'આ આપણા માટે યાદગાર છે...' પીએમ મોદી એશિયન ગેમ્સ 2026ના સ્ટાર્સને મળ્યા
જાપાનમાં આયોજિત એશિયન ગેમ્સ 2026 માં ભારતીય ટુકડીનું પ્રદર્શન ખૂબ શાનદાર હતું, જેમાં કુલ 85 મેડલ જીત્યા હતા.
Published : October 15, 2026 at 7:21 PM IST
આજે નવી દિલ્હીના મેજર ધ્યાનચંદ સ્ટેડિયમ ખાતે ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 2026 એશિયન ગેમ્સના ચેમ્પિયન ખેલાડીઓ સાથે મુલાકાત કરી. તેમણે ભારતીય ટુકડીનો આભાર માન્યો અને દેશને સન્માન અપાવવા બદલ તેમની પ્રશંસા કરી. બેઠક દરમિયાન, ભારતીય હોકી ટીમે પીએમ મોદીને હોકી સ્ટીક અને જર્સી ભેટમાં આપી. આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય રમતગમત મંત્રી મનસુખ માંડવિયા, કેન્દ્રીય યુવા બાબતો અને રમતગમત રાજ્યમંત્રી રક્ષા ખડસે અને ભારતીય ઓલિમ્પિક સંઘના પ્રમુખ પીટી ઉષા પણ હાજર રહ્યા હતા, જેમણે ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહન આપ્યું.
પીએમ મોદી એશિયન ગેમ્સના ખેલાડીઓને મળ્યા
પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ જાપાનના આઈચી-નાગોયામાં 2026 એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતનાર ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ સાથે પણ મુલાકાત કરી. આ કાર્યક્રમમાં, પ્રધાનમંત્રીએ ભારતીય કુસ્તીબાજો, તીરંદાજો અને અન્ય મેડલ વિજેતાઓ તેમજ તેમના સપોર્ટ સ્ટાફને અભિનંદન આપ્યા. ભારત 2026 એશિયન ગેમ્સમાં ચોથા સ્થાને રહ્યું, જેમાં 21 ગોલ્ડ, 27 સિલ્વર અને 37 બ્રોન્ઝ મેડલ સહિત કુલ 85 મેડલ જીત્યા. ચીન 341 મેડલ સાથે મેડલ ટેલીમાં ટોચ પર હતું. જાપાન 260 સાથે બીજા સ્થાને હતું અને દક્ષિણ કોરિયા 150 સાથે ત્રીજા સ્થાને હતું.
Our Asian Games champions have made the Tricolour fly high! Their achievements show what passion, perseverance and belief can achieve. https://t.co/m3gOPecQCo— Narendra Modi (@narendramodi) October 15, 2026
એશિયન ગેમ્સ અમારા માટે યાદગાર રહી છે - પીએમ મોદી
આ દરમિયાન, વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યું, "તાજેતરની એશિયન ગેમ્સ અમારા માટે ઘણી રીતે યાદગાર રહી છે. અમારી પુરુષો અને સ્ત્રીઓની હોકી ટીમો હાજર છે. બંને ટીમોએ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા, અને ખાસ કરીને અમારી મહિલા હોકી ટીમે ગોલ્ડ જીતીને 44 વર્ષની રાહ જોવી. ક્રિકેટમાં, અમારી બંને ટીમોએ સતત બીજી વખત મેડલ જીત્યા, તેમના અગાઉના રેકોર્ડને પુનરાવર્તિત કર્યો. કબડ્ડીમાં, અમારી પુરુષો અને સ્ત્રીઓ બંને ટીમોએ ગોલ્ડ જીત્યો. તેવી જ રીતે, અમે તીરંદાજીમાં પાંચ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા. અમે શૂટિંગમાં ઉત્તમ પ્રદર્શન જોયું, અને બોક્સિંગ અને કુસ્તીમાં મોટી સફળતા મળી. અમારા ખેલાડીઓએ નવા રેકોર્ડ બનાવ્યા, અને અમે 28 વર્ષ પછી વેઇટલિફ્ટિંગમાં પણ મેડલ જીત્યો."
Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, "I extend my heartfelt congratulations to your coaches, support staff and families as well. Today is also the birth anniversary of our former President, Dr. A. P. J. Abdul Kalam. His life and vision are an inspiration to us all. I also pay my respects to him."— IANS (@ians_india) October 15, 2026
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "આપણા દેશના યુવાનો ફક્ત રમતગમત દ્વારા તમારામાંથી પ્રેરણા લેતા નથી, કારણ કે રમતગમતની ભૂમિકા રમતના મેદાનથી ઘણી આગળ વધે છે. રમતગમત આપણને શિસ્ત શીખવે છે. તે આપણને બતાવે છે કે લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં કેવી રીતે દ્રઢ રહેવું અને બદલાતી પરિસ્થિતિઓમાં કેવી રીતે અનુકૂલન સાધવું. રમતગમત દ્વારા, આ પાઠ આપણા રોજિંદા જીવનનો અભિન્ન ભાગ બની જાય છે. આ રમતવીર ભાવના આપણને જીવનભર સેવા આપે છે."
VIDEO | During an interaction with the athletes of Asian Games 2026, PM Narendra Modi (@narendramodi) says, “This time, the Asian Games have been memorable for us in many ways. Both our men’s and women’s hockey teams are present here. Both teams won gold medals this time. And especially our women’s hockey team—you have ended a long wait of 44 years by winning gold. In cricket, both our teams won medals for the second consecutive time. Not only that, they also equalled their own records. In kabaddi, too, both our men’s and women’s teams won gold medals. Similarly, we won five gold medals in archery—and where there is a 'panch' (five), there is God’s blessing. There were outstanding performances in shooting, major successes in boxing and wrestling, and new records set by our athletes. Weightlifting saw a medal after 28 years. And for the first time since 1982, India achieved success in the marathon. This is truly a very gratifying achievement.” (Source: Third Party) #AsianGames2026— Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2026
આ રમતોમાં ભારતનું ગૌરવ વધ્યું
ભારતીય પુરુષ હોકી ટીમે એશિયન ગેમ્સમાં સુવર્ણ ચંદ્રક જીત્યો. મહિલા હોકી ટીમે પણ સુવર્ણ ચંદ્રક જીત્યો. ભારતીય પુરુષ અને મહિલા કબડ્ડી ટીમોએ પણ ગોલ્ડ જીતીને દેશ માટે પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું. ભારતીય પુરુષ અને મહિલા ટીમોએ પણ સુવર્ણ ચંદ્રકો જીત્યા. સોફ્ટ ટેનિસ અને મિક્સ્ડ માર્શલ આર્ટ્સ (MMA) જેવી નવી રમતોમાં ભારતે પહેલીવાર ચંદ્રકો જીતીને પોતાની છાપ છોડી.
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