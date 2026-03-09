ETV Bharat / sports

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ, પ્રધાનમંત્રી મોદી અને અન્ય રાજકીય નેતાઓએ ટીમ ઈન્ડિયાને અભિનંદન પાઠવ્યા

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે 2026ના ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું છે. આ પછી, ટીમ ઈન્ડિયા પર તમામ સ્તરેથી અભિનંદનનો વરસાદ થઈ રહ્યો છે.

ટીમ ઈન્ડિયા
ટીમ ઈન્ડિયા (AP)
POLITICIAN REACTION ON TEAM INDIA: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે 2026ના ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. અમદાવાદમાં રમાયેલી ફાઇનલ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ ન્યુઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવીને ત્રીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ટીમ ઈન્ડિયાને આ જીત બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. આ સાથે ટીમ ઈન્ડિયા પર તમામ સ્તરેથી અભિનંદનનો વરસાદ થઈ રહ્યો છે.

રાષ્ટ્રપતિએ પાઠવ્યા અભિનંદન

ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસના અનેક શિખરો સર કરનારી ટીમ ઈન્ડિયાને હાર્દિક અભિનંદન. ભારતને ત્રણ વખત કપ જીતનાર એકમાત્ર દેશ હોવાનો ગર્વ છે. તે સતત બે વાર કપ જીતનાર એકમાત્ર ટીમ પણ છે. આ આપણા ક્રિકેટ પ્રેમીઓ માટે અપાર આનંદ અને ગર્વ લાવે છે. તે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં આપણા યુવાનોમાં રહેલી સમૃદ્ધ પ્રતિભા પૂલનું પણ પ્રતીક છે. આ સામૂહિક વિજય માટે દરેક ખેલાડી, સમગ્ર મેનેજમેન્ટ અને સપોર્ટ સ્ટાફ સર્વોચ્ચ પ્રશંસાને પાત્ર છે. હું ઈચ્છું છું કે આપણી ક્રિકેટ ટીમ ભવિષ્યમાં પણ ગૌરવ જાળવી રાખે.

પીએમ મોદીએ શું કહ્યું: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના X હેન્ડલ પર પોસ્ટ કર્યું, "ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ જીતવા બદલ ભારતીય ટીમને હાર્દિક અભિનંદન! આ શાનદાર જીત અસાધારણ કૌશલ્ય, દૃઢ નિશ્ચય અને ટીમવર્કનો પુરાવો છે. તેઓએ સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું. આ જીતે દરેક ભારતીયના હૃદયને ગર્વ અને આનંદથી ભરી દીધું છે. શાબાશ, ટીમ ઈન્ડિયા!"

ગૃહમંત્રીએ શું કહ્યું?: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે લખ્યું,વિશ્વ ચેમ્પિયન ટીમ ઈન્ડિયાને સલામ. સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન તમારા શાનદાર પ્રદર્શન અને અપાર ઉત્સાહથી દેશને ગૌરવ અને સન્માન મળ્યું છે. દરેક ભારતીયને ગર્વ કરાવવા બદલ સમગ્ર ટીમને અભિનંદન."

રાહુલ ગાંધીએ પણ અભિનંદન આપ્યા: લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ પણ ટીમ ઈન્ડિયાની પ્રશંસા કરી. સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરેલી પોસ્ટમાં તેમણે લખ્યું, "ફરી એકવાર ચેમ્પિયન! અમારા મેન ઇન બ્લુ માટે એક શાનદાર જીત, સંજુ સેમસન અને જસપ્રીત બુમરાહનો ખાસ ઉલ્લેખ જેમણે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. ટીમ ઈન્ડિયાને ઘરની ધરતી પર ટ્રોફી જાળવી રાખવા અને દેશને ઉજવણી માટે બીજી યાદગાર ક્ષણ આપવા બદલ અભિનંદન."

