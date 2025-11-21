સ્મૃતિ મંધાનાને પીએમ મોદીનો ખાસ સંદેશ, 2 દિવસ પછી સ્ટાર ભારતીય ક્રિકેટર પ્રભુતામાં પગલા માંડશે
વર્લ્ડ ચેમ્પિયન અને સ્ટાર ભારતીય ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાના 23 નવેમ્બરના રોજ પલાશ મુચ્છલ સાથે લગ્ન કરવા માટે તૈયાર છે.
હૈદરાબાદ: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની સ્ટાર ક્રિકેટર અને ડાબોડી ઓપનિંગ બેટ્સમેન સ્મૃતિ મંધાના લગ્નના બંધનમાં બંધાવા જઈ રહી છે. મંધાના સંગીતકાર-ફિલ્મ નિર્માતા પલાશ મુછલ સાથે લગ્ન કરવા જઈ રહી છે. અગાઉ, તેણીએ તેની સગાઈની વીંટી સાથેનો એક વીડિયો શેર કર્યો હતો, જેમાં તેણીના સાથી ખેલાડીઓ અને મિત્રો હતા.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુછલને તેમના લગ્ન પહેલા હાર્દિક અભિનંદન પાઠવ્યા છે. આ દંપતી 23 નવેમ્બરના રોજ લગ્ન કરવા જઈ રહ્યું છે. આ દંપતી માટે એક ખાસ ક્ષણ ત્યારે આવી જ્યારે પીએમ મોદીએ તેમને એક ખાસ સંદેશ દ્વારા અભિનંદન આપ્યા. પીએમના પત્રે તરત જ બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું.
પીએમ મોદીએ મંધાનાને તેના લગ્ન માટે અભિનંદન આપ્યા
પીએમ મોદીએ તેમના જોડાણને બે સફળ યાત્રાઓના જોડાણ તરીકે વર્ણવ્યું. તેમણે પ્રેમ, વિશ્વાસ અને સાથીદારીને મજબૂત લગ્નના પાયા તરીકે વર્ણવ્યું. નોંધનીય છે કે, મોદીએ તેમના લગ્નની તારીખનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જેની દંપતીએ સત્તાવાર રીતે પુષ્ટિ કરી ન હતી, જેનાથી સંદેશ વધુ મહત્વપૂર્ણ બન્યો.
મંધાનાએ ખાસ રીતે સગાઈની જાહેરાત કરી
મંધાનાએ પોતાની સગાઈનો અનોખી અને મોહક રીતે ખુલાસો કર્યાના થોડા સમય પછી જ વડા પ્રધાનની શુભેચ્છાઓ આવી. ઔપચારિક જાહેરાતને બદલે, તેણીએ એક હળવાશભર્યા ઇન્સ્ટાગ્રામ રીલ પોસ્ટ કરી જેમાં તેણીની નજીકના સાથી ખેલાડીઓ, જેમીમા રોડ્રિગ્સ, શ્રેયંકા પાટિલ અને રાધા યાદવ લોકપ્રિય ફિલ્મ "લગે રહો મુન્ના ભાઈ" ના "સમજો હો હી ગયા" ગીત પર ડાન્સ કરી રહ્યા હતા.
મંધાનાની વ્યક્તિગત ઉજવણી એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે તેણીની ક્રિકેટ કારકિર્દી તેની ટોચ પર છે. તેણીએ ભારતના ઐતિહાસિક પ્રથમ ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ વિજયમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેણીએ નવ ઇનિંગ્સમાં 434 રન બનાવ્યા હતા, જે વિશ્વ કપના એક જ આવૃત્તિમાં કોઈ ભારતીય દ્વારા સૌથી વધુ છે.
