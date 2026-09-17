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સચિન અને ગંભીરથી લઈને યુવરાજ સુધી... આ ખેલાડીઓએ વડાપ્રધાન મોદીને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી

આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો 76મો જન્મદિવસ છે. આ અવસરે દેશભરના ખેલાડીઓએ તેમને શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે. ચાલો જાણીએ કે, કયા ખેલાડીઓએ વડાપ્રધાનને શુભેચ્છાઓ આપી છે.

દેશભરના ખેલાડીઓએ વડાપ્રધાનને શુભેચ્છાઓ પાઠવી
દેશભરના ખેલાડીઓએ વડાપ્રધાનને શુભેચ્છાઓ પાઠવી (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2026 at 1:10 PM IST

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PM MODI 76TH BIRTHDAY: ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે તેમનો 76મો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યા છે. આ પ્રસંગે દેશ-વિદેશમાં તેમના સમર્થકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. વડાપ્રધાન મોદીએ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી અને દેશના વડાપ્રધાન તરીકે સેવા આપતા પદ પર 25 વર્ષ પણ પૂર્ણ કર્યા છે. તેમની રાજકીય અને વહીવટી સફર 2001માં શરૂ થઈ હતી જ્યારે તેઓ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા. ત્યારબાદ, તેઓ 2014માં દેશના વડાપ્રધાન બન્યા અને 2019 તથા 2024માં સતત બે કાર્યકાળ માટે સત્તામાં પરત ફર્યા.

આજે તેમનો જન્મદિવસ માત્ર ભાજપ અને તેના સમર્થકો જ નહીં, પરંતુ રમતગમતની દુનિયાની દિગ્ગજ હસ્તીઓ દ્વારા પણ ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. ભારતના ઘણા ટોચના ખેલાડીઓએ વડાપ્રધાન મોદીને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે. તેમાં ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરો ગૌતમ ગંભીર અને યુવરાજ સિંહ તેમજ પી.ટી. ઉષા અને સાઈના નેહવાલ જેવી રમતગમતની દિગ્ગજ હસ્તીઓનો સમાવેશ થાય છે. ચાલો જોઈએ કે આ ખેલાડીઓએ વડાપ્રધાન મોદીને કઈ રીતે શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે.

સચિન, ગંભીર, યુવરાજ અને રૈનાએ વડાપ્રધાન મોદીને અભિનંદન પાઠવ્યા

ભારતના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર સચિન તેંડુલકરે લખ્યું, "માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીને જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. રાષ્ટ્ર પ્રત્યેનું આપનું અવિરત સમર્પણ આપણા સૌને સતત પ્રેરણા પૂરું પાડે છે. તમે ભારતને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જઈ રહ્યા છો ત્યારે હું તમારા દીર્ઘાયુ, સારા સ્વાસ્થ્ય અને સુખ-સમૃદ્ધિ માટે પ્રાર્થના કરું છું."

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે 'X' પર લખ્યું, "આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સારા સ્વાસ્થ્ય અને સુખની કામના કરું છું. તમે ભારતને ભવ્ય ભવિષ્ય તરફ દોરતા રહો." ઉલ્લેખનીય છે કે ગંભીર ભાજપના સભ્ય પણ રહી ચૂક્યા છે.

ભૂતપૂર્વ ઓલ-રાઉન્ડર યુવરાજ સિંહે 'X' પર લખ્યું, "આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. તમારું નેતૃત્વ ભારતની સફરને એક મજબૂત અને વધુ પ્રગતિશીલ ભવિષ્ય તરફ દોરી રહ્યું છે. આવનારું વર્ષ તમારા માટે સારું સ્વાસ્થ્ય, ખુશીઓ અને સતત સફળતા લઈને આવે તેવી કામના."

ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર સુરેશ રૈનાએ 'X' પર લખ્યું, "વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. હું આપના સારા સ્વાસ્થ્ય, શક્તિ અને સુખની કામના કરું છું. રાષ્ટ્ર પ્રત્યેનું આપનું સમર્પણ લાખો લોકોને પ્રેરણા આપતું રહે અને ભારતને પ્રગતિ, ગૌરવ અને યશના નવા શિખરો પર લઈ જાય તેવી પ્રાર્થના. જય હિંદ."

સાયના નેહવાલ અને પી.ટી. ઉષાએ પણ શુભેચ્છાઓ પાઠવી

ભૂતપૂર્વ બેડમિન્ટન ખેલાડી સાયના નેહવાલે 'X' પર એક વીડિયો શેર કરીને વડાપ્રધાન મોદીને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી હતી. નેહવાલે જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાને પોતાની સંપૂર્ણ ક્ષમતા સાથે રાષ્ટ્રના વિકાસ માટે કાર્ય કર્યું છે અને આશા વ્યક્ત કરી હતી કે તેઓ ભવિષ્યમાં પણ આમ કરવાનું ચાલુ રાખશે. તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે વડાપ્રધાને તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન રમતવીરોને ખૂબ સમર્થન આપ્યું છે અને હંમેશા તેમની પડખે રહ્યા છે. નેહવાલે દેશવાસીઓને ગુરુવારે સાંજે 6 થી 7 વાગ્યાની વચ્ચે વડાપ્રધાન માટે આશીર્વાદરૂપી દીવો પ્રગટાવવાની અપીલ પણ કરી હતી.

દરમિયાન, ભારતીય ઓલિમ્પિક સંઘના પ્રમુખ પી.ટી. ઉષાએ 'X' પર વડાપ્રધાન મોદી સાથેનો એક ફોટો શેર કર્યો અને તેમને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવી. ઉષાએ લખ્યું, "વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને જન્મદિવસની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. હું આપના સારા સ્વાસ્થ્ય અને આપણા દેશને વધુ શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને પ્રગતિ તરફ દોરી જવાનું ચાલુ રાખવાની શક્તિ માટે પ્રાર્થના કરું છું."

દરમિયાન, ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર અને કર્ણાટક સ્ટેટ ક્રિકેટ એસોસિએશનના પ્રમુખ વેંકટેશ પ્રસાદે 'X' પર લખ્યું, "આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. તમારી ઊર્જા, શિસ્ત અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતા ખરેખર પ્રેરણાદાયી છે. ઈશ્વર તમને સારું સ્વાસ્થ્ય, શક્તિ અને દેશની સેવા કરવા માટે દીર્ઘાયુ પ્રદાન કરે." વડાપ્રધાન મોદીને રમતગમત જગત તરફથી જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ મળવાનું ચાલુ છે.

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PM MODI 76TH BIRTHDAY
વડાપ્રધાન મોદીનો 76મો જન્મદિવસ
ખેલાડીઓએ પીએમને શુભેચ્છાઓ પાઠવી
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