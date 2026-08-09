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CWG વિજેતાઓ સાથે PM મોદીનો ખાસ અંદાજ, વીડિયો શેર કરીને કહ્યું, "જો ખેલેગા વો ખીલેગા"

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 2026 ગ્લાસગો કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં મેડલ જીતીને દેશનું ગૌરવ વધારનારા ખેલાડીઓને તેમના નિવાસસ્થાને મળ્યા.

પીએમ મોદીએ કોમનવેલ્થ ગેમ્સના મેડલ વિજેતાઓ સાથે મુલાકાત કરી
પીએમ મોદીએ કોમનવેલ્થ ગેમ્સના મેડલ વિજેતાઓ સાથે મુલાકાત કરી (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2026 at 8:14 PM IST

|

Updated : August 9, 2026 at 8:38 PM IST

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PM MODI MEETS CWG WINNERS: સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગોમાં યોજાયેલી કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતીય ખેલાડીઓએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, જેમાં કુલ 39 મેડલ જીત્યા હતા. 9 ઓગસ્ટના રોજ, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના સત્તાવાર નિવાસસ્થાને મેડલ વિજેતાઓને તેમની સિદ્ધિઓ બદલ અભિનંદન આપવા માટે મળ્યા હતા; તેમણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક રીલ પણ શેર કરી હતી જેમાં સંદેશ હતો,"જો ખેલેગા વો ખીલેગા"" ભારતીય ટુકડીએ 13 ગોલ્ડ, 17 સિલ્વર અને 9 બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યા હતા, અને આખરે મેડલ ટેલીમાં ચોથું સ્થાન મેળવ્યું હતું.

હંમેશા રાષ્ટ્રનું મનોબળ વધારવું

કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 માં મેડલ જીતનારા ખેલાડીઓને મળ્યા પછી શેર કરાયેલી સોશિયલ મીડિયા રીલમાં, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે,"જો ખેલેગા વો ખીલેગા" તેમણે દરેકને હંમેશા રાષ્ટ્રનું મનોબળ વધારવા માટે વિનંતી કરી. આ પછી, પીએમ મોદીએ "ભારત માતા કી જય" ના નારા લગાવ્યા, જે હાજર તમામ ખેલાડીઓ દ્વારા ગુંજ્યા. કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 ગોલ્ડ મેડલ વિજેતા બોક્સર સાક્ષી ચૌધરીએ વિડીયો બનાવ્યો અને મુલાકાત માટે પીએમ મોદીનો આભાર માન્યો. વીડિયોમાં, સાક્ષી ચૌધરીએ કહ્યું, "નમસ્તે મિત્રો; આજે, પીએમ સાહેબે કોમનવેલ્થ ગેમ્સના મેડલ વિજેતાઓને આમંત્રણ આપ્યું છે અને આપણે બધા ખૂબ ગર્વ અનુભવીએ છીએ."

બોક્સિંગમાં સૌથી વધુ 10 મેડલ જીત્યા

ભારતે ૨૦૨૬ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં બોક્સિંગમાં વિવિધ વજન શ્રેણીઓમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, જેમાં 7 ગોલ્ડ અને 3 સિલ્વર સહિત કુલ 10 મેડલ જીત્યા હતા. એથ્લેટિક્સમાં, ભારતે 10 મેડલ જીત્યા હતા, જેમાં ગુલવીર સિંહે બે અલગ અલગ ઇવેન્ટમાં પોડિયમ ફિનિશિંગ મેળવ્યું હતું. વેઇટલિફ્ટિંગમાં 8, પેરા-એથ્લેટિક્સમાં 6, જુડોમાં 4 અને પેરા-પાવરલિફ્ટિંગમાં એક મેડલ સાથે પણ સફળતા મળી હતી. નોંધનીય છે કે, ભારતે પહેલી વાર કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં જુડોમાં પણ ગોલ્ડ મેડલ જીતવામાં સફળતા મેળવી હતી. હવે બધાની નજર જાપાનમાં યોજાનારી આગામી એશિયન ગેમ્સ પર છે, જ્યાં ભારતીય ખેલાડીઓ ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરે તેવી અપેક્ષા છે.

બોક્સિંગ - કુલ 10 મેડલ (7 ગોલ્ડ, 3 સિલ્વર)

  • ગોલ્ડ મેડલ: પ્રીતિ પવાર (મહિલા 54 કિગ્રા)
  • ગોલ્ડ મેડલ: જાસ્મીન લંબોરિયા (મહિલા 57 કિગ્રા)
  • ગોલ્ડ મેડલ: સાક્ષી ચૌધરી (મહિલા 51 કિગ્રા)
  • ગોલ્ડ મેડલ: પ્રિયા ઘંઘાસ (મહિલા 60 કિગ્રા)
  • ગોલ્ડ મેડલ: અરુંધતી ચૌધરી (મહિલા 70 કિગ્રા)
  • ગોલ્ડ મેડલ: સચિન સિવાચ (પુરુષ 60 કિગ્રા)
  • ગોલ્ડ મેડલ: અંકુશ પંઘાલ (પુરુષ 80 કિગ્રા)
  • સિલ્વર મેડલ: જદુમણી સિંહ (પુરુષ 55 કિગ્રા)
  • સિલ્વર મેડલ: લવલીના બોરગોહેન (મહિલા 75 કિગ્રા)
  • સિલ્વર મેડલ: નરેન્દ્ર બેરવાલ (પુરુષો +90 કિગ્રા)

વેઇટલિફ્ટિંગ - કુલ 7 મેડલ (1 ગોલ્ડ, 5 સિલ્વર, 1 બ્રોન્ઝ)

  • ગોલ્ડ મેડલ: મીરાબાઈ ચાનુ (મહિલા 48 કિગ્રા)
  • સિલ્વર મેડલ: ઋષિકાંત સિંહ (પુરુષો 60 કિગ્રા)
  • સિલ્વર મેડલ: રાજા મુથુપંડી (પુરુષો 65 કિગ્રા)
  • સિલ્વર મેડલ: વલ્લુરી અજય બાબુ (પુરુષો 79 કિગ્રા)
  • સિલ્વર મેડલ: જ્ઞાનેશ્વરી યાદવ (મહિલા 53 કિગ્રા)
  • સિલ્વર મેડલ: હરજિંદર કૌર (મહિલા 69 કિગ્રા)
  • બ્રોન્ઝ મેડલ: બિંદ્યારાની દેવી (મહિલા 58 કિગ્રા)

એથ્લેટિક્સ - કુલ 6 મેડલ (3 સિલ્વર, 3 બ્રોન્ઝ)

  • સિલ્વર મેડલ : નીરજ ચોપરા (પુરુષોનો ભાલા ફેંક)
  • સિલ્વર મેડલ : મુરલી શ્રીશંકર (પુરુષોનો લાંબો કૂદકો)
  • સિલ્વર મેડલ : પ્રવીણ ચિત્રવેલ (પુરુષોનો ટ્રિપલ જમ્પ)
  • બ્રોન્ઝ મેડલ : યશ વીર સિંહ (પુરુષોનો ભાલા ફેંક)
  • બ્રોન્ઝ મેડલ : તેજસ્વિન શંકર (પુરુષોનો ડેકેથલોન - આ ઇવેન્ટમાં ભારતનો પ્રથમ મેડલ)
  • બ્રોન્ઝ મેડલ : સેલ્વા પ્રભુ તિરુમરન (પુરુષોનો ટ્રિપલ જમ્પ)

ટ્રેક રનિંગ (એથ્લેટિક્સ) – કુલ 2 મેડલ (1 સિલ્વર, 1 બ્રોન્ઝ)

  • સિલ્વર મેડલ : ગુલવીર સિંહ (પુરુષોની 10,000 મીટર દોડ)
  • બ્રોન્ઝ મેડલ : ગુલવીર સિંહ (પુરુષોની 5,000 મીટર દોડ) – ગુલવીર આ સિઝનમાં બે વ્યક્તિગત મેડલ જીતનાર એકમાત્ર ભારતીય ટ્રેક એથ્લીટ બન્યો.

જુડો - કુલ 5 મેડલ (2 ગોલ્ડ, 1 સિલ્વર, 2 બ્રોન્ઝ)

  • ગોલ્ડ મેડલ: અસ્મિતા ડે (મહિલા 48 કિગ્રા)
  • ગોલ્ડ મેડલ: હર્ષ સિંહ (પુરુષ 60 કિગ્રા)
  • સિલ્વર મેડલ : યામિની મૌર્ય (મહિલા 57 કિગ્રા)
  • બ્રોન્ઝ મેડલ : ઉન્નતિ શર્મા (મહિલા 63 કિગ્રા)
  • બ્રોન્ઝ મેડલ : (સત્તાવાર અંતિમ વિગતો મુજબ, અન્ય એક ખેલાડી)

પેરા-એથ્લેટિક્સ - કુલ 6 મેડલ (3 ગોલ્ડ, 2 સિલ્વર, 1 બ્રોન્ઝ)

  • ગોલ્ડ મેડલ: શર્મિલા ધનખર (મહિલા શોટ પુટ F57)
  • ગોલ્ડ મેડલ: દિલીપ ગાવિત (પુરુષોની 100 મીટર T47)
  • ગોલ્ડ મેડલ: સોમન રાણા (પુરુષોની 100 મીટર T47)
  • સિલ્વર મેડલ: મોહમ્મદ બાસિત (પુરુષોની 100 મીટર T47)
  • સિલ્વર મેડલ: શુભમ જુયાલ (પુરુષોની શોટ પુટ F57)
  • બ્રોન્ઝ મેડલ: શિલ્પા શૈલા (મહિલા શોટ પુટ F57)

ફિલ્ડ ઇવેન્ટ્સ (એથ્લેટિક્સ) - કુલ 2 મેડલ (1 સિલ્વર, 1 બ્રોન્ઝ)

  • સિલ્વર મેડલ: સર્વેશ કુશારે (પુરુષોનો ઊંચો કૂદકો)
  • બ્રોન્ઝ મેડલ: સીમા કાલીરામના (મહિલા ડિસ્કસ થ્રો)
  • પેરા-પાવરલિફ્ટિંગ - કુલ 1 મેડલ (1 બ્રોન્ઝ)
  • બ્રોન્ઝ મેડલ: ઝાંડુ કુમાર (પુરુષોની હેવીવેઇટ શ્રેણી)

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Last Updated : August 9, 2026 at 8:38 PM IST

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