના સ્કોરથી હરાવીને યુએસએમાં ચાલી રહેલી ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે. પ્રજ્ઞાનંધાએ તેમના પ્રતિસ્પર્ધી સામે બંને રેપિડ ગેમ્સ જીતીને તેમની લીડ 17-3 સુધી વધારી દીધી છે અને ઇવેન્ટનો પ્રથમ ફાઇનલિસ્ટ બન્યો છે.

તેમણે ક્લાસિકલ ફોર્મેટમાં 9-3થી વિજય સાથે સેમિફાઇનલ ઝુંબેશ શરૂ કરી હતી, ત્યારબાદ બે રેપિડ ગેમ્સમાં 4-0થી જીત મેળવી હતી. સેમિફાઇનલમાં ચાર બ્લિટ્ઝ ગેમ્સ રમવાની બાકી હોવા છતાં, તે કીમરને ફાયદો નહીં પહોંચાડે; જો તે બધી જીતી જાય, તો પણ તે પ્રજ્ઞાનંધ સાથેના પોઈન્ટના અંતરને દૂર કરી શકશે નહીં.

ગ્રાન્ડ ચેસ ટૂરે પણ તેના X હેન્ડલ પર એક પોસ્ટ દ્વારા આની પુષ્ટિ કરી છે. તેઓએ લખ્યું, "પ્રાગ (પ્રજ્ઞાનંદ) પ્રથમ ફાઇનલિસ્ટ છે. પ્રજ્ઞાનંદે વિન્સેન્ટ કીમર સામે બંને રેપિડ ગેમ્સ જીતીને 2026 ગ્રાન્ડ ચેસ ટૂર ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું. ચાર બ્લિટ્ઝ ગેમ્સ રમવાની બાકી છે, પરંતુ પ્રાગે સેમિફાઇનલ મેચમાં એક અદમ્ય લીડ સ્થાપિત કરી છે, ફાઇનલમાં પહોંચનાર પ્રથમ ખેલાડી બન્યો છે."

ગ્રાન્ડ ચેસ ટૂરમાં પ્રજ્ઞાનંદનું પ્રદર્શન

ગ્રાન્ડ ચેસ ટૂર 2026 માં છ ઇવેન્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે: સુપર રેપિડ અને બ્લિટ્ઝ પોલેન્ડ, સુપર ચેસ ક્લાસિક રોમાનિયા, સુપર રેપિડ અને બ્લિટ્ઝ ક્રોએશિયા, રેપિડ અને બ્લિટ્ઝ સેન્ટ લૂઇસ, સિંકફિલ્ડ કપ અને ગ્રાન્ડ ચેસ ટૂર ફાઇનલ્સ.

રેપિડ અને બ્લિટ્ઝ સેન્ટ લૂઇસ અને સિંકફિલ્ડ કપમાં પ્રજ્ઞાનંદનું પ્રદર્શન ગ્રાન્ડ ચેસ ટૂર ફાઇનલ્સમાં સ્થાન મેળવવામાં મહત્વપૂર્ણ સાબિત થયું. સિંકફિલ્ડ કપમાં, તે વેસ્લી સો સાથે સંયુક્ત ટોચના સ્કોરર તરીકે સમાપ્ત થયો, 5.5 પોઈન્ટ સાથે. ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યા પછી, પ્રજ્ઞાનંદ પાસે હવે ટૂરનું સૌથી મોટું ઇનામ જીતવાની તક છે. વધુમાં, ટોચના ત્રણ ખેલાડીઓને ગ્રાન્ડ ચેસ ટૂર 2027 માટે આમંત્રણ મળશે.

ફાઇનલમાં પ્રજ્ઞાનંદનો સામનો કોનો સામનો કરશે?

ગ્રાન્ડ ચેસ ટૂર 2026 ફાઇનલમાં, પ્રજ્ઞાનંધનો સામનો અમેરિકન ખેલાડી ફેબિયાનો કારુઆના સાથે થશે, જેમણે બીજા સેમિફાઇનલમાં વેસ્લી સોને હરાવીને ટાઇટલ મેચમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું હતું.

વિજેતા માટે ઈનામની રકમ કેટલી છે?

ગ્રાન્ડ ચેસ ટૂર ફાઇનલ્સમાં કુલ $450,000 નો ઈનામ પૂલ છે. ચેમ્પિયનને $200,000 (રૂ. 19.1 મિલિયન), રનર-અપને $125,000 (રૂ. 11.9 મિલિયન) અને ત્રીજા સ્થાને આવનારને $75,000 (રૂ. 7.1 મિલિયન) ઇનામ મળશે. ટોચના ત્રણ ખેલાડીઓ 2027 ગ્રાન્ડ ચેસ ટૂર માટે સીધા ક્વોલિફાય થશે.

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