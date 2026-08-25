'શું કોઈને ખરેખર ચિંતા છે?' વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થયા પછી પીઆર શ્રીજેશના હોકી ઈન્ડિયા પર આકરા પ્રહાર
ભૂતપૂર્વ ગોલકીપર અને બે વખતના ઓલિમ્પિક બ્રોન્ઝ મેડલ વિજેતા પીઆર શ્રીજેશે ભારતીય હોકી પ્રશાસન પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે.
Published : August 25, 2026 at 1:11 PM IST
PR SREEJESH: મહિલા ટીમ પછી, ભારતીય પુરુષ હોકી ટીમ પણ વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવામાં નિષ્ફળ રહી. ભૂતપૂર્વ ગોલકીપર અને બે વખતના ઓલિમ્પિક બ્રોન્ઝ મેડલ વિજેતા પીઆર શ્રીજેશે ભારતીય હોકી પ્રશાસન પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે, ટીમ મેનેજમેન્ટ અને અધિકારીઓની જવાબદારી પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે. ભારતીય પુરુષ ટીમનો અભિયાન સોમવારે આર્જેન્ટિના સામે 3-5 થી હાર સાથે સમાપ્ત થયો. ભારતને સેમિફાઇનલની આશા જીવંત રાખવા માટે નેધરલેન્ડ્સના એમ્સ્ટલવીનના વેગનર હોકી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી આ મેચમાં જીતની જરૂર હતી, પરંતુ ટીમ આમ કરવામાં નિષ્ફળ રહી. ભારત હવે સાતમા સ્થાન માટે બેલ્જિયમ સામે ટકરાશે.
શ્રીજેશની X પર પોસ્ટ
પેનાલ્ટી કોર્નર્સ ભારતની સૌથી મોટી નબળાઈ સાબિત થઈ; ટીમને આપવામાં આવેલા તમામ સાત પેનલ્ટી કોર્નર વ્યર્થ ગયા. સમગ્ર મેચ દરમિયાન બોલ પર કબજો જાળવી રાખવા છતાં, ભારતીય ખેલાડીઓ તકોને ગોલમાં રૂપાંતરિત કરી શક્યા નહીં. પેરિસ ઓલિમ્પિક પછી નિવૃત્તિ લેવા જઈ રહેલા શ્રીજેશે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર ભારતીય હોકીની કામગીરી પર સવાલ ઉઠાવ્યા. એક કટાક્ષભરી પોસ્ટમાં, તેમણે લખ્યું, "ચિંતા કરશો નહીં, વર્લ્ડ કપથી કોઈ ફરક પડતો નથી. એશિયન ગેમ્સ આવી રહી છે. ત્યાં મેડલ જીતો, અને પછી આપણે ઓલિમ્પિકનું સ્વપ્ન જોઈ શકીએ છીએ. સ્પષ્ટપણે, વર્લ્ડ કપમાં જે કંઈ ખોટું થયું તેની ભરપાઈ કરવા માટે આ પૂરતું છે."
Don’t worry… the World Cup doesn’t matter. 🤡— sreejesh p r (@16Sreejesh) August 24, 2026
The Asian Games are coming. Win a medal 🥇 there, and then we can start dreaming about LA 2028. Apparently, that’s enough to cover everything that went wrong at the World Cup.
Women’s chief coach on holiday just before the World…
ટુર્નામેન્ટ પહેલા કોચ રજાઓ માણતા હતા
શ્રીજેશે મહિલા ટીમના મુદ્દા પર પણ વાત કરી. તેમણે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો કે વર્લ્ડ કપ પહેલા તૈયારીઓના અંતિમ તબક્કા દરમિયાન મહિલા ટીમના મુખ્ય કોચ કેવી રીતે રજા પર જઈ શકે છે. ખેલાડીઓની પ્રશંસા કરતી વખતે - ટીમે અપેક્ષા કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું તે નોંધતા - તેમણે ભાર મૂક્યો કે જવાબદારી નક્કી કરવી જોઈએ. ભૂતપૂર્વ ભારતીય ગોલકીપરે ટિપ્પણી કરી કે જ્યારે ટીમ ટોચની ટીમ સામે હારે છે, ત્યારે તેને "શીખવાનો અનુભવ" કહેવામાં આવે છે, જ્યારે એશિયન ટીમો સામેની જીતને મોટી સફળતા તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે.
તેમણે પૂછ્યું, "શું આપણે એવી ટીમ બનાવી રહ્યા છીએ જે ફક્ત સારી હોકી રમે છે, કે પછી વિશ્વની શ્રેષ્ઠ ટીમોને હરાવવા સક્ષમ છે?"
શ્રીજેશે લખ્યું: "'શીખવું', 'સારી હોકી રમવી' અને 'ભવિષ્યની ટુર્નામેન્ટ' જેવા બહાના પાછળ છુપાવવાનું બંધ કરો. વર્લ્ડ કપ રિહર્સલ નથી. આ વર્લ્ડ કપ છે. તો, કોણ મુશ્કેલ પ્રશ્નો પૂછશે? કોણ જવાબદારીની માંગ કરશે? અને સૌથી અગત્યનું, શું કોઈને ખરેખર ચિંતા છે?"
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