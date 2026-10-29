પોરબંદરના બેરણ ગામના ભીમાભાઈ ખુંટીની ભારતીય વ્હીલચેર ટીમમાં પસંદગી, ગુજરાતમાંથી એકમાત્ર ખેલાડી
ચેન્નાઈમાં 29 ઓક્ટોબરથી 3 નવેમ્બર સુધી ત્રણ T-20 મેચોની સિરીઝ રમાશે, જેમાં ભીમાભાઈ ભારતીય જર્સીમાં મેદાનમાં ઉતરશે અને દેશનું નામ રોશન કરશે.
Published : October 29, 2026 at 1:09 PM IST
પોરબંદર: જિલ્લાના નાનકડા બેરણ ગામના વતની અને ગુજરાત વ્હીલચેર ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન ભીમાભાઈ ખુંટીને મોટી સફળતા મળી છે. ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાનારી આંતરરાષ્ટ્રીય વ્હીલચેર T-20 ક્રિકેટ સિરીઝ માટે તેમની ભારતીય ટીમમાં પસંદગી થઈ છે. આ પસંદગીના સમાચાર મળતાં જ સમગ્ર પંથકમાં અભિનંદનનો વરસાદ થઈ રહ્યો છે. ગામના દરેક વ્યક્તિને આજે ગર્વની લાગણી થઈ રહી છે.
આ પસંદગીની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે, સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાંથી આ ઇન્ટરનેશનલ સિરીઝ માટે પસંદ થયેલા તેઓ એકમાત્ર ખેલાડી છે. આ સિદ્ધિ પોરબંદર જિલ્લા સહિત સમગ્ર ગુજરાત માટે અત્યંત ગૌરવની બાબત છે. એક નાના ગામમાંથી નીકળીને દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરવું એ સાવ સહેલી વાત નથી. પરંતુ ભીમાભાઈએ પોતાની મહેનત અને જીદના જોરે આ શક્ય બનાવ્યું છે.
"અત્યારે ઇન્ડિયા શ્રીલંકાની ટુર છે જેમાં મારું સિલેક્શન થયું છે ગુજરાતમાંથી મારા એકનું સિલેક્શન થયું છે જેનું મને ગર્વ છે હું આગામી દિવસમાં ભારત માટે રમવા જઈ રહ્યો છું એનું મને ગૌરવ છે." - ભીમાભાઈ ખુંટી, કેપ્ટન, ગુજરાત વ્હીલચેર ક્રિકેટ ટીમ અને ભારતીય ટીમના સદસ્ય
ચેન્નાઈમાં 29 ઓક્ટોબરથી ભારત-શ્રીલંકા વચ્ચે 3 T-20 મેચ
આગામી તા. 29 ઓક્ટોબરથી 3 નવેમ્બર સુધી ચેન્નાઈ ખાતે ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે 3 T-20 મેચોની વ્હીલચેર ક્રિકેટ સિરીઝ રમાનાર છે. આ સિરીઝમાં ભીમાભાઈ ભારતીય જર્સી પહેરીને મેદાનમાં ઉતરશે અને દેશનું નામ રોશન કરશે. આ સિરીઝ માટે દેશભરમાંથી માત્ર 11 ખેલાડીઓની પસંદગી કરવામાં આવી છે. દેશમાં પોણા ત્રણ કરોડ દિવ્યાંગ લોકો છે. એટલા મોટા આંકડામાંથી આ સ્થાન મેળવવું એ અથાક પરિશ્રમ અને લગનનું પરિણામ છે. દરેક મેચમાં તેમની પાસેથી સારા પ્રદર્શનની આશા રાખવામાં આવી રહી છે.
બે વર્ષના વિરામ બાદ 800-900 રન સાથે જોરદાર વાપસી
ભીમાભાઈ વર્ષ 2014-15થી વ્હીલચેર ક્રિકેટ રમી રહ્યા છે. અગાઉ તેઓ નેપાળ, બાંગ્લાદેશ, મલેશિયા અને દુબઈ સહિત અનેક દેશોમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે રમી ચૂક્યા છે. વચ્ચે છેલ્લા બે વર્ષથી તેઓ રમતથી દૂર રહ્યા હતા. ઘણા લોકોને લાગ્યું હતું કે હવે તેઓ રમત છોડી દેશે. પરંતુ આ સિઝનમાં તેમણે જબરદસ્ત કમબેક કર્યું છે. આ સિઝનમાં તેમણે 800 થી 900 જેટલા રન ખડકીને પસંદગીકારોનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. આ જ કારણે તેમને ફરી એકવાર ટીમ ઈન્ડિયામાં સ્થાન મળ્યું છે. આ વાપસી દર્શાવે છે કે, સાચી લગન હોય તો ઉંમર કે સમય ક્યારેય અડચણ બનતા નથી.
પોલિયોને માત આપીને મેળવી સિદ્ધિ
ભીમાભાઈની આ સફળતા પાછળનો સંઘર્ષ પણ એટલો જ પ્રેરણાદાયી છે. બાળપણમાં જ પોલિયોનો ભોગ બનેલા ભીમાભાઈએ બેરણ જેવા નાના ગામમાં મર્યાદિત સુવિધાઓ, પૂરતા સપોર્ટ અને સ્પોન્સરશિપ વગર પોતાની મહેનતના જોરે આ મુકામ હાંસલ કર્યો છે. વ્હીલચેર ક્રિકેટ માટે જરૂરી સાધનો, મેદાનની સુવિધા અને આર્થિક સહકારની ઘણી અડચણો વચ્ચે પણ તેઓ પોતાના લક્ષ્ય પ્રત્યે અડગ રહ્યા. આજે પણ તેમને પૂરતો સહકાર નથી મળતો, છતાં તેઓ પીછેહઠ કરતા નથી. તેમની આ જીદ અને હિંમત જ તેમને બીજાથી અલગ બનાવે છે.
દિવ્યાંગ યુવાનો માટે પ્રેરણા
પોતાની પસંદગી બાદ દિવ્યાંગ યુવાનોને પ્રેરણાદાયી સંદેશ આપતા ભીમાભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "ઘરમાં બેસી રહેવાથી સફળતા મળતી નથી. દિવ્યાંગતા પગથી નહીં, પરંતુ મનથી હોય છે. મનથી મજબૂત બનીને બહાર નીકળો તો દુનિયામાં સફળ થવાના અનેક રસ્તા ખુલ્લા છે." તેમના આ શબ્દો અનેક દિવ્યાંગ યુવાનો માટે નવી આશાનો સંચાર કરે છે.
તેમની આ વિશેષ સિદ્ધિ બદલ બેરણ ગામ, પોરબંદર જિલ્લા અને ગુજરાત વ્હીલચેર ક્રિકેટ એસોસિએશન દ્વારા તેમને અભિનંદન પાઠવવામાં આવી રહ્યા છે. ગામના લોકો માને છે કે ભીમાભાઈની આ સફળતા આખા વિસ્તારના યુવાનો માટે દીવાદાંડી સમાન છે. હવે બધાની નજર ચેન્નાઈમાં રમાનારી મેચો પર છે. દરેક વ્યક્તિ ઈચ્છે છે કે ભીમાભાઈ ભારતીય ટીમને જીત અપાવે અને પોતાના ગામ તથા રાજ્યનું નામ વધુ ઊંચું કરે.
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