પીએમ મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ સહિત કયા મોટા નેતાઓએ ટીમ ઈન્ડિયાને ચેમ્પિયન બનવા બદલ અભિનંદન આપ્યા, જુઓ પોસ્ટ

પ્રધાનમંત્રી અને રાષ્ટ્રપતિ સહિત ઘણા મોટા નેતાઓએ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમને વિશ્વ ચેમ્પિયન બનવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા છે.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
હૈદરાબાદ: ભારત મહિલા ODI વર્લ્ડ કપના નવા ચેમ્પિયન તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 52 રનથી હરાવીને તેઓએ પોતાની પહેલી ટ્રોફી જીતી હતી. આ નોંધપાત્ર સિદ્ધિ માટે ભારતીય ટીમની વ્યાપક પ્રશંસા થઈ રહી છે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સહિત અનેક મહાનુભાવોએ ટીમને અભિનંદન પાઠવ્યા છે.

વડા પ્રધાન મોદીએ ટીમને અભિનંદન પાઠવ્યા

વડા પ્રધાન મોદીએ આ નોંધપાત્ર પરિણામ માટે મહિલા ટીમની અજોડ પ્રતિભા અને અસાધારણ પ્રદર્શનની પ્રશંસા કરી. વડા પ્રધાન મોદીએ ટ્વિટર પર લખ્યું, "મહિલાઓની અજોડ પ્રતિભા અને અસાધારણ પ્રદર્શન માટે આ એક શાનદાર પરિણામ છે. આ વિજય મહિલા ક્રિકેટને વધુ ઊંચાઈએ લઈ જશે. તેઓએ ફાઇનલમાં ઉત્તમ કૌશલ્ય અને આત્મવિશ્વાસ સાથે પ્રદર્શન કર્યું. તમામ ખેલાડીઓને અભિનંદન. આ ઐતિહાસિક વિજય પેઢીઓને આ રમત અપનાવવા માટે પ્રેરણા આપશે."

રાષ્ટ્રપતિએ ટીમ ઈન્ડિયાની પ્રશંસા કરી

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કર્યું, "ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમના તમામ સભ્યોને ICC મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2025 જીતવા બદલ મારા હૃદયપૂર્વક અભિનંદન. તેઓએ પહેલી વાર જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેઓ સારું રમી રહ્યા છે, અને આજે તેમને તેમની પ્રતિભા અને પ્રદર્શનના અનુરૂપ પરિણામ મળ્યું છે. આ નિર્ણાયક ક્ષણ મહિલા ક્રિકેટને વધુ ઊંચાઈએ લઈ જશે. આ છોકરીઓએ ભારતને જે રીતે ગૌરવ અપાવ્યું છે તેની હું પ્રશંસા કરું છું."

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ અભિનંદન આપ્યા

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કર્યું, "વિશ્વ ચેમ્પિયન ટીમ ઈન્ડિયાને સલામ. આ દેશ માટે ગર્વની ક્ષણ છે કારણ કે અમારી ટીમ ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 જીતીને ભારતના ગૌરવને આકાશમાં ઉંચુ કરી રહી છે. તમારી શાનદાર ક્રિકેટ કુશળતાએ લાખો છોકરીઓ માટે પ્રેરણાનો માર્ગ મોકળો કર્યો છે."

રાહુલ ગાંધીએ અભિનંદન આપ્યા

કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર લખ્યું, "કેટલી ગર્વની ક્ષણ! આપણી મહિલાઓએ ઇતિહાસ રચ્યો છે અને લાખો હૃદયને સ્પર્શી ગયા છે." તમારી હિંમત, ધૈર્ય અને કૃપાએ ભારતને ગૌરવ અપાવ્યું છે અને અસંખ્ય યુવતીઓને નિર્ભયતાથી સ્વપ્ન જોવાની પ્રેરણા આપી છે. તમે ફક્ત ટ્રોફી જ નહીં, પરંતુ એક રાષ્ટ્રનો ઉત્સાહ પણ વધાર્યો છે. જય હિંદ.

