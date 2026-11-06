"દિવાળીના માહોલમાં રામ અને સરયુનું આગમન" સૂર્યકુમાર યાદવની પરિવાર સાથે પીએમ મોદી સાથે મુલાકાત
ભૂતપૂર્વ T20 કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે તેમના પરિવાર સાથે દિલ્હીમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી હતી.
Published : November 6, 2026 at 5:40 PM IST
PM MODI MEETS SURYAKUMAR: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ વર્લ્ડ કપ વિજેતા કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે તેમની પત્ની દેવીશા શેટ્ટી અને પુત્રી રિદ્ધિમા સાથે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી. પીએમ મોદીએ તેમના સત્તાવાર ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર આ મુલાકાત વિશે માહિતી શેર કરી. તેમણે એક વીડિયો પણ શેર કર્યો જેમાં તેઓ સૂર્યકુમાર યાદવના પરિવારના એક બાળક સાથે વાતચીત કરતા જોવા મળે છે. પીએમ મોદી બાળકો સાથે વાતચીત કરવાનો અને સમય વિતાવવાનો આનંદ માણે છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) ના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટે પણ પ્રધાનમંત્રી મોદીની સૂર્યકુમાર યાદવ અને તેમના પરિવાર સાથેની મુલાકાતનો એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો છે.
પીએમ મોદી સૂર્યકુમાર યાદવને મળ્યા
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી શુક્રવાર, 6 નવેમ્બરના રોજ તેમના નિવાસસ્થાને ભૂતપૂર્વ ભારતીય T20 કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવને મળ્યા, જેમણે ટીમ ઈન્ડિયાને T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ના ખિતાબમાં લઈ ગયા હતા. વીડિયોમાં, પીએમ મોદી ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન સાથે એક નાની છોકરી દ્વારા ગવાયેલા ભજનથી મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયા છે. વીડિયોમાં મે મહિનામાં જન્મેલી સૂર્યકુમાર યાદવની પુત્રી રિધિમા પણ છે. પ્રધાનમંત્રી પણ તેને પ્રેમ કરતા જોવા મળે છે.
પીએમ મોદીએ એક ખાસ પોસ્ટ શેર કરી
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ શેર કરી, જેમાં કેપ્શન આપ્યું, "દિવાળીના વાતાવરણમાં રામ અને સરયુનું આગમન થયું છે. આનાથી દિવાળીનું વાતાવરણ વધુ પવિત્ર અને દિવ્ય બન્યું છે." ધનતેરસના અવસર પર સૂર્યકુમાર યાદવ અને તેમના પરિવારની પ્રધાનમંત્રી મોદી સાથેની મુલાકાત ખૂબ જ ખાસ છે.
दीपावली के माहौल में राम और सरयू का आगमन हुआ है। इससे दीपावली का वातावरण और भी पावन एवं दिव्य हो गया है। @surya_14kumar https://t.co/B6vwr35Iwm— Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2026
તમને જણાવી દઈએ કે, ટીમ ઈન્ડિયાએ ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ ટીમને હરાવીને 2026 માં T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. આ સાથે, સૂર્યા ભારતમાં ભારતને વર્લ્ડ કપ જીત અપાવનાર પ્રથમ કેપ્ટન બન્યો. તેમની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતે સતત બીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. આ પહેલા, રોહિત શર્માએ 2024 માં ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ વર્લ્ડ કપમાં કર્યું હતું. સૂર્યકુમાર યાદવ પણ તે ટીમનો ભાગ હતા.
प्रधानमंत्री श्री @narendramodi ने 2026 के T20 क्रिकेट विश्व कप विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव और उनके परिवार से आत्मीय मुलाकात की। पीएम मोदी का यह स्नेह और दुलार सूर्या की सालों की मेहनत और उनके परिजनों के लिए एक अनमोल पल बन गया। 🤗— BJP (@BJP4India) November 6, 2026
Not just a team. A family. Not just a trophy. A dream for a billion of us. PROUD to lead this group, PROUD to represent my India 🇮🇳🏆 A huge thank you to everyone standing beside me. You are the pillars of my strength 💙🙌🏼🫶🏻 https://t.co/1fZ1DH3o5M— Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) March 8, 2026
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે આઈસીસી મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઇનલ 8 માર્ચ, 2026 ના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ટીમ ઈન્ડિયાએ 20 ઓવરમાં 5 વિકેટે 255 રન બનાવ્યા. સંજુ સેમસન 89, અભિષેક શર્મા 52 અને ઈશાન કિશન 54 રન બનાવીને 5 વિકેટ ગુમાવી. આ લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ન્યુઝીલેન્ડ 19 ઓવરમાં 159 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. ભારત તરફથી જસપ્રીત બુમરાહે ચાર વિકેટ લીધી, જ્યારે અક્ષર પટેલે ત્રણ વિકેટ લીધી.
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