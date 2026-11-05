પ્રધાનમંત્રી મોદી એશિયન પેરા ગેમ્સના મેડલ વિજેતાઓને મળ્યા, ખેલાડીઓનો ઉત્સાહ વધાર્યો
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે એશિયન પેરા ગેમ્સ 2026 માં ભાગ લઈ રહેલા ભારતીય ખેલાડીઓ સાથે મુલાકાત કરી.
Published : November 5, 2026 at 7:20 PM IST
ગુરુવારે (5 નવેમ્બરના રોજ), પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જાપાનમાં તાજેતરમાં સંપન્ન થયેલી એશિયન પેરા ગેમ્સમાં મેડલ જીતનાર ભારતીય ખેલાડીઓ સાથે મુલાકાત કરી. નવી દિલ્હીના ઈન્દિરા ગાંધી સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે આયોજિત એક વિશેષ કાર્યક્રમમાં, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ એશિયન પેરા ગેમ્સના મેડલ વિજેતાઓ સાથે વાતચીત કરી અને તેમની સિદ્ધિઓને બિરદાવી. આ પ્રસંગે તેમણે કહ્યું કે, આ ભારતીય ખેલાડીઓની સિદ્ધિઓ વૈશ્વિક સ્તરે ભારતની વધતી જતી પ્રતિષ્ઠાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તેમના પ્રદર્શને ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે ભારત વૈશ્વિક રમતગમતની મહાસત્તા બનવાની દિશામાં ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે.
આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય રમતગમત મંત્રી મનસુખ માંડવિયા અને રમતગમત રાજ્યમંત્રી રક્ષા ખડસે પણ હાજર રહ્યા હતા. તીરંદાજ શીતલ દેવી અને દૃષ્ટિહીન દોડવીર સિમરન, જેમણે બે-બે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા હતા, તેમણે પણ ભાગ લીધો હતો. જાપાનના આઈચી-નાગોયામાં એશિયન પેરા ગેમ્સમાં, ભારતીય રમતવીરોએ 30 ગોલ્ડ, 35 સિલ્વર અને 49 બ્રોન્ઝ સહિત 114 મેડલ જીતીને તેમનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું.
VIDEO | Delhi: PM Narendra Modi meets India's Asian Para Games champions. (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/Kq8oYO3eFK— Press Trust of India (@PTI_News) November 5, 2026
પીએમ મોદીએ ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહન આપ્યું
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહન આપતા કહ્યું, "તમારા સંઘર્ષો અને સિદ્ધિઓ દરેક ભારતીયને પ્રેરણા આપે છે. પહેલાં, માતાપિતા તેમના બાળકોને રમતગમતમાં કારકિર્દી બનાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરતા ડરતા હતા. લોકો કહેતા હતા કે પ્રતિભાને ટેકો ન આપતી સિસ્ટમથી કંઈ થઈ શકતું નથી. પરંતુ જેમ તમે હાર ન માનો, તેમ અમે પણ અમારા લક્ષ્યોમાં અડગ રહ્યા."
What a performance by our Asian Para Games athletes! They have shown what aiming high really looks like. https://t.co/5t3aCa71rT— Narendra Modi (@narendramodi) November 5, 2026
#Delhi | During PM @narendramodi's interaction with the Indian contingent who participated in the Asian Para Games, he says, "...Your outstanding performance shows that India is rapidly emerging as a major power in the world of sports. On such a prestigious platform, you have not only won medals but also won the hearts of millions of fellow Indians..." @PMOIndia @YASMinistry @Media_SAI #AsianParaGames2026— All India Radio News (@airnewsalerts) November 5, 2026
તેમણે કહ્યું, "અમે નક્કી કર્યું કે અમારા યુવાનોની પ્રતિભા વ્યર્થ ન જાય. અમે તમારી પ્રગતિમાં અવરોધરૂપ સિસ્ટમને બદલવાનો નિર્ણય કર્યો. જો આજના યુવાનોને તેમની પ્રતિભામાં વિશ્વાસ છે, તો તેમને વિશ્વાસ છે કે આખો રાષ્ટ્ર તેમની સાથે ઉભો છે."
1️⃣4️⃣ to 1️⃣1️⃣4️⃣ On one hand this is a number…a statistic of India’s rise in the Asian Para Games. But, importantly, this meteoric rise suggests something else…the immense potential and talent of our athletes. This year we had: 30 Gold Medals + 5 World Records + 9 Asian Records + 4 events where Indians swept the entire podium! Two of my favourite data points: Of the 61 athletes making their Asian Para Games debut, 36 came back home with medals. There are 34 medal winners among 56 women athletes! Our athletes have shown that no dream is too big and no challenge too great when there is determination. Those days are long over when society frowned upon youngsters who wanted to pursue sports. Now, if you have the talent, India will support you and cheer for you. Come, play and shine!— Narendra Modi (@narendramodi) November 5, 2026
‘ભારતનું પ્રદર્શન સુધરી રહ્યું છે’
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, ભારત હવે એવી રમતોમાં પણ સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે જેમાં અગાઉ દેશની હાજરી અને સ્પર્ધાનું સ્તર મર્યાદિત હતું. તેમણે કહ્યું, “જે રમતોમાં આપણું પ્રતિનિધિત્વ એક સમયે મર્યાદિત હતું, તેમાં ભારતનું પ્રદર્શન સુધરી રહ્યું છે; આપણે આ ક્ષેત્રોમાં વધુ મજબૂત બની રહ્યા છીએ. અમે તીરંદાજી, એથ્લેટિક્સ, શૂટિંગ, સ્વિમિંગ, ટેબલ ટેનિસ, બેડમિન્ટન, જુડો અને પાવરલિફ્ટિંગ જેવી રમતોમાં પ્રતિભાઓને ઓળખી કાઢી છે અને આ ક્ષેત્રોમાંથી નવા ચેમ્પિયન્સ સામે આવી રહ્યા છે. એશિયન પેરા ગેમ્સમાં પ્રથમ વખત 61 ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો.”
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