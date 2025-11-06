ચેમ્પિયનની ચેમ્પિયન સાથે ખાસ મુલાકાત, જુઓ ભારતીય ખેલાડીઓએ PM મોદી સાથે શું વાત કરી
ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વર્લ્ડ કપ વિજેતા ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ સાથે ઉષ્માભરી વાતચીત કરી. ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની PM મોદી સાથે મુલાકાત
હૈદરાબાદ: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બુધવારે સાંજે ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ની વિજેતા ટીમ ઇન્ડિયા સાથે મુલાકાત કરી હતી. આ મુલાકાતનો વીડિયો હવે સામે આવ્યો છે. વીડિયોમાં, PM મોદી ભારતીય ખેલાડીઓ સાથે પોતાના હૃદયસ્પર્શી વિચારો શેર કરતા જોવા મળે છે. ભારતીય ખેલાડીઓએ PM મોદી સાથે ખુલીને વાત પણ કરી.
ભારતીય ખેલાડીઓ સાથે PM મોદીની શું વાત થઈ
બેઠક મજા અને હાસ્યથી ભરેલી હતી, તેમજ કોચ વચ્ચે રસપ્રદ વાતચીત પણ થઈ હતી. મહિલા ક્રિકેટ ટીમ લોક કલ્યાણ માર્ગ પર PM ના સત્તાવાર નિવાસસ્થાને નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી હતી, જ્યાં PM એ ટીમને તેમની ઐતિહાસિક ODI વર્લ્ડ કપ જીત બદલ અભિનંદન આપ્યા હતા. કોચ અમોલ મઝુમદારે શરૂઆતમાં PM મોદીનો તેમને મળવા બદલ આભાર માન્યો હતો. ત્યારબાદ હરમનએ કહ્યું, "અમને આશા છે કે અમે વારંવાર આવી જ મુલાકાત કરતા રહીશું." ત્યારબાદ PM મોદી ખેલાડીઓ અને રમત વિશે ચર્ચા કરે છે.
ખેલાડીઓની પીએમ મોદી સાથેની ખાસ વાતો :
કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહે 2017 માં ટ્રોફી વિના પીએમ મોદીને મળેલા અનુભવને યાદ કર્યો. હવે જ્યારે તેઓ ટ્રોફી સાથે તેમની સાથે મળી રહ્યા છે, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે ટીમ તેમને વધુ વખત મળવા માંગે છે.
વાઇસ-કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાનાએ કહ્યું કે, પીએમ મોદીએ તેમને પ્રેરણા આપી છે અને તે બધા માટે પ્રેરણારૂપ રહી છે. તેમણે એ પણ નોંધ્યું કે પીએમ મોદીના પ્રયાસોને કારણે આજે છોકરીઓ તમામ ક્ષેત્રોમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરી રહી છે.
પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ દીપ્તિ શર્માએ કહ્યું કે, તે પીએમ મોદીને મળવા માટે આતુર છે અને 2017 માં થયેલી તેમની મુલાકાતને યાદ કરી જ્યારે તેમણે તેમને સખત મહેનત કરતા રહેવા અને તેમના સપનાઓને પૂર્ણ કરવાનું કહ્યું હતું.
પીએમ મોદીએ દીપ્તિ શર્માના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર 'જય શ્રી રામ' સંદેશ અને તેમના હાથ પર ભગવાન હનુમાનજીના ટેટૂ વિશે પણ વાત કરી, જેના જવાબમાં ઓલરાઉન્ડરે જવાબ આપ્યો કે તે તેમને શક્તિ આપે છે.
હરમનપ્રીતે પીએમ મોદીને પૂછ્યું કે, તેઓ હંમેશા વર્તમાનમાં કેવી રીતે જીવે છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આ તેમના જીવનનો એક ભાગ રહ્યો છે અને એક આદત બની ગઈ છે. તેમણે 2021 માં ઇંગ્લેન્ડ સામે હરલીન દેઓલના પ્રખ્યાત કેચને પણ યાદ કર્યો, જે તેણીએ તે સમયે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કર્યો હતો. તેમણે વધુમાં સમજાવ્યું કે ફાઇનલ મેચ પછી હરમનપ્રીતે બોલને તેના ખિસ્સામાં કેવી રીતે રાખ્યો હતો. તેણીએ કહ્યું કે તે નસીબદાર છે કે બોલ તેની પાસે આવ્યો અને તેણીએ તેને રાખ્યો.
પીએમ મોદીએ સીમ-બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર અમનજોત કૌરના હવે પ્રખ્યાત કેચ વિશે વાત કરી, જે તેણીએ ઘણી વખત બોલ છોડ્યા પછી લીધો હતો. તેમણે કહ્યું કે આ એક ભૂલ છે જે તેમને જોવામાં મજા આવે છે. "કેચ લેતી વખતે, તમે બોલ તરફ જોઈ રહ્યા હશો, પરંતુ કેચ લીધા પછી, તમે ટ્રોફી તરફ જોઈ રહ્યા હશો," પીએમ મોદીએ કહ્યું.
