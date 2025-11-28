ETV Bharat / sports

IND vs SA ODI: રાંચીમાં કોણ જીતશે? ભારત-દક્ષિણ આફ્રિકા ODI પહેલા પિચ, તૈયારી અને પરિસ્થિતિઓ પર એક નજર

રાંચીમાં ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાનારી ODI મેચ પહેલા દર્શકોમાં ભારે ઉત્સાહ છે.

JSCA સ્ટેડીયમ
JSCA સ્ટેડીયમ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 28, 2025 at 8:09 PM IST

2 Min Read
રાંચી: 30 નવેમ્બરે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાનારી ODI મેચ માટે JSCA સ્ટેડિયમ સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. ક્રિકેટ ચાહકો આ વખતે રાંચીની પીચની ફેવરિટ રાહ જોઈ રહ્યા છે. ભારતનું રેકોર્ડબ્રેક પ્રદર્શન પ્રભાવશાળી રહ્યું છે. JSCA ખાતે રમાયેલી છ ODI મેચમાં, ટીમ ઈન્ડિયાએ ત્રણ જીત મેળવી છે, બે હારી છે અને એક રદ કરવામાં આવી છે. ભારતે 2022માં અહીં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે છેલ્લી ODI પણ 7 વિકેટથી જીતી હતી.

આ વખતે JSCA પિચ કેવી છે?

રાંચીની પીચ સામાન્ય રીતે સંતુલિત માનવામાં આવે છે, જે શરૂઆતમાં બોલરોને સ્વિંગ આપે છે, પરંતુ પછીથી, બેટ્સમેનોને રન બનાવવાનું સરળ બને છે. આ વખતે, હવામાન શુષ્ક રહ્યું છે, હળવો પવન અને સતત સૂર્યપ્રકાશ સાથે, પીચની સપાટી મજબૂત અને બેટિંગ માટે અનુકૂળ બની છે.

પ્રેક્ટિસ કરતા ખેલાડીઓ
પ્રેક્ટિસ કરતા ખેલાડીઓ (Etv Bharat)

પહેલા બેટિંગ કરતી ટીમો 290-315નો લક્ષ્યાંક રાખી શકે છે, જે બીજી ઇનિંગમાં દબાણ વધારવા માટે પૂરતું હશે. JSCA ના સંયુક્ત સચિવ શાહબાઝ નદીમે પિચ વિશે જણાવ્યું હતું કે, "આ વખતે રાંચીની વિકેટ સુંદર રીતે તૈયાર થઈ છે. અમે બેટિંગ અને બોલિંગ બંને માટે સંતુલિત તક પૂરી પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. બોલ શરૂઆતમાં થોડો આગળ વધશે, પરંતુ પછીથી રન બનાવવાનું સરળ બનશે. ખેલાડીઓ અહીં સારા ક્રિકેટની અપેક્ષા રાખી શકે છે."

ટોસ મેચ પર અસર કરશે

શાહબાઝ નદીમના મતે, પિચની હાલની સ્થિતિને જોતાં, આ મેચમાં ટોસ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે. પહેલા બેટિંગ કરનારી ટીમ પાસે મોટો સ્કોર કરવાની તક હશે. રાંચીમાં બીજી ઇનિંગમાં બોલ ઘણીવાર પકડ ગુમાવે છે, જેના કારણે શોટ પસંદગી અને સમય પડકારજનક બને છે.

એમએસ ધોની પેવેલિયન
એમએસ ધોની પેવેલિયન (Etv Bharat)

બંને ટીમોએ સખત તૈયારી કરી

ગુરુવારે, બંને ટીમોના કેટલાક ખેલાડીઓએ મેદાન પર લાંબો પ્રેક્ટિસ સત્ર કર્યો. વિરાટ કોહલીએ લગભગ બે કલાક સુધી નેટ્સમાં બેટિંગ કરી, ઘણી વખત ઊંડા શોટ ફટકાર્યા. રોહિત શર્મા, રુતુરાજ ગાયકવાડ અને તિલક વર્માએ પણ તેમના રન-અપ, ડ્રાઇવ અને પુલ શોટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. દક્ષિણ આફ્રિકાના ખેલાડીઓએ પણ પ્રેક્ટિસ કરી, ઝડપી બોલિંગ અને સ્લોગ-ઓવર બેટિંગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું.

આજે ફુલ ટીમ રિહર્સલ

શુક્રવારે ફુલ ટીમ રિહર્સલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં બંને ટીમોના તમામ મુખ્ય ખેલાડીઓ ભાગ લેશે. વિરાટને જોવા માટે સ્ટેડિયમની બહાર મોટી સંખ્યામાં ચાહકો એકઠા થઈ રહ્યા છે, જે રાંચીમાં ઐતિહાસિક મેચનો સંકેત આપે છે.

સ્ટેડિયમની બહાર દર્શકો
સ્ટેડિયમની બહાર દર્શકો (Etv Bharat)

ધોનીના ઘરે વિરાટ અને પંતની ખાસ મુલાકાત

રાંચીમાં પહોંચ્યા પછી, વિરાટ કોહલી અને ઋષભ પંતે ગુરુવારે મોડી સાંજે સીમાલિયામાં મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીના ફાર્મહાઉસની મુલાકાત લીધી. ધોનીએ તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું અને ખાસ ડિનરનું આયોજન કર્યું. ક્રિકેટ, ફિટનેસ અને ભૂતકાળની યાદો પર વાતચીત મોડી રાત સુધી ચાલુ રહી. ડિનર પછી, ધોની પોતે વિરાટને હોટલ લઈ ગયો.

JSCA સ્ટેડીયમ
JSCA સ્ટેડીયમ (Etv Bharat)

તો, આ વખતે કોનો હાથ ઉપર છે?

એક્સપર્ટ માને છે કે આ મેચમાં ભારતનો હાથ ઉપર છે, કારણ કે રેકોર્ડ ભારતની તરફેણ કરે છે. ભારતીય ટીમ ઘરેલું વાતાવરણ અને મજબૂત બેટિંગ ફોર્મનો આનંદ માણે છે. પીચનો સ્વભાવ ભારતીય ટોપ ઓર્ડરને અનુકૂળ છે. જોકે દક્ષિણ આફ્રિકાની આક્રમક બેટિંગ અને ઝડપી બોલરો ચોક્કસપણે પડકાર ઉભો કરશે, પરંતુ આ વખતે પણ JSCAમાં ભારતનો હાથ ઉપર હોવાનું માનવામાં આવે છે.

