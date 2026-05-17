ETV Bharat / sports

ગુજરાત ટાઈટન્સની ટીમ ટોપ-2 માં રહેશે, દિગ્ગજ ખેલાડીએ કરી ભવિષ્યવાણી

અનુભવી સ્પિન બોલર પીયૂષ ચાવલાએ ભવિષ્યવાણી કરી છે કે, ગુજરાતની ટીમ IPLના લીગ તબક્કા પછી ટોપ-2 માં રહેશે.

GUJARAT TITANS
GUJARAT TITANS (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 17, 2026 at 8:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL 2026: ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર પીયૂષ ચાવલા માને છે કે ગુજરાત ટાઇટન્સ હજુ પણ ટોચના બેમાં રહીને IPL પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થઈ શકે છે. 2022 ની IPL ચેમ્પિયન, GT, હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલ પર બીજા સ્થાને છે, તેણે તેની 13 મેચમાંથી 8 મેચ જીતી છે. ટીમના હાલમાં 16 પોઈન્ટ છે. શનિવારે, ગુજરાત ટાઇટન્સને કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ સામે 29 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

ગુજરાતને ફક્ત એક જીતની જરૂર છે

જીત માટે 248 રનના વિશાળ લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ટાઇટન્સ તેમના નિર્ધારિત ઓવરોમાં ફક્ત 218/4 રન જ બનાવી શક્યું. જીટી માટે, સાઈ સુદર્શને 28 બોલમાં અણનમ 53 રન બનાવ્યા, જ્યારે કેપ્ટન ગિલે 85 રન બનાવ્યા. જોસ બટલરે તેમની ટીમના કુલ સ્કોરમાં 57 રનનું યોગદાન આપ્યું. પીયૂષ ચાવલા માને છે કે ગુજરાત ટાઇટન્સ અનુકૂળ પરિણામો અથવા નેટ રન રેટ માટે અન્ય ટીમો પર આધાર રાખવાને બદલે, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) સામેની તેમની આગામી મેચ જીતીને ટોચના બેમાં સ્થાન મેળવવા માટે ઉત્સુક રહેશે.

JioCinema સાથે વાત કરતા, પિયુષ ચાવલાએ કહ્યું, "ગુજરાત ટાઇટન્સ થોડી ચિંતિત હશે, કારણ કે તેઓ ટોપ-2માં સ્થાન મેળવવા માંગશે. તક હજુ પણ તેમના હાથમાં છે. તેમની પાસે CSK સામે હજુ એક મેચ બાકી છે. જો તેઓ તે મેચ જીતી જાય, તો તેઓ ચોક્કસપણે ટોચના બેમાં સ્થાન મેળવશે; જોકે, જો તેમ ન થાય, તો નેટ રન રેટ અને અન્ય પરિબળો જેવા પરિબળો મહત્વપૂર્ણ બનવા લાગશે." તેમણે ઉમેર્યું, "તમે તેને સુરક્ષિત રીતે રમવા માંગો છો કારણ કે તમે બીજાઓ પર નિર્ભર રહેવા માંગતા નથી - ખાસ કરીને ટુર્નામેન્ટના આવા મહત્વપૂર્ણ તબક્કે. તમે ફક્ત ખાતરી કરવા માંગો છો કે તમે તમારા નિયંત્રણમાં રહેલી બાબતોને સંપૂર્ણ સમર્પણ સાથે અમલમાં મૂકો."

ગુજરાત પાસે આક્રમક બેટિંગનો અભાવ

ચાવલાના મતે, 248 રન જેવા વિશાળ સ્કોરનો પીછો કરવો હંમેશા જીટી માટે એક ભયંકર પડકાર બની રહેતો હતો, કારણ કે તેમના ટોચના ક્રમમાં જરૂરી આક્રમક બેટિંગ ફાયરપાવરનો અભાવ હોય છે. તેમણે કહ્યું, "શુભમન ગિલ એક ખૂબ જ વિશ્વસનીય બેટ્સમેન છે જે તેની રમતને ખૂબ સારી રીતે સમજે છે. તેણે તેની ટીમ માટે ઘણા મહત્વપૂર્ણ રન બનાવ્યા છે, પરંતુ 248 રનનો લક્ષ્યાંક સંપૂર્ણપણે અલગ પ્રસ્તાવ છે."

તેમણે કહ્યું, "જીટી જેવી ટીમ માટે - જે 200 થી 210 રનની રેન્જમાં સ્કોર કરવા અથવા આવા કુલ સ્કોરનો પીછો કરવા માટે ટેવાયેલી છે - આ હંમેશા ખૂબ જ મુશ્કેલ કાર્ય બનવાનું હતું. તેઓ સતત તે રેન્જમાં સારું પ્રદર્શન કરે છે, પરંતુ જ્યારે લક્ષ્ય 240 રનના આંકને પાર કરે છે, ત્યારે તે તેમની બેટિંગ શૈલી માટે અત્યંત પડકારજનક બની જાય છે. ગિલ અને સાઈ સુધરસન જે રીતે બેટિંગ કરે છે તે જોતાં, તેઓ ભાગીદારી બનાવવા પર ખૂબ આધાર રાખે છે. તેમના ટોપ ઓર્ડરમાં તે પ્રકારની વિસ્ફોટક શક્તિનો અભાવ છે."

આ પણ વાંચો:

  1. IPL 2026: ગુજરાત ટાઇટન્સને 29 રનથી હરાવીને KKRએ પ્લેઓફ માટેની આશા જીવંત રાખી
  2. RCB એ પંજાબ કિંગ્સને 23 રનથી હરાવ્યું, પ્લેઓફમાં પહોંચનારી પહેલી ટીમ બની

TAGGED:

PIYUSH CHAWLA
PIYUSH CHAWLA PREDICT GUJARAT TITAN
IPL 2026
GUJARAT TITANS
IPL 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.