વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વર્લ્ડ કપ વિજેતા બ્લાઇન્ડ મહિલા ક્રિકેટ ટીમને મળ્યા, જુઓ વીડિયો

પીએમ નરેન્દ્ર મોદી અને વિપક્ષી નેતા રાહુલ ગાંધીએ વર્લ્ડ કપ વિજેતા બ્લાઇન્ડ મહિલા ક્રિકેટ ટીમને મળી.

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વર્લ્ડ કપ વિજેતા બ્લાઇન્ડ મહિલા ક્રિકેટ ટીમને મળ્યા,
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વર્લ્ડ કપ વિજેતા બ્લાઇન્ડ મહિલા ક્રિકેટ ટીમને મળ્યા, (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 27, 2025 at 8:45 PM IST

નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ લોક કલ્યાણ માર્ગ પર સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને ભારતીય બ્લાઇન્ડ મહિલા ક્રિકેટ ટીમનું સ્વાગત કર્યું. પ્રધાનમંત્રીએ તમામ ખેલાડીઓ અને કોચિંગ સ્ટાફનું વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી સાથે સ્વાગત કર્યું.

આ પ્રસંગે, પ્રધાનમંત્રીએ ભારતીય ટીમની કેપ્ટન દીપિકા અને અન્ય ખેલાડીઓ સાથે ખુલીને વાત કરી અને તેમને મીઠાઈ પણ ખવડાવી. ખેલાડીઓએ પીએમને હસ્તાક્ષરવાળું બેટ પણ ભેટમાં આપ્યું.

અગાઉ, વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ પણ વિજેતા બ્લાઇન્ડ મહિલા વર્લ્ડ કપ ટીમ સાથે મુલાકાત કરી. તેમણે 10, જનપથ, નવી દિલ્હી ખાતે બ્લાઇન્ડ મહિલા ક્રિકેટ ટીમનું આયોજન કર્યું.

રાહુલ ગાંધીએ ફેસબુક પર પોસ્ટ કર્યું, "આજે, નવી દિલ્હીને ભારતીય બ્લાઇન્ડ મહિલા ક્રિકેટ ટીમનું આયોજન કરવાનું સન્માન મળ્યું, જે પ્રથમ T20 વર્લ્ડ કપની વિજેતા છે. તેમનો ઐતિહાસિક વિજય હિંમત અને શક્યતાનો શક્તિશાળી સંદેશ છે. તેમનો ધૈર્ય, શિસ્ત અને અસાધારણ ભાવના સમગ્ર રાષ્ટ્ર માટે પ્રેરણારૂપ છે. ભારતને આ ચેમ્પિયન પર ગર્વ છે."

ભારતીય ટીમે શ્રીલંકામાં પ્રથમ બ્લાઇન્ડ વિમેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો, જેમાં ફાઇનલમાં નેપાળને સાત વિકેટથી હરાવ્યું. ટીમની સફળતાએ એક સંપૂર્ણ અભિયાનનો અંત લાવ્યો, જેમાં ભારત સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન અજેય રહ્યું.

ટોસ જીતીને પ્રથમ ફિલ્ડિંગ કરવાનો નિર્ણય લેતા, ભારતે નેપાળને 20 ઓવરમાં 5 વિકેટે 114 રન પર રોકી દીધું. ત્યારબાદ ભારતે 47 બોલ બાકી રહેતા માત્ર 12.1 ઓવરમાં લક્ષ્ય હાંસલ કરી લીધું.

ટાઇટલ જીતવાના માર્ગે, ભારતે ગ્રુપ સ્ટેજમાં શ્રીલંકાને 10 વિકેટથી, ઓસ્ટ્રેલિયાને 209 રનથી, નેપાળને 85 રનથી, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને 10 વિકેટથી અને પાકિસ્તાનને 8 વિકેટથી હરાવીને સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો, જ્યાં તેમણે ઓસ્ટ્રેલિયાને 9 વિકેટથી અને અંતે, ફાઇનલમાં નેપાળને 7 વિકેટથી હરાવ્યું.

ભારતનો પ્રભાવશાળી ટાઇટલ રન માત્ર તેમની સતત જીતનો સિલસિલો જ નહીં પરંતુ બ્લાઇન્ડ ક્રિકેટ માટે એક મોટો સીમાચિહ્નરૂપ પણ છે, જે આવનારા વર્ષોમાં રમતની ઓળખ અને વિકાસ માટે માર્ગ મોકળો કરે છે.

સંપાદકની પસંદ

