'કબડ્ડીના ચાણક્ય' રણધીર સિંહ સેહરાવતને ગુજરાત જાયન્ટ્સના મુખ્ય કોચ તરીકે નિમણૂક
સેહરાવત પાસે PKLની 11 સીઝનનો અનુભવ છે, જેમાં 1 ટાઇટલ અને 6 પ્લેઓફના પ્રદર્શનનો સમાવેશ થાય છે.
Published : March 11, 2026 at 8:21 PM IST
અમદાવાદ: પ્રો કબડ્ડી લીગ (PKL) ની આગામી સીઝન પહેલા, કબડ્ડી વ્યૂહરચનાકાર રણધીર સિંહ સેહરાવતને ગુજરાત જાયન્ટ્સના મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. "કબડ્ડીના ચાણક્ય" તરીકે જાણીતા, સેહરાવત લીગના સૌથી અનુભવી કોચમાંના એક છે, જે 2014 માં શરૂઆતથી PKL સાથે સંકળાયેલા છે. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન, તેમની ટીમોએ સીઝન-6માં PKLનું ટાઇટલ જીત્યું અને છ વખત પ્લેઓફમાં પહોંચી. રણધીર સિંહ સેહરાવતની નિમણૂકથી આગામી PKL સીઝન માટે સ્પર્ધાત્મક ગુજરાત જાયન્ટ્સ ટીમ વધુ મજબૂત બની છે.
સેહરાવતને કબડ્ડી અંગે ખુબ ઉંડો અનુભવ
અર્જુન એવોર્ડ પ્રાપત કરનાર સેહરાવત કબડ્ડી અંગે ખુબ ઉંડો અનુભવ ધરાવે છે. તેમણે ભારતીય રેલ્વે કબડ્ડી ટીમને પણ કોચિંગ આપ્યું છે, જેમાં પુરુષો અને મહિલા બંને ટીમોએ અનેક રાષ્ટ્રીય ચેમ્પિયનશિપમાં જીત નોંધાવી છે. એક ખેલાડી તરીકે, સેહરાવતે એશિયન કબડ્ડી ચેમ્પિયનશિપ (1988), સાઉથ એશિયન ગેમ્સ (1989) અને (1990) એશિયન ગેમ્સ સહિત અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું, જ્યાં તેમણે ગોલ્ડ મેડલ વિજેતા ભારતીય ટીમના ઉપ-કપ્તાન તરીકે સેવા આપી હતી.
Master of the mat. Now guiding the Giants 👊🔥#ProKabaddi https://t.co/G2MENTNW5H— ProKabaddi (@ProKabaddi) March 10, 2026
PKL અને કોચિંગનો બહોળો અનુભવ
રણધીર સિંહ સેહરાવત પ્રો કબડ્ડી લીગના સૌથી અનુભવી કોચમાંના એક ગણાય છે, જેઓ 2014માં લીગની શરૂઆતથી જ તેની સાથે સંકળાયેલા છે. તેમની પાસે PKL ની 11 સીઝનનો બહોળો અનુભવ છે. તેમના શાનદાર માર્ગદર્શન હેઠળ, તેમની ટીમોએ સીઝન-6માં PKL નું ટાઇટલ પોતાના નામે કર્યું અને છ વખત પ્લેઓફમાં જગ્યા બનાવી છે.
પોતાની નિમણૂક અંગે વાત કરતાં, સેહરાવતે કહ્યું: "પ્રો કબડ્ડી લીગમાં પાછા ફરવાનો મને આનંદ છે. ગુજરાત જાયન્ટ્સમાં યુવા પ્રતિભા અને અનુભવી ખેલાડીઓનું સારું મિશ્રણ છે, અને હું ટીમ સાથે કામ કરવા આતુર છું, કારણ કે અમે આ વખતે ટાઇટલ જીતવાનું લક્ષ્ય રાખીએ છીએ."
