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પ્રધાનમંત્રી મોદી એશિયન પેરા ગેમ્સના મેડલ વિજેતાઓને મળ્યા, ખેલાડીઓનો ઉત્સાહ વધાર્યો

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે એશિયન પેરા ગેમ્સ 2026 માં ભાગ લઈ રહેલા ભારતીય ખેલાડીઓ સાથે મુલાકાત કરી.

પ્રધાનમંત્રી મોદી એશિયન પેરા ગેમ્સના મેડલ વિજેતાઓને મળ્યા
પ્રધાનમંત્રી મોદી એશિયન પેરા ગેમ્સના મેડલ વિજેતાઓને મળ્યા (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 5, 2026 at 7:20 PM IST

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ગુરુવારે (5 નવેમ્બરના રોજ), પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જાપાનમાં તાજેતરમાં સંપન્ન થયેલી એશિયન પેરા ગેમ્સમાં મેડલ જીતનાર ભારતીય ખેલાડીઓ સાથે મુલાકાત કરી. નવી દિલ્હીના ઈન્દિરા ગાંધી સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે આયોજિત એક વિશેષ કાર્યક્રમમાં, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ એશિયન પેરા ગેમ્સના મેડલ વિજેતાઓ સાથે વાતચીત કરી અને તેમની સિદ્ધિઓને બિરદાવી. આ પ્રસંગે તેમણે કહ્યું કે, આ ભારતીય ખેલાડીઓની સિદ્ધિઓ વૈશ્વિક સ્તરે ભારતની વધતી જતી પ્રતિષ્ઠાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તેમના પ્રદર્શને ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે ભારત વૈશ્વિક રમતગમતની મહાસત્તા બનવાની દિશામાં ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે.

આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય રમતગમત મંત્રી મનસુખ માંડવિયા અને રમતગમત રાજ્યમંત્રી રક્ષા ખડસે પણ હાજર રહ્યા હતા. તીરંદાજ શીતલ દેવી અને દૃષ્ટિહીન દોડવીર સિમરન, જેમણે બે-બે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા હતા, તેમણે પણ ભાગ લીધો હતો. જાપાનના આઈચી-નાગોયામાં એશિયન પેરા ગેમ્સમાં, ભારતીય રમતવીરોએ 30 ગોલ્ડ, 35 સિલ્વર અને 49 બ્રોન્ઝ સહિત 114 મેડલ જીતીને તેમનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું.

પીએમ મોદીએ ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહન આપ્યું

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહન આપતા કહ્યું, "તમારા સંઘર્ષો અને સિદ્ધિઓ દરેક ભારતીયને પ્રેરણા આપે છે. પહેલાં, માતાપિતા તેમના બાળકોને રમતગમતમાં કારકિર્દી બનાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરતા ડરતા હતા. લોકો કહેતા હતા કે પ્રતિભાને ટેકો ન આપતી સિસ્ટમથી કંઈ થઈ શકતું નથી. પરંતુ જેમ તમે હાર ન માનો, તેમ અમે પણ અમારા લક્ષ્યોમાં અડગ રહ્યા."

તેમણે કહ્યું, "અમે નક્કી કર્યું કે અમારા યુવાનોની પ્રતિભા વ્યર્થ ન જાય. અમે તમારી પ્રગતિમાં અવરોધરૂપ સિસ્ટમને બદલવાનો નિર્ણય કર્યો. જો આજના યુવાનોને તેમની પ્રતિભામાં વિશ્વાસ છે, તો તેમને વિશ્વાસ છે કે આખો રાષ્ટ્ર તેમની સાથે ઉભો છે."

પ્રધાનમંત્રી મોદી એશિયન પેરા ગેમ્સના મેડલ વિજેતાઓને મળ્યા
પ્રધાનમંત્રી મોદી એશિયન પેરા ગેમ્સના મેડલ વિજેતાઓને મળ્યા (IANS)

‘ભારતનું પ્રદર્શન સુધરી રહ્યું છે’

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, ભારત હવે એવી રમતોમાં પણ સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે જેમાં અગાઉ દેશની હાજરી અને સ્પર્ધાનું સ્તર મર્યાદિત હતું. તેમણે કહ્યું, “જે રમતોમાં આપણું પ્રતિનિધિત્વ એક સમયે મર્યાદિત હતું, તેમાં ભારતનું પ્રદર્શન સુધરી રહ્યું છે; આપણે આ ક્ષેત્રોમાં વધુ મજબૂત બની રહ્યા છીએ. અમે તીરંદાજી, એથ્લેટિક્સ, શૂટિંગ, સ્વિમિંગ, ટેબલ ટેનિસ, બેડમિન્ટન, જુડો અને પાવરલિફ્ટિંગ જેવી રમતોમાં પ્રતિભાઓને ઓળખી કાઢી છે અને આ ક્ષેત્રોમાંથી નવા ચેમ્પિયન્સ સામે આવી રહ્યા છે. એશિયન પેરા ગેમ્સમાં પ્રથમ વખત 61 ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો.”

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PM NARENDRA MODI MEETS ASIAN PARA
નરેન્દ્ર મોદી અને પેરા ગેમ્સ ખેલાડી
PM MODI MEETS ASIAN PARA GAMES
PM MODI MEETS ASIAN PARA MEDALISTS
પીએમ પેરા ખેલાડીઓને મળ્યા

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