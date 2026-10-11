2036 ઓલિમ્પિકની મેજબાની પર ભારતની નજર: પીએમ મોદીએ કહ્યું, યુવાનો પાસે પ્લેટફોર્મ અને સમર્થન
ચેન્નાઈમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, ભારત 2036 ઓલિમ્પિકનું આયોજન કરવાના સ્વપ્ન સાથે આગળ વધી રહ્યું છે.
Published : October 11, 2026 at 8:35 PM IST
શનિવારે તમિલનાડુની મુલાકાત દરમિયાન વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે, ભારત 2036 ઓલિમ્પિક રમતોનું આયોજન કરવાના સ્વપ્ન સાથે આગળ વધી રહ્યું છે. દેશમાં રમતગમતનું માળખાગત સુવિધા મજબૂત બનાવવામાં આવી રહી છે અને યુવા ખેલાડીઓને વધુ સારી તાલીમ અને સમર્થન આપવામાં આવી રહ્યું છે. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે આગામી વર્ષોમાં ભારતીય યુવાનો રમતગમતની દુનિયામાં દેશને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જશે. વડા પ્રધાન મોદીએ ચેન્નાઈમાં જયગોપાલ ગરોડિયા હિન્દુ વિદ્યાલય મેટ્રિક્યુલેશન ઉચ્ચ માધ્યમિક શાળાના સુવર્ણ જયંતિ સમારોહમાં હાજરી આપી હતી. આ દરમિયાન તેમણે યુવાનોના સપના, પ્રતિભા અને રમતગમતમાં કારકિર્દી બનાવવાની તકો વિશે વાત કરી.
રમતગમતમાં કારકિર્દી બનાવવા માટે યુવાનોને મળી રહ્યો છે ટેકો
પીએમ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, દરેક યુવાનના પોતાના સપના અને અનોખી પ્રતિભા હોય છે. ઘણા યુવાનો રમતગમતને કારકિર્દી તરીકે આગળ વધારવા માંગે છે. દેશ એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે કામ કરી રહ્યો છે કે રમતગમત ફક્ત મનોરંજન સુધી મર્યાદિત ન રહે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં નવી રમતગમત સુવિધાઓ વિકસાવવામાં આવી રહી છે, અને યુવા ખેલાડીઓને વધુ સારી તાલીમ અને સમર્થન મળી રહ્યું છે. આંતરરાષ્ટ્રીય રમતગમત જગતમાં ભારતની ઓળખ અને પ્રભાવ પણ વધી રહ્યો છે. વડા પ્રધાનના મતે, આગામી વર્ષોમાં ભારતમાં અનેક મોટી રમતગમતની ઘટનાઓનું આયોજન કરવાની તૈયારીઓ યુવાનો માટે નવી તકો ઊભી કરશે.
#Chennai: On sports, Prime Minister @narendramodi says, "Every youth has their own unique dreams and their own distinct talents. For example, many of you here might want to make a career in sports. Therefore, the country is also ensuring that sports do not remain limited only to entertainment. That is why new facilities are being created for sports in India today. Young athletes are receiving better training and support, and India's stature in the world of international sports is also growing. India is preparing to host the 2030 Commonwealth Games, and we are also moving forward with the dream of hosting the 2036 Olympics..." #TamilNadu @PMOIndia— All India Radio News (@airnewsalerts) October 11, 2026
અમદાવાદ 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન કરશે
ભારતને 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સના યજમાન અધિકારો આપવામાં આવ્યા છે, જે ગેમ્સની શતાબ્દી નિમિત્તે છે. ભારતે અગાઉ 2010 માં નવી દિલ્હીમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન કર્યું હતું. ભારત હવે 2036 ઓલિમ્પિક ગેમ્સ પર નજર રાખી રહ્યું છે. અમદાવાદને પ્રસ્તાવિત યજમાન શહેર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યું છે. ભારત 2036 ઓલિમ્પિક ગેમ્સ અંગે આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિ સાથે સક્રિય રીતે ચર્ચામાં રોકાયેલા દેશોમાંનો એક છે.
VIDEO | Tamil Nadu: "Country preparing to hold 2030 CWG, also moving forward on dream to conduct 2036 Olympics," says Prime Minister Narendra Modi while attending the Golden Jubilee celebrations of Jaigopal Garodia Hindu Vidyalaya in Chennai. (Source: PM Modi's YT) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 11, 2026
"યુવાનો પાસે એક પ્લેટફોર્મ, ક્ષમતા અને ટેકો છે"
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, ભારત 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે અને 2036 ઓલિમ્પિકનું આયોજન કરવાના સ્વપ્નને પણ સાકાર કરી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું, "આગામી વર્ષોમાં, વિશ્વની મુખ્ય રમતગમતની ઘટનાઓ ભારતમાં યોજાશે, તેથી ભારતના યુવાનો પાસે હવે એક પ્લેટફોર્મ, ક્ષમતા અને ટેકો છે. આનો અર્થ એ છે કે તકો અનંત છે." પીએમ મોદીએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે યુવા પેઢી ભારતને રમતગમતમાં નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જશે. તેમના મતે, સુધારેલી રમતગમત સુવિધાઓ, તાલીમ અને ટેકો યુવાનોને તેમની પ્રતિભા દર્શાવવા માટે વધુ તકો પૂરી પાડશે.
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