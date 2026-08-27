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"જો ખેલેગા વો ખિલેગા" - પીએમ મોદીએ યુવા ખેલાડીઓ સાથે કરી વાતચીત, ઓલિમ્પિકમાં ભાગીદારી વધારવા પર ભાર મૂક્યો

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે 'ખેલો ઇન્ડિયા ડાયલોગ - સ્પોર્ટ્સ ટોક વિથ પ્રધાનમંત્રી મોદી' કાર્યક્રમના ભાગ રૂપે યુવા ખેલાડીઓને સંબોધિત કર્યા.

પીએમ મોદી
પીએમ મોદી (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2026 at 5:11 PM IST

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નવી દિલ્હી (પીએમ નરેન્દ્ર મોદી): વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે 'ખેલો ઇન્ડિયા ડાયલોગ - સ્પોર્ટ્સ ટોક વિથ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર મોદી' કાર્યક્રમના ભાગ રૂપે યુવા ખેલાડીઓને સંબોધિત કર્યા. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન, વડા પ્રધાને ટિપ્પણી કરી કે જે લોકો રમે છે તેઓ જ ખીલે છે; ખેલાડીઓના નામ તેમના રાજ્યો અને શહેરો માટે ઓળખ બનાવે છે. તેમણે રાષ્ટ્રીય રમત દિવસ નિમિત્તે દરેકને શુભેચ્છાઓ પણ પાઠવી.

આ પહેલ ચાર મુખ્ય ક્ષેત્રો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે: રાષ્ટ્રીય રમત દિવસ 2026 ની ઉજવણી માટે 1,500 થી વધુ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં વર્ચ્યુઅલ રીતે આયોજિત, આ કાર્યક્રમમાં IIT, IIM, AIIMS અને પ્રખ્યાત મેડિકલ કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓએ ભાગ લીધો હતો. આ પહેલ ચાર મુખ્ય ક્ષેત્રો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે: પાયાના સ્તરના રમતગમતના માળખાને મજબૂત બનાવવું; તાલીમ અને સ્પર્ધાત્મક તકો પૂરી પાડવી; 2036 ના ઓલિમ્પિક્સને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રતિભાને ઓળખવી અને સંવર્ધન કરવું; શાસન અને નેતૃત્વમાં યુવાનોની ભાગીદારી વધારવી; અને યુવાનોને ભવિષ્ય માટે તૈયાર કુશળતા, સ્વયંસેવી તકો અને રાષ્ટ્ર નિર્માણ માટેના માર્ગોથી સજ્જ કરવા.

ઓલિમ્પિકમાં ભાગીદારી વધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો: યુવા ખેલાડીઓને સંબોધતા પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું, "આપણે 2036 ઓલિમ્પિક માટે ખેલાડીઓને તૈયાર કરવાની જરૂર છે. આપણે ખેલાડીઓને ઓળખવા માટે 'ટેલેન્ટ હબ' કાર્યક્રમ અમલમાં મૂકવાની જરૂર છે. ભારતે દરેક ક્ષેત્રમાં મેડલ જીતવા માટે રમતગમત ક્ષેત્રમાં શ્રેષ્ઠ દેખાવ કરવો જોઈએ. મેડલ ટેલીમાં આપણી સ્થિતિ સુધારવા માટે તમામ રમતોમાં પ્રગતિ જરૂરી છે. 5 થી 15 વર્ષની વય જૂથના ખેલાડીઓને ઓળખવાની જરૂર છે. સરકાર રમતગમત માટે જરૂરી તમામ સહાય પૂરી પાડશે. ઓલિમ્પિકમાં ભાગીદારી વધારવા પર ભાર મૂકવો જોઈએ. સરકાર રમતગમતને તમામ શક્ય સહાય પૂરી પાડશે."

સરકાર દ્વારા તાલીમ આપવામાં આવશે: પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું, "રમતગમત પ્રત્યે સમાજનો દ્રષ્ટિકોણ બદલાયો છે. સારા રમતવીર બનવા માટે ડ્રગ્સથી દૂર રહેવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. મને ભારતના યુવાનોમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે. બાળક કઈ રમત માટે સૌથી યોગ્ય છે તે ઓળખો. સરકાર રમતગમત ઇકોસિસ્ટમને વિસ્તૃત કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. યુવા ખેલાડીઓને પણ સરકાર તરફથી તાલીમ મળશે."

ડ્રગ્સની સમસ્યાનો સામનો કરવામાં રમતગમતની ભૂમિકા: આગળ બોલતા મોદીએ કહ્યું, "જ્યારે આપણે 2036 ઓલિમ્પિક વિશે વાત કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે અત્યારથી જ રમતવીરોને તૈયાર કરવાનું શરૂ કરવાની જરૂર છે. કડવું સત્ય એ છે કે ભૂતકાળમાં, આપણે ઓલિમ્પિકમાં સમાવિષ્ટ અડધા ઇવેન્ટ્સમાં પણ ભાગ લીધો નથી. જ્યારે હું રમતગમત વિશે વાત કરું છું, ત્યારે મારો મતલબ ફક્ત મેડલ જીતવાનો નથી." તેમણે ઉમેર્યું કે આપણા પેરા-એથ્લીટ્સ રમતગમત જીવનને કેવી રીતે બદલી શકે છે તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે, અને તેઓ તેમનામાંથી પ્રેરણા મેળવે છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એમ પણ કહ્યું કે રમતગમત ડ્રગ્સની સમસ્યાનો સામનો કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.

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