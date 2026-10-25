પીએમ મોદીએ પેરા એશિયન ખેલાડીઓને અભિનંદન પાઠવ્યા! સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરતાં તેમણે કહ્યું...
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ભારતીય પેરા-એથ્લીટ્સને 2026 પેરા એશિયન ગેમ્સમાં તેમના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન અને રેકોર્ડ 114 મેડલ જીતવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા.
Published : October 25, 2026 at 5:41 PM IST
નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ભારતીય પેરા-એથ્લીટ્સને 2026 પેરા એશિયન ગેમ્સમાં તેમના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન અને રેકોર્ડ 114 મેડલ જીતવા બદલ અભિનંદન આપ્યા. તેમણે દેશના અત્યાર સુધીના શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શનને રાષ્ટ્ર માટે ખૂબ જ ગર્વ અને આનંદની ક્ષણ ગણાવી. ભારતે 2026 પેરા એશિયન ગેમ્સમાં 30 ગોલ્ડ, 35 સિલ્વર અને 49 બ્રોન્ઝ મેડલ સહિત કુલ 114 મેડલ સાથે પોતાનું અભિયાન પૂર્ણ કર્યું. ભારતીય પેરા-એથ્લીટ્સે વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યા, અનેક ઐતિહાસિક જીત મેળવી અને અનેક ઇવેન્ટ્સમાં મેડલ ટેબલ પર પ્રભુત્વ મેળવ્યું.
પીએમ મોદીએ શું કહ્યું?
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર એક પોસ્ટ શેર કરતા, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ રમતવીરોના દૃઢ નિશ્ચય અને ઐતિહાસિક સિદ્ધિની પ્રશંસા કરી. તેમણે પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું, "2026 પેરા એશિયન ગેમ્સમાં આપણા પેરા-એથ્લીટ્સ દ્વારા ખરેખર એક મહાન સિદ્ધિ છે. રેકોર્ડ 114 મેડલ સાથે, આ રમતોમાં ભારતનું અત્યાર સુધીનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન છે. આ સમગ્ર રાષ્ટ્ર માટે ખૂબ જ ગર્વ અને આનંદની ક્ષણ છે. હું ભારતીય ટીમના દરેક સભ્યને તેમના પ્રદર્શન માટે અભિનંદન આપું છું. દરેક ખેલાડીએ આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિમાં યોગદાન આપ્યું છે અને તેમની સફળતાએ અસંખ્ય ભારતીયોને પ્રેરણા આપી છે."
What an extraordinary achievement by our para-athletes at the just concluded Asian Para Games 2026! With a record 114 medals, this marks India’s best-ever performance at the Games. This is an occasion of immense pride and joy for the entire nation! I congratulate every member of our contingent for their exceptional determination. Each athlete has contributed to this historic achievement and inspired countless Indians with their accomplishments.— Narendra Modi (@narendramodi) October 25, 2026
ભારતે અગાઉના બધા રેકોર્ડ તોડ્યા
આ વર્ષે, ભારતે અગાઉના ગેમ્સના 108 મેડલના આંકડાને વટાવી દીધો, જેમાં 27 ગોલ્ડ, 32 સિલ્વર અને 49 બ્રોન્ઝ મેડલનો સમાવેશ થાય છે (જોકે, ડોપિંગના કેસોને કારણે એથ્લેટ્સ પાસેથી ત્રણ મેડલ પાછા ખેંચી લેવામાં આવ્યા હતા). આ વખતે આઈચી-નાગોયામાં ભારતનું પ્રદર્શન અપેક્ષા કરતાં ઘણું સારું હતું. ખાસ કરીને જ્યારે હાંગઝોઉમાં અગાઉના ગેમ્સની સરખામણી કરવામાં આવે, જ્યાં ટીમ ઘણી ઓછી હતી. 309 એથ્લેટ્સની સામે ફક્ત 168 પેરા-એથ્લેટ્સે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું.
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