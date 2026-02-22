'મન કી બાત'માં પીએમ મોદીએ T20 વર્લ્ડ કપનો કર્યો ઉલ્લેખ, ભારતીય ખેલાડીઓને સંબોધિત કરતી વખતે આપ્યું મોટું નિવેદન
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે (22 ફેબ્રુઆરી) તેમના લોકપ્રિય રેડિયો કાર્યક્રમ 'મન કી બાત'ના 131મા એપિસોડમાં અનેક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર વાત કરી.
Published : February 22, 2026 at 5:35 PM IST
PM NARENDRA MODI: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે (22 ફેબ્રુઆરી) તેમના લોકપ્રિય રેડિયો કાર્યક્રમ "મન કી બાત" ના 131મા એપિસોડમાં અનેક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી. તેમણે ભારત અને શ્રીલંકામાં ચાલી રહેલા T20 વર્લ્ડ કપ પર વિસ્તૃત વાત કરી. તેમણે AI ના ક્ષેત્રમાં ભારતની વધતી ભૂમિકા અને તાજેતરના AI સમિટ વિશે પણ વાત કરી.
ભારતીય ખેલાડીઓ અને તેમનું આંતરરાષ્ટ્રીય યોગદાન: 2026 T20 વર્લ્ડ કપનો ઉલ્લેખ કરતા, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ નોંધ્યું કે ભારતીય ખેલાડીઓ વિશ્વભરની ઘણી ટીમો પર પોતાની છાપ છોડી રહ્યા છે. તેમણે યુએસ ટીમના ઘણા ખેલાડીઓનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો જેમના ભારતીય સ્થાનિક ક્રિકેટ સાથે જોડાણ છે, જેમ કે મોનંક પટેલ (ગુજરાતની U-16 અને U-18 ટીમોના સભ્ય), સૌરભ, હરમીત સિંહ અને મિલિંદ કુમાર. ઓમાન ટીમમાં ભારતીય મૂળના ઘણા ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમ કે જતિન્દર સિંહ, વિનાયક શુક્લા, કરણ, જય અને આશિષ, જેઓ ઓમાન ક્રિકેટના મજબૂત સભ્યો છે. વધુમાં, ભારતીય મૂળના ખેલાડીઓ ન્યુઝીલેન્ડ, યુએઈ અને ઇટાલીની ટીમોમાં પણ પોતાની છાપ છોડી રહ્યા છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ જણાવ્યું હતું કે આ ખેલાડીઓ તેમના દેશને ગૌરવ અપાવી રહ્યા છે અને વિદેશી ટીમો માટે પ્રેરણારૂપ બની રહ્યા છે.
The ICC Men’s T20 World Cup is underway and one of the things that makes us proud is the number of Indian-origin players playing the tournament. #MannKiBaat pic.twitter.com/49ftsvzsm5— Narendra Modi (@narendramodi) February 22, 2026
રમતગમતનું સાંસ્કૃતિક મહત્વ: પ્રધાનમંત્રી મોદીએ એ વાત પર પણ ભાર મૂક્યો હતો કે, રમતગમત ફક્ત જીત અને હાર વિશે જ નથી, પરંતુ સંસ્કૃતિઓ અને રાષ્ટ્રોને જોડવાનું માધ્યમ પણ છે. તેમણે ભારતીય મૂળના ખેલાડીઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો જે વિદેશી ટીમો માટે રમતી વખતે ભારતીય સંસ્કૃતિ અને મૂલ્યોમાંથી પ્રેરણા લે છે. આ કાર્યક્રમમાં, પ્રધાનમંત્રીએ વૈશ્વિક સ્તરે ભારતીય રમતવીરોના વધતા પ્રભાવ અને યોગદાનની પ્રશંસા કરી અને ભાર મૂક્યો કે રમતગમત ભારતને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ગૌરવ અપાવી રહી છે.
