પીએમ મોદી આજે એશિયન પેરા ગેમ્સના ખેલાડીઓને મળશે, સાંજે 4:30 વાગ્યે કાર્યક્રમ યોજાશે
ભારતે 2026 એશિયન પેરા ગેમ્સમાં કુલ 114 મેડલ જીત્યા હતા, જેમાં 30 ગોલ્ડ, 35 સિલ્વર અને 49 બ્રોન્ઝનો સમાવેશ થાય છે.
Published : November 5, 2026 at 1:01 PM IST
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ગુરુવારે 2026 એશિયન પેરા ગેમ્સમાં ભાગ લઈ રહેલા ભારતીય ટુકડીના ખેલાડીઓ સાથે મુલાકાત કરશે. આ કાર્યક્રમ નવી દિલ્હીના ઇન્દિરા ગાંધી સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે સાંજે 4:30 વાગ્યે યોજાશે. પ્રધાનમંત્રી એથ્લેટ્સ અને અન્ય ઉપસ્થિતોને પણ સંબોધિત કરશે. જાપાનના આઈચી-નાગોયામાં આયોજિત 2026 એશિયન પેરા ગેમ્સમાં ભારતે કુલ 114 મેડલ સાથે તેનું અત્યાર સુધીનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું હતું.
એશિયન પેરા ગેમ્સમાં ભારતનું શાનદાર પ્રદર્શન
ભારતે 2026 એશિયન પેરા ગેમ્સમાં કુલ 114 મેડલ જીત્યા હતા, જેમાં 30 ગોલ્ડ, 35 સિલ્વર અને 49 બ્રોન્ઝનો સમાવેશ થાય છે. આ સ્પર્ધામાં ભારતનું અત્યાર સુધીનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન છે. અગાઉ, ચીનના હાંગઝોઉમાં 2023 માં યોજાયેલી એશિયન પેરા ગેમ્સમાં, ભારતીય ખેલાડીઓએ 27 ગોલ્ડ મેડલ સહિત 108 મેડલ જીત્યા હતા. આ વર્ષે, ભારતીય ટુકડીએ સતત બીજી વખત 100 મેડલનો આંકડો વટાવી દીધો હતો. આ પેરા-સ્પોર્ટ્સમાં દેશની વધતી જતી તાકાત અને તેના ખેલાડીઓની સિદ્ધિઓને દર્શાવે છે.
PM @narendramodi will interact with members of Indian contingent that participated in Asian Para Games 2026 at Indira Gandhi Sports Complex in New Delhi today. #AsianParaGames2026 https://t.co/koOWSLeNwP— All India Radio News (@airnewsalerts) November 5, 2026
પેરા એથ્લેટિક્સે સૌથી વધુ મેડલ જીત્યા
પેરા એથ્લેટિક્સ ભારતની સૌથી સફળ રમત હતી. ભારતીય ખેલાડીઓએ કુલ 65 મેડલ જીત્યા, જેમાં 22 ગોલ્ડ, 19 સિલ્વર અને 24 બ્રોન્ઝ મેડલનો સમાવેશ થાય છે. ભારતે પેરા બેડમિન્ટનમાં 16 મેડલ જીત્યા, જેમાં ત્રણ ગોલ્ડ, પાંચ સિલ્વર અને આઠ બ્રોન્ઝ મેડલનો સમાવેશ થાય છે. ભારતે પેરા સ્વિમિંગમાં 11 મેડલ જીત્યા. વધુમાં, ભારતે પેરા આર્ચરીમાં ત્રણ ગોલ્ડ સહિત છ મેડલ અને પેરા શૂટિંગમાં બે ગોલ્ડ, બે સિલ્વર અને એક બ્રોન્ઝ મેડલ સહિત પાંચ મેડલ જીત્યા. અન્ય રમતોમાં, ભારતે પેરા ટેબલ ટેનિસમાં સાત બ્રોન્ઝ મેડલ, પાવરલિફ્ટિંગમાં બે સિલ્વર મેડલ અને જુડોમાં એક સિલ્વર અને એક બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા.
APG 26 | Medal Tally Update Spectacular show by Team India. Our champions have put up a stellar display at the Asian Para Games 2026, taking India's total tally to a magnificent 114 medals: 🥇 30 Gold 🥈 35 Silver 🥉 49 Bronze Every single podium finish is a testament to extraordinary grit, hard work, and national pride. #AsianParaGames2026 #TeamIndia #Cheer4Bharat #MedalTally #Praise4Para— SAI Media (@Media_SAI) October 23, 2026
સુમિત એન્ટિલ અને સિમરન શર્માએ ઇતિહાસ રચ્યો
ભારતના મુખ્ય ખેલાડીઓમાં ભાલા ફેંકનાર સુમિત એન્ટિલ અને દોડવીર સિમરન શર્માનો સમાવેશ થાય છે. સુમિતે પુરુષોની F42-F44/F61-F64 ઇવેન્ટમાં પોતાનો ગોલ્ડ મેડલ જાળવી રાખ્યો. ભારતીય ખેલાડીઓએ ત્રણેય મેડલ સાથે પોડિયમ પર કબજો જમાવ્યો. સિમરન શર્માએ મહિલાઓની 100 મીટર અને 200 મીટર T12 ઇવેન્ટમાં પણ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો, બંને ઇવેન્ટમાં ગેમ્સ રેકોર્ડ બનાવ્યા.
મોના અગ્રવાલે ગોલ્ડ જીત્યો, 50 વર્ષીય મહિલાએ બ્રોન્ઝ જીત્યો
પેરા-શૂટીંગમાં, મોના અગ્રવાલે મહિલાઓની 50 મીટર રાઇફલ થ્રી-પોઝિશન SH1 ઇવેન્ટમાં રેકોર્ડ સ્કોર સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. ભારતે 2028 સમર પેરાલિમ્પિક્સ માટે બે શૂટિંગ ક્વોટા પણ મેળવ્યા. પેરા-ટેબલ ટેનિસમાં, 50 વર્ષીય જેહાન દોરાબ મદનએ બ્રોન્ઝ મેડલ જીતીને એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યું, જે ગેમ્સમાં ભારતની સૌથી મોટી ઉંમરની મેડલ વિજેતા બની.
આ કાર્યક્રમમાં કોણ કોણ હાજરી આપશે?
પ્રધાનમંત્રી સાથેની આ વાતચીતમાં મેડલ વિજેતા ખેલાડીઓ ઉપરાંત, કોચ, ભારતીય પેરાલિમ્પિક સમિતિ અને ભારતીય ઓલિમ્પિક સંઘના અધિકારીઓ પણ ભાગ લેશે. રાષ્ટ્રીય રમતગમત મહાસંઘના પ્રતિનિધિઓ અને યુવા બાબતો અને રમતગમત મંત્રાલયના અધિકારીઓ પણ હાજર રહેશે.
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