નેશનલ સોફ્ટ ટેનીસમાં ભરૂચ જિલ્લાના ખેલાડીઓની ઐતિહાસિક સફળતા, 5 મેડલ સાથે જિલ્લાનું નામ રાષ્ટ્રીય ફલક પર ચમક્યું

ભરૂચ જિલ્લાના ખેલાડીઓની આ ઐતિહાસિક સફળતાથી સમગ્ર જિલ્લામાં આનંદ અને ગૌરવની લાગણી વ્યાપી છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 17, 2025 at 8:40 PM IST

ભરૂચ: મધ્યપ્રદેશના દેવાસ ખાતે 10થી 14 ડિસેમ્બર દરમિયાન યોજાયેલી નેશનલ સ્તરની સોફ્ટ ટેનીસ સ્પર્ધામાં ભરૂચ જિલ્લાના ખેલાડીઓએ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. ગુજરાત રાજ્ય તરફથી ભાગ લેનારા ભરૂચ જિલ્લાના ખેલાડીઓએ શાનદાર રમત પ્રદર્શન કરી જિલ્લાનું નામ રાષ્ટ્રીય ફલક પર ઉજાગર કર્યું છે. સમગ્ર સ્પર્ધામાં ભરૂચ જિલ્લાના ખેલાડીઓએ કુલ 3 ગોલ્ડ, 1 સિલ્વર અને 1 બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવી ગુજરાતની મેડલ ટેલીમાં મહત્વનો ફાળો આપ્યો છે.

આ રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં ગુજરાત રાજ્યએ કુલ 4 ગોલ્ડ, 4 સિલ્વર અને 4 બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યા હતા, જેમાંથી મોટા ભાગના મેડલ ભરૂચ જિલ્લાના ખેલાડીઓના ખાતામાં આવ્યા હોવું જિલ્લાની રમતગમત પ્રતિભાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. વિવિધ વય જૂથોમાં ભરૂચના ખેલાડીઓએ કઠિન સ્પર્ધકો સામે આત્મવિશ્વાસપૂર્વક રમત કરી મેડલ હાંસલ કર્યા હતા.

અન્ડર-14 ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇવેન્ટમાં ભરૂચ જિલ્લાના કશ્યપ નિલેશ પટેલે સમગ્ર ટૂર્નામેન્ટ દરમિયાન ઉત્કૃષ્ટ રમત બતાવી ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. તેની ઝડપ, ટેકનિક અને સંયમભર્યા રમતે દર્શકો અને નિણૅયકોને પણ પ્રભાવિત કર્યા હતા. અન્ડર-14 બહેનોની કેટેગરીમાં ખનક શ્યામ પટેલે શાનદાર દેખાવ કરી ગોલ્ડ મેડલ મેળવી ભરૂચ જિલ્લાને ગૌરવ અપાવ્યું હતું.

ટીમ ઇવેન્ટમાં ભરૂચના હેમ મહેતાએ ગુજરાત ટીમ માટે ગોલ્ડ મેડલ જીતવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. તેની સમન્વયસભર રમત અને વ્યૂહાત્મક રમતે ટીમને વિજય સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરી હતી. તે જ ટીમ ઇવેન્ટમાં જશ દરજી, વ્રજ પટેલ અને એરિક પરમારે સંઘર્ષપૂર્ણ મેચોમાં ઉત્તમ સંકલન બતાવી બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો હતો.

અન્ડર-14 ભાઈઓની ટીમ કેટેગરીમાં કશ્યપ પટેલ અને રેયાંશ મકવાણાએ મજબૂત પ્રતિસ્પર્ધા વચ્ચે સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. બંને ખેલાડીઓએ અંતિમ મેચ સુધી જોરદાર લડત આપી હતી. અન્ડર-17 બહેનોની કેટેગરીમાં જીવિકા શાહ અને ખૂબી જૈને પણ શાનદાર રમત પ્રદર્શન કરી સિલ્વર મેડલ મેળવી ગુજરાતની મેડલ ટેલીમાં ઉમેરો કર્યો હતો.

ભરૂચ જિલ્લાના ખેલાડીઓની આ સિદ્ધિ તેમની કઠોર મહેનત, શિસ્તબદ્ધ તાલીમ અને રમત પ્રત્યેની અડગ પ્રતિબદ્ધતાનું પરિણામ છે. ખેલાડીઓના વિકાસમાં કોચ આર્ચી ગોહીલ, રાહુલ પાટીલ અને મહીદીપસિંહ ગોહીલનું માર્ગદર્શન મહત્વપૂર્ણ રહ્યું છે. ઉપરાંત, પરિવારજનોના સતત સહયોગ અને જિલ્લા રમતગમત વિભાગ દ્વારા મળતી સુવિધાઓએ પણ આ સફળતામાં મોટો ફાળો આપ્યો છે.

આ પ્રસંગે જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી સ્વાતિબા રાઉલજીએ તમામ વિજેતા ખેલાડીઓને અભિનંદન પાઠવતા જણાવ્યું હતું કે, "ભરૂચ જિલ્લાના ખેલાડીઓએ રાષ્ટ્રીય સ્તરે જે સફળતા મેળવી છે તે સમગ્ર જિલ્લાને ગર્વ અપાવે તેવી છે. આવી સિદ્ધિઓ અન્ય વિદ્યાર્થીઓને પણ રમતગમત તરફ પ્રેરણા આપશે. રમતગમત ક્ષેત્રે ભરૂચ જિલ્લાના બાળકો સતત આગળ વધી રહ્યા છે. શિક્ષણ સાથે રમતગમતનો સંતુલિત વિકાસ થાય તે માટે જિલ્લા તંત્ર દ્વારા તમામ સહાય ચાલુ રહેશે."

વિદ્યાર્થીઓનું ખેલાડીનું નિવેદન: "આ મેડલ અમારા માટે માત્ર પુરસ્કાર નથી, પરંતુ અમારી મહેનત અને કોચના માર્ગદર્શનનું પરિણામ છે. ભવિષ્યમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે દેશનું નામ રોશન કરવાનો અમારો સંકલ્પ છે."

