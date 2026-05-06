સાબરકાંઠા જિલ્લાએ કરાટેમાં રાજ્યકક્ષાએ ઇતિહાસ રચ્યો, 9 ગોલ્ડ, 7 સિલ્વર અને 4 બ્રોન્ઝ સાથે 20 મેડલ જીત્યા

ગુજરાત કરાટે એસોસિએશન દ્વારા અમદાવાદમાં રાજ્ય કક્ષાની ચેમ્પિયનશિપ યોજાઇ હતી, જેમાં સાબરકાંઠા જિલ્લા કક્ષાએ 20 મેડલ જીતી ઇતિહાસ રચ્યો છે.

Sabarkantha won 20 medals at the State Karate Championship
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 6, 2026 at 7:29 PM IST

સાબરકાંઠા: ગુજરાત રાજ્ય કરાટે એસોસિએશન દ્વારા તાજેતરમાં રાજ્યકક્ષાની ચેમ્પિયનશિપ યોજાઇ હતી, જેમાં ગુજરાત રાજ્યના 27 જિલ્લાઓમાંથી 1400 થી વધારે સ્પર્ધકોએ આ કરાટે સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હતો. સાબરકાંઠા જિલ્લા વતી 27 જેટલા સ્પર્ધકો એ રાજ્યકક્ષાની આ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈ 20 જેટલા મેડલ મેળવ્યા છે જેમાં 9 ગોલ્ડ મેડલ મેળવી રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પસંદગી પ્રમાણે છે, જે આવનારા સમયમાં દેહરાદુન ખાતે રાષ્ટ્રીય કરાટે ચેમ્પિયનશિપમાં ભાગ લઈ સાબરકાંઠા જિલ્લા માટે સન્માન સ્વરૂપ બની રહેશે. જોકે ભાગ લેનારા સ્પર્ધકો કોઈ આવનારા સમયમાં યોજાનારા એશિયન ગેમ્સ સહિતની ચેમ્પિયનશિપમાં રાષ્ટ્રીય તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય સિદ્ધિ મેળવવાની નેમ વ્યક્ત કરી હતી.

છેલ્લા કેટલાક સમયથી સાબરકાંઠા જિલ્લામાં આઉટડોર તેમજ ઈન્ડોર સ્પર્ધાઓમાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પસંદગી પામનાર સ્પર્ધકોની સંખ્યા વધી રહી છે ત્યારે તેમાં વધારો થયો છે. તાજેતરમાં યોજાયેલી રાજ્ય કક્ષાની કરાટે ચેમ્પિયનશિપમાં 27 જેટલા સ્પર્ધકો ભાગીદાર બન્યા હતા, જેમાંથી 9 ગોલ્ડ મેડલ 7 સિલ્વર મેડલ તેમજ 4 બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવી રાજ્ય કક્ષાએ મહત્વની સિદ્ધિ હાસલ કરી છે.

આવનારા સમયમાં રાષ્ટ્રીય ચેમ્પિયનશિપમાં 9 જેટલા ખેલાડીઓ ભાગીદાર બનવાના છે. આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ જિલ્લાનું નામ ગુજ્જુ થાય તે પ્રકારે હાલમાં કરાટે ચેમ્પિયનશિપમાં સ્પર્ધકો તૈયારી કરી રહ્યા છે, જે જિલ્લા માટે ગૌરવ સમાન બાબત બની રહેશે. સાબરકાંઠા જિલ્લામાંથી 20 જેટલા મેડલો મેળવવામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે, ત્યારે આવનારા સમયમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પણ સાબરકાંઠા જિલ્લાનું નામ ગુંજતું થાય તો નવાઈ નહીં.

