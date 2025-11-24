'દરેક ખેલાડી ચેમ્પિયન છે'... પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ભારતીય બ્લાઇન્ડ મહિલા ટીમને અભિનંદન પાઠવ્યા
પ્રધાનમંત્રી અને ગૃહમંત્રીએ ભારતીય બ્લાઇન્ડ મહિલા ક્રિકેટ ટીમને પ્રથમ બ્લાઇન્ડ મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ જીતવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા.
Published : November 24, 2025 at 3:27 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય બ્લાઇન્ડ મહિલા ક્રિકેટ ટીમે પ્રથમ T20 વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. આ સફળતાને દેશભરમાંથી અભિનંદન અને શુભેચ્છાઓ મળી છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે પણ ખેલાડીઓને અભિનંદન આપવા માટે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી હતી. બ્લાઇન્ડ મહિલા ક્રિકેટ ટીમે અગાઉ 23 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ નેપાળને સાત વિકેટથી હરાવીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો.
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 24 નવેમ્બર, નાતાલના દિવસે ભારતીય બ્લાઇન્ડ મહિલા ક્રિકેટ ટીમને અભિનંદન આપ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે આ વિજય ટીમવર્ક અને નિશ્ચયનું એક તેજસ્વી ઉદાહરણ છે.
વડા પ્રધાન મોદીએ અભિનંદન આપ્યા
પીએમે નાતાલના દિવસે લખ્યું હતું કે, "પ્રથમ બ્લાઇન્ડ મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચવા બદલ ભારતીય બ્લાઇન્ડ મહિલા ક્રિકેટ ટીમને અભિનંદન! તેનાથી પણ વધુ પ્રશંસનીય વાત એ છે કે તેઓ શ્રેણીમાં અજેય રહ્યા. આ ખરેખર એક ઐતિહાસિક રમતગમત સિદ્ધિ છે, સખત મહેનત, ટીમવર્ક અને નિશ્ચયનું તેજસ્વી ઉદાહરણ છે. દરેક ખેલાડી ચેમ્પિયન છે! ટીમને તેમના ભવિષ્યના પ્રયાસો માટે મારી શુભેચ્છાઓ. આ સફળતા આવનારી પેઢીઓને પ્રેરણા આપશે."
Congratulations to Indian Blind Women’s Cricket Team for creating history by winning the inaugural Blind Women’s T20 World Cup! More commendable is the fact that they stayed unbeaten in the series. This is indeed a historic sporting achievement, a shining example of hardwork,… pic.twitter.com/wARpvRRoIm— Narendra Modi (@narendramodi) November 24, 2025
ગૃહમંત્રીએ શુભેચ્છાઓ પાઠવી
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ ભારતીય મહિલા બ્લાઇન્ડ ક્રિકેટ ટીમની પ્રશંસા કરી. તેમણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લખ્યું, "ભારતીય રમતગમત માટે એક ઐતિહાસિક દિવસ! મહિલા ટી20 ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ ફોર ધ બ્લાઇન્ડ 2025 માં ભારતીય ટીમને તેમની પ્રભાવશાળી જીત બદલ અભિનંદન. આજે, આપણો ત્રિરંગો ઉંચો લહેરાવે છે અને તમારી સિદ્ધિ પર ગર્વ અનુભવે છે. તમારી જીત દેશને સન્માન અપાવવા માટે તમારા દૃઢ નિશ્ચય અને સમર્પણને દર્શાવે છે. તમારા ભવિષ્યના પ્રયાસો માટે મારી શુભેચ્છાઓ."
A historic day for Indian sports!— Amit Shah (@AmitShah) November 23, 2025
Congratulations to Team India on their remarkable victory in Women’s T20 Cricket World Cup for the Blind 2025. Our Tiranga today flutters higher with pride at your achievement. Your triumph mirrors your resolve and dedication to win honors for… pic.twitter.com/Mxn3RiASC6
બ્લાઇન્ડ વિમેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2025
23 નવેમ્બરના રોજ કોલંબોમાં રમાયેલી ફાઇનલમાં, ભારતે પ્રથમ બોલિંગ કરીને નેપાળને 114/5 સુધી મર્યાદિત રાખ્યું, અને પછી ફક્ત 12 ઓવરમાં લક્ષ્યનો પીછો કરીને ફક્ત 3 વિકેટ ગુમાવીને ટાઇટલ જીત્યું. આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત, નેપાળ, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની ટીમો સામેલ હતી. ભારતે લીગ તબક્કામાં શ્રીલંકા, ઓસ્ટ્રેલિયા, નેપાળ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને પાકિસ્તાનને હરાવ્યું, અને પછી સેમિફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને ફરીથી હરાવ્યું. આ ટુર્નામેન્ટ ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા સહ-યજમાન કરવામાં આવી હતી, જેમાં લીગ મેચો પણ દિલ્હી અને બેંગલુરુમાં યોજાઈ હતી.
આ પણ વાંચો: